Πέθανε-η-Μαρία-Φράνκα-Φερέρο,-η-χήρα-του-ιδρυτή-της-σοκολατοποιίας-nutella-και-των-ferrero-rocher

Η Μαρία Φράνκα Φερέρο, η χήρα του Μικέλε Φερέρο, του σοκολατοποιού που παρουσίασε στο κοινό τη Nutella και τα Ferrero Rocher, πέθανε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στην Άλμπα, στην επαρχία Κούνεο.

Γεννημένη στο Σαβιλιάνο, στις 21 Ιανουαρίου 1939, η Μαρία Φράνκα Φερέρο φοίτησε στη σχολή διερμηνέων στο Μιλάνο μετά το λύκειο. Το 1961 προσλήφθηκε ως μεταφράστρια και διερμηνέας στην εταιρεία στην Άλμπα, η οποία επρόκειτο να εξελιχθεί σε πολυεθνική. Η Ferrero αποτελεί όμιλο ζαχαρωδών προϊόντων, ο οποίος σήμερα διευθύνεται από τον γιο τους, Τζιοβάνι.

Η γνωριμία της με τον Μικέλε Φερέρο, εφευρέτη της «Supercrema» που αργότερα εξελίχθηκε στο παγκόσμιο bestseller Nutella, περιγράφεται ως έρωτας με την πρώτη ματιά. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1962 και έναν χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος τους, Πιέτρο, ενώ το 1964 γεννήθηκε ο Τζιοβάνι, ο σημερινός πρόεδρος του ομίλου.

Ο όμιλος, αυτή τη στιγμή αριθμεί 36 εργοστάσια παραγωγής, έχει παρουσία σε πάνω από 170 χώρες και εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 19,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 31 Αυγούστου, με 48.697 υπαλλήλους παγκοσμίως.

Η Μαρία Φράνκα Φερέρο με τον γιό της και πρόεδρο της Ferrero, Τζιοβάνι

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημαδεύτηκαν από πένθος, αρχικά από τον πρόωρο θάνατο του γιου της Πιέτρο, ο οποίος πέθανε στη Νότια Αφρική το 2011 από ασθένεια, και στη συνέχεια από τον θάνατο του συζύγου της το 2015.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Μαρία Φράνκα Φερέρο συνέχισε τις φιλανθρωπικές της δραστηριότητες, οι οποίες της χάρισαν, μεταξύ άλλων, το βραβείο της Εθνικής Ιταλοαμερικανικής Ίδρυσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρεται, τον Δεκέμβριο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ferrero International, μιας από τις δύο εταιρείες χαρτοφυλακίου του Ομίλου, τροποποίησε το καταστατικό της εταιρείας και όρισε τη Μαρία Φράνκα Φερέρο ως επίτιμη πρόεδρο ισόβια.

Η απόφαση της Ferrero International για τον ορισμό της ως ισόβιας επίτιμης προέδρου συνοδεύτηκε από ανακοίνωση, στην οποία ο διορισμός περιγράφεται ως «μια αναγνώριση και έκφραση βαθιάς ευγνωμοσύνης για τα περισσότερα από είκοσι επτά χρόνια που υπηρέτησε ως διευθύντρια και πρόεδρος της εταιρείας, καθώς και για την πολύτιμη υποστήριξη και συμβουλές που παρείχε μαζί με τον σύζυγό της Μικέλε Φερέρο, ιδρυτή του Ομίλου, για περισσότερα από πενήντα χρόνια».