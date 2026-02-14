Πρόκειται για αναβάθμιση της αρχικής έκδοσης λογισμικού κειμένων Doubao, το οποίο έχει σήμερα ευρεία χρήση στην Κίνα ως μία εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

Η κινεζική ByteDance παρουσίασε το εξελιγμένο πρόγραμμα δημιουργίας κειμένων Doubao 2.0, μία αναβάθμιση της αρχικής έκδοσης λογισμικού κειμένων Doubao, το οποίο έχει σήμερα ευρεία χρήση στην Κίνα ως μία εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας που επικαλείται η QuestMobile.

Ένα χρόνο μετά από την παρουσίαση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης χαμηλού κόστους από την κινεζική νεοφυή επιχείρηση DeepSeek που προκάλεσε εντυπώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εσωτερικοί ανταγωνιστές της κινεζικής αγοράς στις τεχνολογίες αιχμής, είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τον ανταγωνισμό μέσω της παρουσίασης νέων μοντέλων, με αρκετά από αυτά να είναι σχεδιασμένα για μεγαλύτερη προσέλκυση καταναλωτών.

