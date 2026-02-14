Οι πέντε δισεκατομμυριούχοι που «έκλαψαν» την Πέμπτη – Πόσα έχασαν Μασκ, Ντελ και Ζάκερμπεργκ

Η περασμένη Πέμπτη και το selloff στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης «έτσουξε» για τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου καθώς είδαν μέρος του πλούτου τους να… εξαφανίζεται.

Αθροιστικά ο πλούτος πέντε επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών δέχτηκε πλήγμα ύψους 26 δισ. δολαρίων μέσα σε μία ημέρα την Πέμπτη, σύμφωνα με τον δείκτη - Billionaires. Ο λόγος για τους Έλον Μασκ, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Τζεφ Μπέζος, Τζένσεν Χουάνγκ και Μάικλ Ντελ.

Η περιουσία τους συρρικνώθηκε επειδή οι αντίστοιχες συμμετοχές τους στις Tesla, Meta, Amazon, Nvidia και Dell μειώθηκαν σε αξία. Οι τιμές των μετοχών των τεσσάρων πρώτων εταιρειών κατέγραψαν πτώση περίπου 2% την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για το τεράστιο κόστος κατασκευής υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και για το αν θα δουν τελικά απόδοση των δαπανών τους.

Η «βουτιά» για τις μετοχές της Dell ήταν μεγαλύτερη καθώς υποχώρησαν κατά 9% αφότου η ανταγωνίστρια Lenovo προειδοποίησε ότι η έλλειψη τσιπ μνήμης αυξάνει το κόστος, εγείροντας ανησυχίες στη Wall Street ότι και τα κέρδη και άλλων κατασκευαστών θα συρρικνωθούν. Η πτώση των μετοχών προκάλεσε «έσβησε» 5 δισ. δολάρια από τον πλούτο του ιδρυτή της εταιρείας.

Πιο μεγάλο ήταν όμως το πλήγμα για τον Έλον Μασκ που είδε μια άνευ προηγουμένου μείωση της περιουσίας του κατά 8 δισ. δολάρια την Πέμπτη. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος των Tesla και SpaceX εξακολουθεί να έχει κέρδη περίπου 57 δισ. δολαρίων φέτος, χάρη στις αυξανόμενες αποτιμήσεις της SpaceX και μιας άλλης εταιρείας του, της xAI.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχασε σχεδόν 7 δισ. δολάρια σε μια ημέρα ενώ ο Τζεφ Μπέζος 4 δισ. δολάρια και ο Τζένσεν Χουάνγκ 2,5 δισ. δολάρια.

Αντίστοιχα, μείωση στην περιουσία τους είδαν και άλλα στελέχη τεχνολογικών εταιρειών. Οι συνιδρυτές της Alphabet, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, έχασαν περίπου 1,5 δισ. δολάρια καθώς οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google υποχώρησαν κατά λιγότερο από 1%.

Αντίθετα, η μετοχή της Walmart σημείωσε άνοδο σχεδόν 4% σε ιστορικό υψηλό την Πέμπτη, καθώς έχουν υποχωρήσει οι ανησυχίες για τους δασμούς. Η άνοδος της μετοχής πρόσθεσε πάνω από 4 δισ. δολάρια στον πλούτο των τριών παιδιών του ιδρυτή Σαμ Γουάλτον: Τζιμ, Ρομπ και Άλις.