O Ανδρουλάκης «τράβηξε το αυτί» στην εσωκομματική του αντιπολίτευση – Τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες της Χαριλάου

Για πέντε και πλέον ώρες, τα κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη διασταύρωσαν τα ξίφη τους κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή. Με την εισήγηση του ο Νίκος Ανδρουλάκης «τράβηξε το αυτί» στην εσωκομματική του αντιπολίτευση και επιχείρησε να βάλει τέλος στην εσωστρέφεια.

«Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει…Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που δεν έκρυψε την ενόχληση του για τη μουρμούρα των τελευταίων ημερών σε σχέση με τον τρόπο εκλογής των συνέδρων με βάση το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που προκρίνει η ηγεσία.

«Πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α’ Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;» ξεκαθάρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης που τόνισε ότι η κατανομή που προτείνει δεν είναι αλγόριθμος, αλλά η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠΑΣΟΚ.

Τον λόγο πήρε σειρά στελεχών και όταν έφτασε η σειρά του Χάρη Δούκα, ο Δήμαρχος της Αθήνας φέρεται να σήκωσε το γάντι να ζήτησε τέλος στη στασιμότητα ρίχνοντας καρφιά στην ηγεσία για την εσωστρέφεια.

«Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιο σου στο Συνέδριο το 2022.

Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών.Και πρέπει να εκλέξουμε Συνέδρους με βάση τα μέλη.Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο… Όχι στη εσωστρέφεια. Με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στη δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση παράγεις εσωστρέφεια», σημείωσε ο Χάρης Δούκας σύμφωνα με το περιβάλλον του, με πρόσωπα κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη να αμφισβητούν τη συγκεκριμένη διαρροή και να επιμένουν ότι πρόκειται για διαρροές «ανυπαρκτων διαλόγων», γεγονός που αποδεικνύει κατά πολλούς την οριακή σχέση των δυο πλευρών.

Ο έτερος υποψήφιος για τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές Παύλος Γερουλάνος φέρεται να υποστήριξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου ότι δεν γίνεται να κατηγορούνται τα στελέχη για εσωστρέφεια όταν λένε την άποψη τους, καθώς πρόκειται για υποχρέωση των μελών να τοποθετούνται στα όργανα.

Βέβαια, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν έγινε γνωστή η εισαγωγική τοποθέτηση του Προέδρου που η Χαριλάου Τρικούπη απέστειλε στους δημοσιογράφους στην οποία αναφέρονταν και στα εσωκομματικά καρφιά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να προέβαλλε τις ενστάσεις του και να τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται τροφή και καλλιεργείται η εσωστρέφεια, αφού μετά και την ανακοίνωση είναι δεδομένο ότι τα κορυφαία στελέχη θα καλούνται το επόμενο διάστημα να απαντούν στις δημόσιες εμφανίσεις τους, στις αιχμές του Προέδρου.

Με ένα βίντεο στο Tik Tok αποφάσισε να απαντήσει στα περί εμφυλίου και στον θόρυβο και στο κουτσομπολιό η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου.

Η ίδια επέμεινε ότι υπάρχουν και διαφωνίες αλλά και σύνθεση γιατί αυτό είναι πολιτική

Το βίντεο της Άννας Διαμαντοπούλου:

Δήλωση μου μετά την Συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας ΚΟΕΣ.

Σ’ αυτή τη συνεδρίαση, συμφωνήσαμε σε όλα!

Ας προχωρήσουμε εξίσου δυναμικά!

📢 Έρχεται αλλαγή! pic.twitter.com/yMCBtHcjh5 — Anna Diamantopoulou (@adiamantopoulou) February 13, 2026

Στον τρόπο εκλογής συνέδρων αναφέρθηκε και η Νάντια Γιαννακοπούλου, που ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει την υπέρβαση και να τραβήξει πίσω το εκλογικό σύστημα που επέλεξε.

«Θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου, να μεταφέρω την ανησυχία μελών μας, ψηφοφόρων μας για τα φαινόμενα που επισκιάζουν την πορεία μας για το Συνέδριο, μιλώντας με αγάπη και συντροφικότητα.Πρόεδρε κάνε μια υπέρβαση.Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος.Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου,» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του Δυτικού τομέα.

Για τη διεύρυνση του κόμματος με στόχο τη νίκη και την ανατροπή της ΝΔ μίλησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Μιχάλης Κατρίνης.

«Το μήνυμα της διεύρυνσης πρέπει να είναι καθαρό. Μόνο έτσι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει μεγάλο και πλειοψηφικό. Να ξεκινήσει άμεσα η προγραμματική συζήτηση με τα προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ – Ν.Αριστερά) πάνω στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να μην περιορίζεται σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες ή μόνο για τη συνταγματική αναθεώρηση στο συνέδριο. Να είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ συζητά, αναζητά συγκλίσεις, κάνει συμμαχίες, έχει δυνητικούς εταίρους σε μια προοδευτική διακυβέρνηση», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Ηλείας.

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει οριστεί αύριο που θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου. Μετά τον πανηγυρικό λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη οι κάμερες θα κλείσουν, τα στόματα όμως θα ανοίξουν αφού κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης αναμένεται να τοποθετηθούν.Το αν ο Άγιος Βαλεντίνος που γιορτάζεται σήμερα βοηθήσει στην καταλλαγή ή αν οι τόνοι θα ανέβουν θα φανεί.

