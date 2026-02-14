Σ.-Φάμελλος:-«Να-διαμορφώσουμε-την-προγραμματική-βάση-για-μία-ενιαία-προοδευτική-απάντηση»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, απάντησε θετικά στην πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για προγραμματική συμφωνία ως εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης.

Κατά την ομιλία του σε ημερίδα στη Μυτιλήνη για τη νησιωτικότητα και εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, τόνισε την ανάγκη συζήτησης για τα ουσιαστικά προβλήματα των νησιών, όπως η εκπαίδευση, οι υποδομές και η πρωτογενής παραγωγή.

Υπογράμμισε ότι η παρούσα πολιτική κρίση απαιτεί προοδευτική διέξοδο μέσω διαλόγου μεταξύ αρχηγών προοδευτικών κομμάτων για διαμόρφωση κοινής προγραμματικής βάσης ενόψει των επόμενων εκλογών.

Άμεση ήταν η απάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, στην πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για μία «προγραμματική συμφωνία, αποτέλεσμα προγραμματικού διαλόγου, με στόχο την εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης».

Προσερχόμενος στην ημερίδα με θέμα «Νησιωτικότητα και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική-Ανθρώπινη ανάπτυξη, κοινωνική ευημερία και διακυβέρνηση στη νησιωτική Ελλάδα», η οποία πραγματοποιείται από το πρωί σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στη Μυτιλήνη, ο κ. Φάμελλος ανέφερε πως «αντί να συζητάμε για το τι χρειάζονται τα νησιά, για το πώς θα έχουμε δασκάλους, για το πώς θα έχουμε υποδομές, νερό, πρωτογενές ποιοτικό προϊόν, συζητάμε για “Χασάπηδες”, για “Φραπέδες” και για σκάνδαλα.

Σύμφωνα με το ίδιο, «αυτή η πολιτική κρίση απαιτεί απάντηση από την προοδευτική παράταξη. Χρειάζεται μια προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές. Η μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών προοδευτικών κομμάτων, ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την προγραμματική βάση για να υπάρχει μία ενιαία προοδευτική απάντηση.

Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας συντηρητικής, διεφθαρμένης και επικίνδυνης κυβέρνησης. απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.