Γερμανική αντοχή κοντά στα ρεκόρ

Ο γερμανικός δείκτης DAX 40 συνεχίζει να διατηρείται σε απόσταση αναπνοής από τα ιστορικά του υψηλά, επιβεβαιώνοντας ότι η μεσομακροπρόθεσμη τάση παραμένει ακέραιη.

Η τιμή κινείται σταθερά πάνω από τον μακροπρόθεσμο σχηματισμό «σκεπής» R, ο οποίος ταλάνισε για πάνω από 300 μέρες το δείκτη μην αφήνοντας τους αγοραστές να τον διαβούν.

Τώρα μετά την ανοδική τμήση του στα τέλη του 2025 λειτουργεί πλέον ως δυναμική στήριξη. Για να αλλάξει κάτι προς το στρατόπεδο των πωλητών θα πρέπει ο δείκτης να διασπάσει καθοδικά τον “R” στις 24.050 με 24.000 μονάδες. Η εικόνα μέχρι στιγμής δεν παραπέμπει σε εξάντληση, αλλά σε ελεγχόμενη συσσώρευση κοντά στα υψηλά.

Τη δυναμική της ανόδου στηρίζουν συγκεκριμένοι τίτλοι με ισχυρές αποδόσεις από την αρχή του έτους όπως η Siemens Energy με ένα +30,86%, η Bayer +22,91%, η Henkel +18,41%, η Brenntag +15,05%, η Deutsche Telekom +14,78%, η Daimler Truck +14,20%, η E.ON +13,66%, η BASF +13,58%, η Infineon Technologies +13,56% και η RWE +11,14%.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 15, 2026