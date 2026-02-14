Κίνα:-Εφαρμογή-πολιτικής-μηδενικών-δασμών-στις-εισαγωγές-53-αφρικανικών-χωρών-από-την-1η-Μαΐου

Παράλληλα, το Πεκίνο θα εξακολουθήσει να πιέζει για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων υπογραφής κοινών οικονομικών συνεργασιών, αλλά και για την περαιτέρω διεύρυνση της πρόσβασης των αφρικανικών εξαγωγών στην κινεζική αγορά.

Η Κίνα θα εφαρμόσει πολιτική μηδενικών δασμών στις εισαγωγές από 53 αφρικανικές χώρες με τις οποίες διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.

Οι μηδενικοί δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Μαΐου του 2026, μετέδωσαν σήμερα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Παράλληλα, το Πεκίνο θα εξακολουθήσει να πιέζει για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων υπογραφής κοινών οικονομικών συνεργασιών, αλλά και για την περαιτέρω διεύρυνση της πρόσβασης των αφρικανικών εξαγωγών στην κινεζική αγορά, μέσω αναβαθμισμένων μηχανισμών, όπως το λεγόμενο “πράσινο κανάλι”, μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση.

--