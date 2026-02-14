Ουκρανία:-Συμφωνία-με-το-ΔΝΤ-για-χαλάρωση-ορισμένων-δανειακών-όρων

Το πιο ευαίσθητο μέρος του προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν η φορολόγηση των ατομικών επιχειρηματιών.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας και το ΔΝΤ συμφώνησαν να χαλαρώσουν ορισμένους όρους, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων αυξήσεων φόρων, για ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε το Σάββατο η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Όπως ανέφερε, το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ αναμένεται να εξετάσει το πρόγραμμα στην επόμενη συνεδρίασή του, επισημαίνοντας ότι η έγκρισή του είναι καθοριστικής σημασίας για την απελευθέρωση και άλλης διεθνούς στήριξης, συμπεριλαμβανομένου δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (106,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων) από την ΕΕ.

Καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, η Ουκρανία βασίζεται στη δυτική χρηματοοικονομική βοήθεια για να διατηρήσει την άμυνά της, να κρατήσει την οικονομία σε λειτουργία και να καταβάλει μισθούς και συντάξεις.

Μετά τις συζητήσεις, «η αποστολή απλοποίησε τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν τον Νοέμβριο» και αναθεώρησε ορισμένα διαρθρωτικά ορόσημα, δήλωσε η Γιούλια Σβιριντένκο, σε δηλώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο της το Σάββατο.

Τον Νοέμβριο, το ΔΝΤ και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για το νέο τετραετές πρόγραμμα. Μία βασική προαπαιτούμενη ενέργεια για την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο ήταν η αύξηση των φόρων για τους ατομικούς επιχειρηματίες.

Η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των ρωσικών επιθέσεων

Τους τελευταίους μήνες, η οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας έχει επιδεινωθεί, καθώς οι εντατικοποιημένες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές έχουν πλήξει το ενεργειακό σύστημα και τις υποδομές, διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και νερού για εκατομμύρια ανθρώπους εν μέσω δριμύτατων χειμερινών θερμοκρασιών.

Οι δαπανηρές εισαγωγές ενέργειας και η ηλεκτροπαραγωγή μέσω γεννητριών κράτησαν τις ουκρανικές επιχειρήσεις σε λειτουργία, όμως πολλές μείωσαν τις ώρες εργασίας και την παραγωγή, γεγονός που οδήγησε σε αναθεώρηση των οικονομικών προβλέψεων.

Η κεντρική τράπεζα μείωσε την πρόβλεψή της για την αύξηση του ΑΕΠ το 2026 στο 1,8% από 2%, λόγω μεγαλύτερων από τα αναμενόμενα ενεργειακών ελλειμμάτων.

Η κυβέρνηση συμφώνησε να εισαγάγει φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για αυτούς, αυξάνοντας το όριο εσόδων στα 4 εκατομμύρια χρίβνιες (85.000 ευρώ) από 1 εκατομμύριο χρίβνιες.

Οι αναλυτές εκτιμούν πλέον ότι περίπου 250.000 επιχειρηματίες θα επηρεαστούν από την αύξηση, αντί για περισσότερους από 600.000 που προέβλεπαν τα αρχικά σχέδια.

Η κυβέρνηση συζητούσε τις αλλαγές με τους νομοθέτες, καθώς προετοίμαζε σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει και άλλες φορολογικές αυξήσεις, ανέφερε η Σβιριντένκο.