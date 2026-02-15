Αρχεία-Επστάιν:-Δώρα,-σεξ-και-εκβιασμοί-σε-βασιλικές-οικογένειες-και-τραπεζίτες

Η υποψία για σοβαρή διαφθορά στοιχειοθετείται μετά την τελευταία δημοσίευση των αρχείων Επστάιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία αποκάλυψαν χρόνια επαφών μεταξύ του Γιάγκλαντ και του χρηματιστή, με τον πολιτικό να κάνει αυτό που φανταζόμαστε όλοι και που ταιριάζει στο γνωστό πια pattern του Επστάιν. Να αποδέχεται «δωράκια», που στην περίπτωσή του ήταν ταξίδια και πολυτελείς διαμονές σε ξενοδοχεία ή νοικιασμένες επαύλεις. Κάτι παρεμφερές «καίει» και την πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ (αν εξαιρέσουμε τα όσα υπονοεί στις επικοινωνίες της ότι είναι ερωτευμένη μαζί του), η οποία, όπως προκύπτει, είχε συναντήσει αρκετές φορές τον Επστάιν, αλλά και κυρίως είχε «δανειστεί» το σπίτι του για την προσωπική της διαμονή.

Την περασμένη Πέμπτη, η νορβηγική Αστυνομία έκανε έφοδο σε αρκετές κατοικίες του Νορβηγού πρώην πρωθυπουργού και διπλωμάτη Γιάγκλαντ, με την κατηγορία ότι είχε σχέσεις με τον Επστάιν και ότι είναι εμπλεκόμενος σε σοβαρά σκάνδαλα διαφθοράς.

Τριγμούς τόσο στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά όσο και στις ηγεσίες κρατών, αγγίζοντάς τες πια σε ανώτατο επίπεδο, καθώς και σε βασιλικούς οίκους, προκαλεί η διαβόητη «λίστα Επστάιν». Καθώς η δημοσίευση των αρχείων του καταδικασμένου παιδόφιλου συνεχίζεται με καθημερινή προσθαφαίρεση στοιχείων από τις αμερικανικές αρχές, στο προσκήνιο έρχονται λεπτομέρειες για το παγκόσμιο δίκτυο διαφθοράς που είχε στήσει ο χρηματιστής.

Ο Σουλτάν Αχμέντ μπιν Σουλαϊγέν φαίνεται ότι διατηρούσε μακρά φιλία με τον Επστάιν και στα αρχεία συμπεριλαμβάνεται η ανταλλαγή - μαζί του για θέματα επαγγελματικής φύσης (με ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων), αλλά και με πολύ συχνές αναφορές σε πορνό, ερωτικά μασάζ και σεξουαλικές συνοδούς. Προκάλεσε «σεισμό» όμως η αποκάλυψη ότι σε αυτόν είχε στείλει ο Επστάιν το - το 2009 στο οποίο έγραφε ότι «λάτρεψα το βίντεο του βασανισμού», αφού τον ρώταγε πού βρίσκεται και τι κάνει, με τον πρόεδρο και CEO της DP να απαντά ότι «είμαι στην Κίνα και θα έρθω στις ΗΠΑ τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου». Τη «ζέστη» από τις αποκαλύψεις του σκανδάλου τώρα νιώθει και ο εδώ και δεκαετίες επικεφαλής της JP Morgan Τζέιμι Ντάιμον, για ύποπτες συναλλαγές που φέρεται να είχε ο Επστάιν μέσω της τράπεζας της οποίας προΐσταται ο Ντάιμον. Αλλη μια τράπεζα, η γερμανική Deutsche Bank , βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των αποκαλύψεων, με τη μετοχή της να πέφτει μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων από τα οποία προκύπτει ότι μέσω 40 (!) λογαριασμών που διατηρούσε σε αυτή ο Επστάιν διαχειριζόταν τα περιουσιακά του στοιχεία.

Με τον ίδιο τρόπο, με «δωράκια», αλλά αυτή τη φορά σεξουαλικής φύσεως, καθώς και με την ανταλλαγή πληροφοριών για σεξουαλικές εμπειρίες και μασάζ, «καίει» ο Επστάιν και τον επικεφαλής της κορυφαίας μεταφορικής εταιρείας του Ντουμπάι DP World, Σουλτάν Αχμέντ μπιν Σουλαϊγέν. Ο Σουλαϊγέν, ο οποίος αναλάμβανε τεράστια επενδυτικά πρότζεκτ στο Εμιράτο, όπως τη μετατροπή περιφερειακών αεροδρομίων σε μεταφορικά hubs, φέροντας την ευθύνη για τη μετατροπή της DP σε διεθνή γίγαντα των logistics που διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, το λιμάνι Τζεμπέλ Αλί στο Ντουμπάι και τερματικά σε λιμάνια και αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση που αγγίζει την πανίσχυρη επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs . Ο παγκόσμιος κολοσσός ανακοίνωσε την παραίτηση της γενικής νομικής συμβούλου και επικεφαλής νομικού συμβούλου της Κάθι Ρούμλερ, λόγω των εγγράφων που δημοσιεύτηκαν και δείχνουν ότι λάμβανε πανάκριβα δώρα από τον Επστάιν (τσάντες, ρούχα, ταξίδια κ.ά.), τον οποίο αποκαλούσε «θείο Τζέφρι» και αντάλλαζε μαζί του πληροφορίες για επαγγελματικές υποθέσεις. Κρατήστε υπόψη ότι η Ρούμλερ δεν ήταν μια απλή νομικός, αλλά έχει μια λαμπρή καριέρα πίσω της, έχοντας χρηματίσει μεταξύ άλλων και στη θέση της συμβούλου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Και, καθώς φαίνεται, δεν έχει άδικο. Ο Επστάιν το ήξερε αυτό και το χρησιμοποιούσε υπέρ του, «φορτώνοντας» με δώρα πολύ μεγάλης αξίας όσους είχαν επιρροή που χρειαζόταν ή θα χρησιμοποιούσε στο μέλλον. Τσάντες Hermès, Chanel και Celine , πανάκριβα ρούχα διάσημων σχεδιαστών και πληρωμένα ταξίδια ήταν μερικά από τα δώρα που έκανε σε «επιλεγμένα» πρόσωπα.

Η σχέση του Επστάιν με τον Γιάγκλαντ και πανίσχυρους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες είναι απλά μια περιγραφή της ωμής πραγματικότητας, λέει ο σημερινός Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε. «Μπορείς να αγοράζεις επιρροή αν είσαι αρκετά πλούσιος», λέει ο Στόρε. «Το να αγοράζει κανείς πολιτική δύναμη και επιρροή είναι ένας τρόπος έκφρασης του πού οδηγούν οι μεγάλες ανισότητες».

Καθώς ο Βρετανός πρίγκιπας Αντριου ελέγχεται ως προς το αν είχε παραδώσει στον Tζέφρι Επστάιν άκρως απόρρητα κρατικά έγγραφα, η Νορβηγία συγκλονίζεται από την εμπλοκή -που οδηγεί στην απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του για διαφθορά- του πρώην πρωθυπουργού της και κορυφαίου διπλωμάτη (πρωτεργάτης της Συνθήκης του Οσλο για το Μεσανατολικό και πρώην γ.γ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας και μέλος της Επιτροπής Νόμπελ) Θόρμπιορν Γιάγκλαντ .

Πρόσωπα του δημόσιου βίου, όπως η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ και ο πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, έχουν εκτεθεί και βρίσκονται υπό εξέταση. Το ίδιο ισχύει για τον πρώην υπουργό Εξωτερικών και σήμερα επικεφαλής του World Economic Forum Μπέργκε Μπρέντε, τη Μόνα Γιουλ, πρεσβευτή στην Ιορδανία και το Ιράκ και τον σύζυγό της Τέργε Ρεντ-Λάρσεν. Tην ίδια ώρα το FBI επιβεβαίωσε την κακοποίηση ανηλίκων και η Γκιλέιν Μάξγουελ βρίσκεται στο στόχαστρο των θυμάτων.

Ο Ζακ Λανγκ

Στη Γαλλία, στο κέντρο της καταιγίδας βρίσκεται ο 86χρονος πρώην υπουργός Πολιτισμού της σοσιαλιστικής κυβέρνησης Φρανσουά Μιτεράν και σήμερα πρόεδρος αρκετών πολιτιστικών ινστιτούτων της χώρας – από τα οποία παραιτείται.

Το όνομα του Ζακ Λανγκ εμφανίζεται εκατοντάδες φορές στα αρχεία Επστάιν. Και το κακό δεν είναι αυτό, αλλά ότι σε πολλά από τα - ο Γάλλος αξιωματούχος ζητά ή εξαργυρώνει χάρες από τον Επστάιν.

Οπως για παράδειγμα σε μήνυμα του 2017 τον ευχαριστεί για την «ατελείωτη γενναιοδωρία» του και τον ρωτά αν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί ξανά την καλοσύνη του για να δανειστεί μια λιμουζίνα με σοφέρ ώστε να μεταβεί στο πάρτυ γενεθλίων του Αγά Χαν, 60 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι. «Δεν ήξερα τίποτα για το παρελθόν, απλά τον γνώρισα σε ένα δείπνο του Γούντι Αλεν», λέει ο Λανγκ, ο οποίος μαζί με την κόρη του βρίσκονται τώρα υπό έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές για ξέπλυμα χρήματος. Γιατί η Καρολίν Λανγκ -σκηνοθέτης και παραγωγός μεγάλου μεγέθους- συνίδρυσε με τον Επστάιν μια εταιρεία στις Παρθένες Νήσους. Επρόκειτο για επιχειρηματική οντότητα που χρησιμοποιούνταν για τις ανταλλαγές και αγορές έργων από Γάλλους ζωγράφους. Το 2019, στη διαθήκη που έκανε ο Επστάιν δύο μέρες πριν από τον θάνατό του, της κληροδότησε 5 εκατ. δολάρια.

Στιγμιότυπο από πάρτυ σε σπίτι του Επστάιν, όπως δημοσιεύτηκε στα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Αναφέρεται από ανεξάρτητες πηγές ότι επρόκειτο για «πάρτυ» στο οποίο γινόταν σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων

Στο επίκεντρο για τα «δωράκια» βρίσκεται και η Ράμλερ, η οποία παραιτείται από την Goldman Sachs εν μέσω θυέλλης, καθώς προκύπτει ότι συμβούλευε τον Επστάιν το 2019, λίγους μήνες πριν αυτός συλληφθεί με ομοσπονδιακές κατηγορίες για sex-trafficking, ως προς το πώς να αντιδράσει στη δημόσια κριτική σχετικά με την «προνομιακή» συμφωνία ομολογίας που είχε εξασφαλίσει έναν χρόνο νωρίτερα. «Δεν τον εκπροσωπούσα νομικά, απλά μού ζητούσε περιστασιακά τη συμβουλή μου και μετανιώνω που τον γνώρισα», λέει η πρώην σύμβουλος (και) του Ομπάμα, η οποία μιλά για «ανεπιθύμητα δώρα που δέχτηκαν και άλλοι» εκτός της ίδιας.

Τι ήταν αυτά τα δώρα; Για παράδειγμα, ο Επστάιν πλήρωσε 53.750 δολάρια σε εταιρεία ναύλωσης ιδιωτικών τζετ στο όνομα της Ράμλερ. Αυτό στην πράξη σήμαινε ότι η Ράμλερ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας για να πετάξει με ένα ελικόπτερο ή με ένα λίαρ τζετ σε προορισμό που θα της επέτρεπε ο προπληρωμένος χρόνος πτήσης. Παράξενο δώρο, αλλά όχι ασυνήθιστο για τον Επστάιν, ο οποίος δεν έμενε μόνο σε αυτά που προκύπτουν ότι δέχτηκε η Ράμλερ, δηλαδή… τεράστιες ποσότητες λουλουδιών, μια πανάκριβη τσάντας Hermès, ένα ρολόι Apple, πληρωμένα σπα και μασάζ, ακριβά κρασιά αλλά και δωροεπιταγή αξίας 10.000 δολαρίων για τα Bergdorf Goodman.

Δεν ήταν όμως μόνο τα δώρα, αλλά και οι διευκολύνσεις που ζήταγαν και έπαιρναν φίλοι του Επστάιν, εκμεταλλευόμενοι την ισχύ, τις διασυνδέσεις και τις γνωριμίες που είχε. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η «χάρη» που κάνει στον Γούντι Αλεν και τη σύζυγό του, Σουν-Γι, να μεσολαβήσει ώστε να εισαχθεί η κόρη τους στο φημισμένο πανεπιστήμιο Bard College. Η Σουν-Γι με μηνύματά της φαίνεται να τον ευχαριστεί «που έβαλες την Μπεσέτ στο Bard» και να τον διαβεβαιώνει ότι «ο Λεόν είναι υπέροχος, τα φροντίζει όλα». Οπως προκύπτει, βέβαια, νωρίτερα, ο «υπέροχος Λεόν», δηλαδή ο πρόεδρος του Bard, Λεόν Μπότσταϊν, είχε δεχτεί δωρεά για το πανεπιστημιακό ίδρυμα ύψους 150.000 δολαρίων μέσω ιδρύματος του Επστάιν. Ο Μπότσταϊν φέρεται να παρείχε στον Επστάιν πρόσβαση σε υψηλού κύρους ακαδημαϊκές συναντήσεις, με τον χρηματιστή να έχει «βάλει πόδι» σε σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, χρηματοδοτώντας ερευνητικά προγράμματα, ιδρύματα και καθηγητές, ακόμα και διεθνούς φήμης όπως το Χάρβαρντ, το ΜΙΤ και το Στάνφορντ, με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου καταγγέλλοντας ότι κακοποιήθηκε (και) από τον Αντριου και ότι υπήρξε θύμα trafficking του Επστάιν και του δικτύου του

Σε αυτό το πλαίσιο της «προνομιακής σχέσης» που ανέπτυσσαν μαζί του, οι εμφανιζόμενοι στη λίστα -ή κάποιοι από αυτούς- φαίνεται να χρησιμοποιούν έναν διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας με τον Επστάιν, στο πλαίσιο του «exclusivity». Ετσι βλέπουμε αστεϊσμούς και ειρωνείες από αξιωματούχους για τους πολιτικούς τους προϊσταμένους ή για συνεργάτες τους, αλλά και μαύρο χιούμορ που ξεπερνά τα όρια του αρρωστημένου. Σε κάποια -, για παράδειγμα, ο Επστάιν με πρόσωπο το όνομα του οποίου είναι σβησμένο έχουν μια ανατριχιαστική συζήτηση για το εάν «τα βρέφη έχουν καλύτερη γεύση από το λευκό τυρί κρέμα».

Δίκτυο εκβιασμών

Καθώς ο Επστάιν συνήθιζε να κάνει ακριβά δώρα όπως ρούχα, τσάντες, μετακινήσεις πολυτελείας, εξωτικά ταξίδια και διαμονές, μέχρι και συνοδούς για σεξουαλικές υπηρεσίες σε ανθρώπους του κύκλου του, το ερώτημα γιατί προσπαθούσε να «δέσει» έτσι όσους ανθρώπους σχετιζόταν πλανάται στον αέρα. Με δεδομένο ότι δεν ήταν τόσο «γενναιόδωρος», φαίνεται ότι ο Επστάιν επιχειρούσε (και κατάφερνε εν πολλοίς) να έχει δεμένους με τη δωροδοκία όσους θεωρούσε ότι θα χρειαστεί αργότερα.

Ακόμα περισσότερο, είναι ηλίου φαεινότερο, ότι ο Επστάιν συγκέντρωνε οπτικοακουστικό υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο, με το οποίο θα μπορούσε αργότερα να εκβιάσει -αν χρειαζόταν- τους τότε «φίλους» του. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του πιο… εύπιστου φίλου του, του πρίγκιπα Αντριου, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες σε πόζες που τον «καίνε», καταδεικνύοντας ότι όντως εμπλέκεται σε όσα του καταλογίζονται, μεταξύ των οποίων βιασμοί ανηλίκων.

Ενα άλλο ερώτημα, βέβαια, είναι το πώς απέκτησε ο Επστάιν αυτό το υλικό. Ενα μεγάλο μέρος των φωτογραφιών δείχνει ότι ελήφθησαν με τη σύμφωνη γνώμη όσων εμφανίζονται. Σε κάποιες, οι πρωταγωνιστές φαίνονται να εκπλήσσονται, σηκώνοντας το κεφάλι ψηλά, προς τον φακό, καταδεικνύοντας ότι προφανώς ο Επστάιν έκανε «εφόδους» στα δωμάτια και έβγαζε φωτογραφίες εν είδει «πλάκας». Υπάρχει όμως κάτι που είναι (ακόμα πιο) ενοχλητικό. Από ανταλλαγές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του 2014, προκύπτει ότι ο Τζέφρι Επστάιν είχε ζητήσει από μέλος του προσωπικού του να τοποθετήσει κρυφές βιντεοκάμερες στο σπίτι του, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Ο βοηθός του Επστάιν απαντησε λίγο αργότερα ότι θα έκανε ό,τι του είπε ο προϊστάμενός του, καθώς και ότι σχεδίαζε να κρύψει τις κάμερες σε κουτιά από χαρτομάντιλα σε διάφορα σημεία του σπιτιού. «Ας βάλουμε τρεις κρυφές κάμερες που να ενεργοποιούνται και να γράφουν μόλις ανιχνεύσουν κίνηση, ευχαριστώ», γράφει ο Επστάιν. Και πέντε ώρες αργότερα, ο βοηθός απαντά «Τζέφρι, ήδη αγόρασα δύο κάμερες που ενεργοποιούνται με την κίνηση από το Spy Store στο Φορτ Λόντερντεϊλ χθες. Τις φόρτισα χθες βράδυ και τώρα κοιτάζω πώς να τις λειτουργήσω καθώς μιλάμε. Τις βάζω μέσα σε κουτάκια από χαρτομάντιλα τώρα».

Ο πράκτορας της FSB

Από τη δημοσίευση των αρχείων Επστάιν προκύπτουν και οι σχέσεις που είχε, αλλά και που… δεν είχε με τη Ρωσία. Καθώς πολλοί αναρωτιούνται εάν ο Επστάιν ήταν πράκτορας της ισραηλινής Μοσάντ ή της ρωσικής FSB, με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ να ανακοινώνει ότι η Βαρσοβία ξεκινά έρευνα για πιθανές σχέσεις ανάμεσα στον Τζέφρι Επστάιν και τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Ο Τουσκ λέει ότι υπάρχει αυξανόμενη πιθανότητα «αυτό το πρωτοφανές παιδοφιλικό σκάνδαλο να συνοργανώθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας» και να έχουν στην κατοχή τους ενοχοποιητικό υλικό κατά πολλών ακόμη εν ενεργεία σήμερα ηγετών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δηλώνει ότι του έρχεται να αστειευτεί με αυτές τις υποθέσεις και ότι δεν είναι να τις παίρνει κανείς στα σοβαρά. Πάντως, αυτό που προκύπτει με βεβαιότητα είναι ότι ο Επστάιν είχε σχέσεις με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους και ότι πίεζε σε… βαθμό εμμονής όσους ήξερε, ώστε να τον φέρουν σε προσωπική επαφή με τον Λαβρόφ και κυρίως τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Από τα έγγραφα δεν προκύπτει ωστόσο αν το κατάφερε αυτό.

Εφτασε πολύ κοντά, καθώς φαίνεται από τα μηνύματα με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ, στον οποίο γράφει στις 9 Μαΐου 2013 ότι ο Νορβηγός Γιάγκλαντ «θα δει τον Πούτιν στο Σότσι στις 20 Μαΐου» και ότι είναι πιθανό να είναι και ο ίδιος ο Επστάιν παρών στη συνάντηση, ώστε να εξηγήσει στον Ρώσο πρόεδρο «πώς η Ρωσία μπορεί να διαμορφώσει συμφωνίες προκειμένου να ενθαρρύνει τις δυτικές επενδύσεις».

Σε - με τον Γιάγκαλντ, αργότερα, ο Νορβηγός τον ενημερώνει ότι θα μπορέσει να τον συστήσει σε κάποιον που θα τον βοηθήσει να συναντήσει τον Πούτιν, με τον Επστάιν να απαντά ότι μαζί μπορούν να κάνουν «κάτι μεγάλο, όπως ήταν ο Σπούτνικ στην κούρσα του Διαστήματος» και να επιτρέπει να ενημερωθεί ο Ρώσος πρόεδρος εμπιστευτικά πως ο Επστάιν ήταν σύμβουλος του Μπιλ Γκέιτς. Ο Επστάιν ζητά συνάντηση, υπό τον όρο αυτή να μη διαρκέσει λιγότερο από δύο με τρεις ώρες.

Αργότερα, ωστόσο, στις 21 Μαΐου του ίδιου έτους, ο Επστάιν μιλά με τον Εχούντ Μπαράκ και του εξιστορεί ότι ο Πούτιν τον κάλεσε να συναντηθούν στην Αγία Πετρούπολη, στη διάρκεια οικονομικής διάσκεψης. «Αρνήθηκα», λέει ο καταδικασμένος παιδεραστής, προβάλλοντας ως δικαιολογία ότι αν ο Πούτιν θέλει να τον συναντήσει θα πρέπει «να αφιερώσει πραγματικό χρόνο και να εξασφαλίσει ιδιωτικότητα».

Οπως προκύπτει, ο Επστάιν στράφηκε στον Γιάγκλαντ ως μεσολαβητή με τον Ρώσο πρόεδρο μετά τον θάνατο του Ρώσου πρέσβη στα Ηνωμένα Eθνη, Βιτάλι Τσούρκιν. Ο Τσούρκιν, τον οποίο ο Επστάιν είχε βοηθήσει να μπει ο γιος του σε εταιρεία asset management στη Νέα Υόρκη, φέρεται να είχε μιλήσει στον Πούτιν για τον Επστάιν και να κανόνιζε μεταξύ τους συνάντηση (ή με τον Λαβρόφ).

Φιλικές συνομιλίες

Βέβαια, ο Τσούρκιν δεν ήταν ο μόνος Ρώσος αξιωματούχος με τον οποίο είχε επαφή ο Επστάιν. Είναι η στενή σχέση του με τον Σεργκέι Μπελιάκοφ που «φουντώνει» τις υποψίες περί στρατολόγησης του χρηματιστή από τη διαβότητη μυστική υπηρεσία της Ρωσίας, FSB. Ο Μπελιάκοφ εμφανίζεται σε πολλές φιλικές συνομιλίες με τον Επστάιν και μάλιστα ο χρηματιστής τον περιγράφει το 2015 στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο επενδυτή Πίτερ Θίελ ως «πολύ καλό μου φίλο».

Εναν χρόνο αργότερα, ο Μπελιάκοφ θα ενημέρωνε με - τον Επστάιν ότι «ανέλαβα το Russian Direct Investment Fund (RDIF)». Πρόκειται για το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας, με τον Μπελιάκοφ να λέει ότι στόχος του είναι να προσελκύσει επενδύσεις για ρωσικά έργα.

«Θα κάνω ό,τι είναι χρήσιμο για εσάς», του απαντά ο Επστάιν μερικές μέρες αργότερα.Αυτή η φράση είναι εύκολα… παρεξηγήσιμη, ιδιαίτερα εάν σκεφτεί κανείς ότι ο Μπελιάκοφ είναι απόφοιτος (της τάξης του 1999) από την Ακαδημία FSB στη Μόσχα, από την οποία τον βλέπουμε να θητεύει έπειτα σε επιτελικές θέσεις του υπουργείου Οικονομικών (βοηθός του υπουργού) της Ρωσίας, στην Κεντρική Τράπεζα και άλλες νευραλγικές υπηρεσίες της χώρας.

Αρα, θα μπορούσε να είναι ο σύνδεσμος του Επστάιν με την FSB. Ο Μπελιάκοφ μιλά με τον Επστάιν και μετά την καταδίκη του για παιδεραστία και μάλιστα του γράφει το 2014 ότι λίγοι άνθρωποι σαν αυτόν «μπορούν να ανοίξουν νέους ορίζοντες και προοπτικές», ευχαριστώντας τον για το «όμορφο δώρο». Αν και δεν προσδιορίζεται το δώρο, ο Επστάιν τού προτείνει να χαλαρώσει και να το απολαύσει με στιγμές ξεκούρασης.

Εναν χρόνο αργότερα, ο Επστάιν θα απευθυνθεί στον Μπελιάκοφ για τη Ρωσίδα από τη Μόσχα Γκουζέλ Γκανίεβα, που προσπαθούσε να εκβιάσει μια «ομάδα ισχυρών» επιχειρηματιών στη Νέα Υόρκη και ότι «αυτό είναι κακό για τις επιχειρήσεις όλων των εμπλεκομένων». Τον ενημέρωσε μάλιστα για το πού διέμενε η συγκεκριμένη γυναίκα στη Νέα Υόρκη, ζητώντας του «προτάσεις».

Ο Μπελιάκοφ απάντησε λίγο αργότερα με ένα λεπτομερές προφίλ για την Γκανίεβα, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «έχει εμπλακεί σε αρκετές σκληρές ιστορίες (hard stories)». Με τον όρο αυτό εννοεί σαδομαζοχιστικές πρακτικές (για τις οποίες η Γκανίεβα αργότερα προσέφυγε δικαστικά εναντίον του φίλου του Επστάιν, επιχειρηματία Λέον Μπλακ, κατηγορώντας τον ότι την κακοποίησε). Είναι μια κοινή πρακτική αυτή, του εκβιασμού των πελατών από τις escort services.

Συχνά οι σεξεργάτριες βιντεοσκοπούν τους συντρόφους τους με σκοπό να τους εκβιάσουν αργότερα, όπως έκανε η Λευκορωσίδα Νάστια Ρίμπκα, που ενεπλάκη σε σκάνδαλο με τον Ρώσο αξιωματούχο Σεργκέι Πριχόντκο και τον Ρώσο ολιγάρχη Ολεγκ Ντεριπάσκα.

Η «παγίδα του μελιού» (honey trap), όπως αναφέρεται, στήνεται συχνά για τη δημιουργία δικτύων κατασκοπείας. Οπως έγινε στην περίπτωση του Εσθονού στρατιωτικού Ντένις Μετσάβας, ο οποίος ομολόγησε ότι εργαζόταν ως κατάσκοπος της Ρωσίας, αφού ένα κορίτσι που γνώρισε στο Σμολένσκ τον κατήγγειλε για βιασμό και η ρωσική GRU τον ενημέρωσε ότι ο μόνος τρόπος να γλιτώσει τον διασυρμό και τη φυλάκισή του ήταν να εργαστεί ως κατάσκοπος της Μόσχας.

Πίσω στον Μπελιάκοφ, αυτός στο μεταξύ είχε ζητήσει με επιστολή του στις αμερικανικές αρχές να δοθεί visa O-1 (για ιδιαίτερα ταλαντούχα άτομα) στη βοηθό του Επστάιν Σβετλάνα Ποζιντάεβα, λέγοντας ότι αυτή βοηθούσε στη συνεργασία μεταξύ Δυτικών business leaders με τις ρωσικές αρχές. Η Ποζιντάεβα αποφοίτησε από το Κρατικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας, εργάστηκε ως οικονομική αναλύτρια και κατέληξε στον τελικό καλλιστείων του περιοδικού «Maxim», υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων Elite Models, μετακόμισε στην Ευρώπη και από εκεί άρχισε να συνεργάζεται με τον Επστάιν, με τις χορηγίες του οποίου άνοιξε ίδρυμα για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Μπορεί να ήταν μυστικός πράκτορας ο Επστάιν; Η απάντηση είναι πως ναι. Από την άλλη, πάντως, είτε πρόκειται για Ρώσους, είτε για Αμερικανούς, είτε για Ευρωπαίους, Ασιάτες και Αφρικανούς, φαίνεται πως ο σατανικός χρηματιστής φρόντιζε να έχει υλικό που θα μπορέσει να προκαλέσει θύελλα όπου αυτός καταδείξει. Και το κάνει αυτό ρίχνοντας τη στοιχειωμένη του σκιά στις ελίτ όλου του πλανήτη…