The European onion και το τέλος της ομοφωνίας: Λύση ανάγκης ή Ευρώπη δύο κατηγοριών;

Η συζήτηση για το λεγόμενο «ευρωπαϊκό κρεμμύδι» έχει έναν σκόπιμα ειρωνικό τίτλο, όμως το περιεχόμενό της μόνο αστείο δεν είναι. Περιγράφει ένα μοντέλο “διαστρωματωμένης” Ευρώπης: έναν εσωτερικό πυρήνα κρατών που προχωρά σε βαθύτερη ολοκλήρωση σε ορισμένους τομείς και εξωτερικούς κύκλους με πιο περιορισμένη συμμετοχή. Πρόκειται, στην ουσία, για τη θεσμοποίηση αυτού που ήδη συμβαίνει άτυπα εδώ και χρόνια, με σκοπό να ξεπεραστεί η χρόνια δυσλειτουργία της ομοφωνίας και να αποκατασταθεί η ικανότητα της Ένωσης να παράγει αποτελέσματα.

Το ερώτημα δεν είναι αν η Ευρώπη “χρειάζεται” να αλλάξει. Το ερώτημα είναι αν η αλλαγή θα γίνει με κανόνες που διατηρούν συνοχή και νομιμοποίηση ή με μια πρακτική αποσύνθεσης όπου οι ισχυροί θα αποφασίζουν και οι υπόλοιποι θα ακολουθούν εκ των υστέρων.

Η ομοφωνία ως εργαλείο προστασίας μετατράπηκε σε εργαλείο παράλυσης

Η ομοφωνία σχεδιάστηκε ως μηχανισμός προστασίας κρίσιμων εθνικών συμφερόντων. Στην πράξη, εξελίχθηκε σε σύστημα κινήτρων που ευνοεί την αδράνεια. Σε ένα σχήμα 27 κρατών, η δυνατότητα του ενός να μπλοκάρει τους πολλούς αναπόφευκτα δημιουργεί “αγορά βέτο”: η συναίνεση δεν επιτυγχάνεται μόνο με επιχειρήματα, αλλά με ανταλλάγματα, συμβολικές παραχωρήσεις, ή ακόμη και με εκβιασμούς σε άσχετα πεδία πολιτικής.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν οι αποφάσεις αφορούν πεδία όπου ο χρόνος έχει στρατηγική αξία. Στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στην τεχνολογική πολιτική, στις αλυσίδες εφοδιασμού, στην ανταγωνιστικότητα, η καθυστέρηση δεν είναι απλώς γραφειοκρατικό κόστος. Είναι απώλεια ισχύος. Όταν η Ένωση εμφανίζεται ανίκανη να κινηθεί γρήγορα, το κενό το καλύπτουν άλλοι, είτε ως ανταγωνιστές είτε ως “προστάτες”. Και τότε η ευρωπαϊκή αυτονομία μετατρέπεται σε ρητορικό σχήμα χωρίς πρακτικό αντίκρισμα.

Το «κρεμμύδι» περιγράφει μια πραγματικότητα που ήδη υφίσταται

Η “διαστρωματωμένη” Ευρώπη δεν είναι θεωρητικό σχέδιο επί χάρτου. Υπάρχει ήδη. Η Ευρωζώνη αποτελεί διαφορετικό επίπεδο ολοκλήρωσης από την απλή συμμετοχή στην ενιαία αγορά. Το ίδιο ισχύει και για τη Σένγκεν. Επιπλέον, επιμέρους κοινές πολιτικές προχωρούν συχνά με σχήματα “πρόθυμων” κρατών που επιλέγουν να δεσμευτούν περισσότερο.

Η διαφορά είναι ότι σήμερα αυτή η πολυεπίπεδη λειτουργία είναι συχνά θολή, με αποτέλεσμα να τροφοδοτεί δυσπιστία. Οι πολίτες βλέπουν την Ένωση είτε ως υπερδύναμη που “επιβάλλει” είτε ως ανίσχυρο μηχανισμό που “δεν αποφασίζει ποτέ”, ανάλογα με το τι τους εξυπηρετεί στο εσωτερικό πολιτικό αφήγημα. Ένα πιο καθαρό μοντέλο, αν σχεδιαστεί σωστά, θα μπορούσε να περιορίσει την υποκρισία και να αποσαφηνίσει ποιος κάνει τι, με ποιες δεσμεύσεις και με ποια λογοδοσία.

Πού μπορεί να λειτουργήσει ως λύση ανάγκης

Το επιχείρημα υπέρ του «κρεμμυδιού» είναι πρωτίστως λειτουργικό: σε ορισμένους τομείς η Ευρώπη χρειάζεται ικανότητα ταχείας δράσης. Η άμυνα είναι το πιο προφανές παράδειγμα. Η κοινή προμήθεια, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η διαλειτουργικότητα, η επάρκεια πυρομαχικών και κρίσιμων συστημάτων δεν μπορούν να εξαρτώνται από την πολιτική συγκυρία κάθε πρωτεύουσας. Η εμπειρία των τελευταίων ετών κατέδειξε ότι η αμυντική αυτοτέλεια δεν οικοδομείται με ευχολόγια, αλλά με σκληρές αποφάσεις και χρηματοδότηση. Ένας πυρήνας κρατών που αναλαμβάνει δεσμευτικά αυτή την πορεία μπορεί να δημιουργήσει “κρίσιμη μάζα” παραγωγής και σχεδιασμού.

Δεύτερο πεδίο είναι η ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια απαιτεί υποδομές, διασυνδέσεις, αποθήκευση, ανθεκτικότητα δικτύων, καθώς και μια στοιχειώδη συνεννόηση ως προς το μείγμα και τους κανόνες επενδύσεων. Η καθυστέρηση κοστίζει σε τιμές, σε ανταγωνιστικότητα και σε πολιτική σταθερότητα. Εδώ, ένα σχήμα χωρών που συμφωνεί σε κοινά projects και σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορεί να παράξει αποτελέσματα που δεν θα προέκυπταν ποτέ σε πλαίσιο γενικευμένης ομοφωνίας.

Τρίτο πεδίο είναι η χρηματοδότηση και οι κεφαλαιαγορές. Η Ευρώπη επί χρόνια συζητά πώς θα κλείσει το επενδυτικό κενό, πώς θα κρατήσει και θα προσελκύσει κεφάλαια, πώς θα ενισχύσει την καινοτομία, αλλά συχνά διστάζει στις δομικές επιλογές. Η μεγαλύτερη ολοκλήρωση σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο απαιτεί κοινές εγγυήσεις, κοινό πλαίσιο, κοινή κατανόηση κινδύνου. Αυτά σπανίως επιτυγχάνονται με ομοφωνία. Ένα “εσωτερικό στρώμα” που αποφασίζει να προχωρήσει θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός, αν δεν εξελιχθεί σε κλειστό κλαμπ.

Το βασικό ρίσκο: Ευρώπη δύο κατηγοριών και κρίση νομιμοποίησης

Ακριβώς εδώ βρίσκεται και το μειονέκτημα του μοντέλου. Αν το «κρεμμύδι» καταλήξει να σημαίνει “ο πυρήνας αποφασίζει και οι άλλοι προσαρμόζονται”, τότε δημιουργείται Ευρώπη δύο κατηγοριών. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα γοήτρου. Είναι ζήτημα ισχύος και συμφερόντων: εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, εκεί κατευθύνονται οι πόροι, εκεί γράφονται οι κανόνες. Η περιφέρεια κινδυνεύει να μετατραπεί σε χώρο εφαρμογής πολιτικών που δεν συνδιαμόρφωσε.

Το δεύτερο ρίσκο είναι η θεσμική πολυπλοκότητα. Μια Ένωση με πολλαπλά στρώματα μπορεί να γίνει λιγότερο κατανοητή για τους πολίτες, άρα πιο ευάλωτη σε λαϊκιστικές αφηγήσεις. Η δημοκρατική λογοδοσία δυσκολεύει όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται σε σχήματα που δεν έχουν πάντα το ίδιο επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημοσιότητας.

Το τρίτο ρίσκο είναι στρατηγικό: η διαφοροποίηση μπορεί να γίνει άλλοθι για να μη λυθεί το πρόβλημα του πυρήνα, δηλαδή η ανάγκη θεσμικής ωρίμανσης. Αν η Ευρώπη απλώς παρακάμπτει την ομοφωνία χωρίς να βελτιώνει τους μηχανισμούς εμπιστοσύνης, τότε χτίζει ένα σύστημα “παράλληλων διαδρομών” που κάποια στιγμή θα συγκρουστούν πολιτικά.

Οι όροι μιας βιώσιμης «διαστρωματωμένης» Ευρώπης

Για να μην καταλήξει το «κρεμμύδι» σε ευρωπαϊκή ιεραρχία, απαιτούνται τρεις προϋποθέσεις.

Η πρώτη είναι η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης. Η ένταξη σε βαθύτερα στρώματα πρέπει να είναι δυνατή για όποιο κράτος πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, όχι αντικείμενο πολιτικής εύνοιας ή αποκλεισμού. Μόνο έτσι αποφεύγεται το μόνιμο “μέσα-έξω”.

Η δεύτερη είναι η καθαρότητα υποχρεώσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει συμμετοχή στα οφέλη χωρίς συμμετοχή στο κόστος, ούτε επιλεκτική συμμόρφωση. Αν τα στρώματα υπάρχουν, πρέπει να συνοδεύονται από σαφή πλαίσια δεσμεύσεων, χρηματοδότησης και ελέγχου.

Η τρίτη είναι ο περιορισμός σε στρατηγικά πεδία όπου η αδράνεια κοστίζει περισσότερο από την πολιτική ένταση που θα προκαλέσει η διαφοροποίηση. Αν το μοντέλο επεκταθεί παντού, διαλύει τη συνοχή. Αν εφαρμοστεί στοχευμένα, μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός προόδου χωρίς να ακυρώνει το κοινό ευρωπαϊκό κέντρο.

Η ελληνική διάσταση: το ζήτημα δεν είναι ιδεολογικό, είναι θέση ισχύος

Για την Ελλάδα, η συζήτηση είναι πρακτική. Αν διαμορφωθεί ένας πυρήνας σε άμυνα, ενέργεια και χρηματοδότηση, εκεί θα συγκεντρωθούν αποφάσεις, συμβόλαια, επενδύσεις, τεχνογνωσία, και εν τέλει γεωπολιτικό βάρος. Η χώρα που μένει εκτός δεν μένει “ανεξάρτητη”. Απλώς χάνει δυνατότητα επιρροής και αποκτά ρόλο αποδέκτη κανόνων.

Αυτό δεν σημαίνει άκριτη αποδοχή κάθε νέου σχήματος. Σημαίνει ότι η Ελλάδα χρειάζεται στρατηγική: να επιλέξει που την συμφέρει να είναι στον πυρήνα και με ποια ανταλλάγματα, να θωρακίσει την αξιοπιστία της με θεσμική συνέπεια και διοικητική ικανότητα, και να αντιμετωπίσει το θέμα ως ζήτημα εθνικού συμφέροντος, όχι ως πεδίο εύκολης εσωτερικής αντιπαράθεσης.

Συμπέρασμα: το «κρεμμύδι» είναι εργαλείο, όχι όραμα

Το «ευρωπαϊκό κρεμμύδι» δεν είναι ωραία αφήγηση για “περισσότερη Ευρώπη”. Είναι εργαλείο διαχείρισης ενός προβλήματος που πλέον δεν κρύβεται: η Ένωση είτε θα βρει τρόπο να κινείται με ταχύτητα όπου απαιτείται, είτε θα συνεχίσει να χάνει έδαφος, επιρροή και αξιοπιστία.

Η επιλογή δεν είναι ανάμεσα σε “ενιαία Ευρώπη” και “πολλές ταχύτητες”, γιατί η πραγματικότητα είναι ήδη πολυεπίπεδη. Η επιλογή είναι ανάμεσα σε μια στρωματωμένη Ευρώπη με κανόνες, ανοιχτές πόρτες και λογοδοσία, και σε μια Ευρώπη άτυπων κλαμπ και μόνιμων ιεραρχιών. Αν το «κρεμμύδι» λειτουργήσει ως πειθαρχημένη απάντηση στη θεσμική παράλυση, μπορεί να δώσει λύσεις. Αν λειτουργήσει ως πρόφαση για διαχωρισμούς, μπορεί να γίνει ο πιο κομψός δρόμος προς μια σιωπηρή διάλυση.