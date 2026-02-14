Τεχνητή-νοημοσύνη:-Είμαστε-στη-φάση-του-Κενταύρου,-κατά-τον-ceo-της-anthropic

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, η οποία προκάλεσε προσφάτως αναταραχή στις αγορές με τη νέα γενιά εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της, κατέφυγε στην μυθολογία για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται η τεχνητή νοημοσύνη με τους ανθρώπους.

Σε επεισόδιο του podcast «Interesting Times with Ross Douthat» που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, συνέκρινε τους μηχανικούς που συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη με τον Κένταυρο.

Χρησιμοποίησε το σκάκι ως παράδειγμα: πριν από 15 με 20 χρόνια, ένας άνθρωπος που ήλεγχε την απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να νικήσει την τεχνητή νοημοσύνη ή έναν άνθρωπο που έπαιζε μόνος του. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να νικήσει ανθρώπους χωρίς αυτό το επίπεδο ανθρώπινης εποπτείας.

Ο Αμοντέι, ο οποίος συνίδρυσε την Anthropic το 2021, πρόσθεσε ότι η ίδια μετάβαση θα συμβεί και στο software engineering. «Βρισκόμαστε ήδη στη φάση του Κενταύρου για το λογισμικό», είπε χαρακτηριστικά. «Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης του Κενταύρου, αν μη τι άλλο, η ζήτηση για μηχανικούς λογισμικού μπορεί να αυξηθεί. Αλλά η περίοδος μπορεί να είναι πολύ σύντομη».

Ο ίδιος ανησυχεί για τη «μεγάλη αναστάτωση» που θα προκληθεί στην εργασία σε θέσεις γραφείου junior επιπέδου, προσθέτοντας ότι μπορεί να είναι άδικο να συγκρίνουμε αυτή την κατάσταση με τη μετάβαση από τη γεωργία στο εργοστάσιο και στην επανάσταση της εργασίας με βάση τη γνώση, επειδή αυτό συνέβη σε διάστημα αιώνων ή δεκαετιών.

Ο Αμοντέι είναι από τις πλέον εξέχουσες φωνές που προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαλείψει ορισμένες θέσεις εργασίας που αφορούν σε υπαλλήλους γραφείου, ειδικά στους τομείς της νομικής, των χρηματοοικονομικών και της συμβουλευτικής. Σε ένα δοκίμιό του, προέβλεψε τον Ιανουάριο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διαταράξει το 50% των θέσεων εργασίας εισαγωγικού επιπέδου τα επόμενα ένα έως πέντε χρόνια.