Ζήτησε-ενότητα-ο-Ανδρουλάκης-στη-συνεδρίαση-της-ΚΟΕΣ:-Το-ΠΑΣΟΚ-υπάρχει-εκεί-που-το-ψηφίζει-ο-ελληνικός-λαός

Με διάχυτη την ανησυχία για την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές ξεκίνησε η «πρόβα» Συνεδρίου, η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, όπου ηγεσία και στελέχη ανταλλάσσουν μηνύματα και για την «επομένη» της κορυφαίας κομματικής διαδικασίας.

Η συνεδρίαση άρχισε με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος επιχείρησε να «προσπεράσει» τη φράση που προκάλεσε λίγες ώρες πριν την αντίδραση κορυφαίων στελεχών. Κάποιοι – είχε πει την Παρασκευή στην Πολιτική Γραμματεία- δεν έχουν καταλάβει ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Αντέδρασε ο Χάρης Δούκας λέγοντας ότι με αυτήν την επισήμανση και τη δημοσιοποίησή της είναι ο πρόεδρος του κόμματος που προκαλεί ανησυχία.

Στη συνέχεια της «εκρηκτικής» συνεδρίασης τοποθετήθηκαν αναλόγως και άλλα στελέχη, όπως ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος σε ήπιο ωστόσο τόνο εξήγησε ότι δεν χρειαζόταν αυτή η αναφορά.

Σήμερα με την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε ενότητα και αγώνα και σημείωσε ότι αυτή η συνθήκη πρέπει να ισχύσει και μετά από το Συνέδριο. «Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα τα οποία πρέπει να κλείσουμε στο Συνέδριο, γιατί αν δεν τα κλείσουμε θα τα βρούμε μπροστά μας», είχε δηλώσει χθες, μια ημέρα πριν ο Παύλος Γερουλάνος, θέλοντας να υπογραμμίσει την ανάγκη ενός ειλικρινούς διαλόγου για τη σύνθεση των απόψεων. Σύνθεση για το μοντέλο εκλογής Συνέδρων πάντως δεν υπήρξε αφού η ηγεσία επιμένει στο σύστημα εκλογής Συνέδρου με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

«Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει εκεί, που το ψηφίζει ο ελληνικός λαός», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης κάνοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι υπάρχει εναλλακτική λύση και ότι είναι το ΠΑΣΟΚ με την αυτόνομή του πορεία. «Η δική μας θέση είναι απολύτως σαφής: συναίνεση, ναι – αλλά στη δεύτερη Βουλή, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και αυξημένη συμμετοχή στη διαμόρφωση των προς αναθεώρηση διατάξεων», είπε για την αναθεώρηση του Συντάγματος και περιέγραψε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως αλλαγή του άρθρου 86 και του 16 (για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια). «Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας, όσο ισχυρός είναι αυτός που θα παρανομήσει», συνέχισε κι συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με την αλλαγή του άρθρου 16.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «προοδευτική διακυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ», για την ανάγκη ανασυγκρότησης της Δημοκρατικής Παράταξης ανοίγοντας τον δρόμο της συμπαράταξης δυνάμεων και μια νέα αρχή. Εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ και άφησε έμμεσες αιχμές εναντίον των εκκολαπτόμενων κομμάτων: «Πήραμε μια πρωτοβουλία που απλώνεται σε κάθε περιφέρεια της χώρας, σε κάθε κοινωνικό χώρο, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που αγωνιά για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας. Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει έναν πλατύ δρόμο Συμπαράταξης. Χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς ηγεμονισμούς. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα, αλλά με κοινό στόχο την πολιτική αλλαγή. Η ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό εμάς δεν μας αφορά».

«Φίλες και φίλοι,

Καλωσορίζω σήμερα στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, όλες τις γενιές του ΠΑΣΟΚ, όλες τις γενιές της Δημοκρατικής Παράταξης.

Τους ανθρώπους που ξανασυναντηθήκαμε μπροστά στον στόχο της πολιτικής αλλαγής.

Αλλά και τους πολίτες που συνεισέφεραν τόσα πολλά στα περιφερειακά μας συνέδρια και συμμετείχαν ενεργά στο διάλογο για τη δημιουργία του προγράμματος που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Καλώ σήμερα από αυτό εδώ το βήμα όλο τον προοδευτικό κόσμο της χώρας να έρθει κοντά μας σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία για το μέλλον της πατρίδας.

Καλούμε όλους τους ανθρώπους που έχουμε κοινό στόχο να μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για ένα κρίσιμο πολιτικό ορόσημο.

Tο επικείμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα είναι η αφετηρία ενός μεγάλου αγώνα.

Αγώνα που θα δώσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή.

Το ΠΑΣΟΚ έχει επεξεργασμένες θέσεις, με αδιαπραγμάτευτα προοδευτικό πρόσημο.

Προτείνουμε ρεαλιστικές και δίκαιες λύσεις για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό.

Ο προσυνεδριακός διάλογος που διεξάγουμε

πρέπει να γίνει πολλαπλασιαστής των θέσεων αυτών στην κοινωνία.

Το πρόγραμμα που δουλεύουμε όλοι μαζί, είναι στο χέρι μας να μην μείνει στα χαρτιά, αλλά να γίνει κτήμα κάθε πολίτη.

Σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια.

Τη νίκη θα την φέρουν οι λύσεις που προσφέρουμε στον ελληνικό λαό!

Αυτή πρέπει να είναι η πυξίδα μας.

Σκοπός μας δεν είναι απλώς να γίνουμε κυβέρνηση.

Στόχος μας δεν είναι η εξουσία για την εξουσία.

Σκοπός μας είναι να βγάλουμε τον τόπο από την αξιακή και θεσμική παρακμή.

Για να δώσουμε ώθηση στη δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας,

για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους,

για να πετύχουμε ουσιαστική αναδιανομή πλούτου υπέρ των εργαζομένων.

Για να μπει επιτέλους τάξη στην αγορά και φρένο στα καρτέλ.

Nα προσφέρουμε ελπίδα και προοπτική σε κάθε πολίτη.

Σε κάθε νέα και κάθε νέο, σε όποια γωνιά της χώρας κι αν ζουν.

Έτσι μόνο θα μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες και θα δώσουμε ξανά πνοή σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Αυτές είναι οι δικές μας, καθαρές προοδευτικές απαντήσεις.

Για μια Ελλάδα ελπίδας, αυτοπεποίθησης και δικαιοσύνης.

Φίλες και φίλοι,

Ας αναλογιστούμε… πόσες προσδοκίες είχε ο ελληνικός λαός καθώς βγαίναμε από τα Μνημόνια. Είχε την ελπίδα ότι το πολιτικό σύστημα θα είχε γίνει πιο σοφό από την επώδυνη εμπειρία της κρίσης.

Οι παλαιοκομματικές πρακτικές που έφεραν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας θα είχαν μπει οριστικά στο χρονοντούλαπο.

Και όμως…

Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε Πρωθυπουργός με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο.

• Αντί να μειώσει τις εστίες διαφθοράς τις πολλαπλασίασε. Οι εξυπηρετήσεις φίλων και οι απευθείας αναθέσεις έγιναν καθημερινότητα. Αυτές ήταν οι μεταρρυθμίσεις του.

• Μετέτρεψε τη Βουλή σε «πλυντήριο» σκανδάλων.

• Έφτασε στο σημείο να μας θυμίσει τις χειρότερες εποχές του κόμματός του, κάνοντας την ΕΥΠ έναν προσωπικό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης υπουργών, ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικών αντιπάλων.

• Επιτέθηκε σε θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές, όταν αυτές έκαναν τη δουλειά τους για το δημόσιο συμφέρον και τη διαφάνεια.

• Δεν εφαρμόζει αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όλα αυτά δείχνουν έναν κυνικό καθεστωτισμό και μια επικίνδυνη αλαζονεία.

Σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να ζητά συναίνεση άνευ όρων για την συνταγματική αναθεώρηση.

Ζητά πλειοψηφία 180 βουλευτών από τώρα, για να δεσμεύσει την επόμενη Βουλή ως προς το περιεχόμενο των αλλαγών στα άρθρα του Συντάγματος.

Η δική μας θέση είναι απολύτως σαφής: συναίνεση, ναι – αλλά στη δεύτερη Βουλή, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και αυξημένη συμμετοχή στη διαμόρφωση των προς αναθεώρηση διατάξεων.

Η ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στους θεσμούς δοκιμάζεται καθημερινά.

Η κοινωνία απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο, που δεν αφήνει περιθώρια για φαινόμενα ατιμωρησίας.

Γιατί η ατιμωρησία γεννά τη διαφθορά. Και η διαφθορά βαθαίνει την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς.

Εδώ αποκαλύπτεται το μέγεθος της πολιτικής αναξιοπιστίας του κ. Μητσοτάκη: από τη μία δηλώνει ότι επιθυμεί την αναθεώρηση του άρθρου 86 και, από την άλλη, κάθε φορά που προκύπτουν σοβαρές υποθέσεις, το επικαλείται για να δέσει τα χέρια της Δικαιοσύνης και να εμποδίσει την ουσιαστική διερεύνηση ευθυνών.

Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας όσο ισχυρός και αν είναι αυτός που έχει παρανομήσει. Και αυτό είναι μια προσωπική μου δέσμευση. Μόνο έτσι θα ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Στην πορεία προς το συνέδριο θα συζητήσουμε σε βάθος τι σημαίνει ποιοτική δημοκρατία και πως την προστατεύει το Σύνταγμα.

Θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα.

Ειδικότερα:

1. Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 110 του Συντάγματος ούτως ώστε να είναι νομικά δεσμευτική η μέγιστη δυνατή συναίνεση στη δεύτερη Βουλή

2. Προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να προστατεύσουμε τη διαδικασία από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη, Βορίδη.

Να μην είναι δυνατόν η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να καλύπτει τους υπουργούς της

3. Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 16 με την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου αλλά και την λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών

4. Αναθέτουμε στην Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας -που την καθιστούμε συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή- τον έλεγχο της χρηματοδότησης κομμάτων και πολιτικών προσώπων καθώς και του ουσιαστικού ελέγχου του πόθεν εσχες. Τέλος με την ασυδοσία και την αδιαφάνεια στο πολιτικό χρήμα!

5. Απεξαρτούμε την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Για να κατοχυρώσουμε τη διάκριση των εξουσιών.

6. Θεσπίζουμε τον δικαστικό έλεγχο άσχετων τροπολογιών

7. Τελειώνουμε με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από σχετική πλειοψηφία, διατηρώντας την αποσύνδεση της διαδικασίας εκλογής από την προκήρυξη εκλογών.

8. Θεσπίζουμε ρητή υποχρέωση του κράτους για μέριμνα και προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση.

Αυτές είναι οι δικές μας προτεραιότητες για τη θεσμική αναβάθμιση της Δημοκρατίας μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Ο πρωθυπουργός δηλώνει πως θέλει και τρίτη θητεία… για να «τελειώσει οριστικά με το βαθύ κράτος».

Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο!

Ένα οικογενειοκρατικό σύστημα που έχει οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες με χιλιάδες εξυπηρετήσεις ρουσφέτια και διευθετήσεις συμφερόντων.

Δηλαδή, θα πολεμήσει το βαθύ κράτος, το ίδιο το βαθύ κράτος…

Αφήστε κ. Μητσοτάκη δεν θα πάρουμε! Αυτό το έργο δεν κόβει εισιτήρια και θα το καταλάβετε στο τέλος των εκλογών

Αρκετά έχετε κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό!

Με αυτό που πρέπει να τελειώσουμε οριστικά είναι το «επιτελικό κράτος».

Μια καρικατούρα «αποτελεσματικής διακυβέρνησης» που αποδείχθηκε ό,τι πιο αναχρονιστικό και αναποτελεσματικό είδε η ελληνική κοινωνία στη Μεταπολίτευση!

Για ποιον λόγο θέλει μια τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία; Για να σπάσουν νέα ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις; Να συνεχίσουν τα ολιγοπώλια να θησαυρίζουν;

Για να γίνει το κόστος ζωής ακόμα πιο απαγορευτικό για τη μέση οικογένεια;

Να ερημώσουν όλα τα χωριά της χώρας;

Ο ελληνικός λαός έχει εναλλακτική επιλογή.

Μπορεί να στηρίζεται στη Δημοκρατική Παράταξη που έχει σχέδιο, πολιτικό προσωπικό και νέο πολιτικό ήθος για να φέρει την αλλαγή σελίδας στη χώρα.

Για να δει άσπρη μέρα η νέα γενιά, ο μισθωτός, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο πιο ευάλωτος ο συνταξιούχος.

Το εύλογο ερώτημα είναι πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά; Την περασμένη βδομάδα κάναμε την αρχή.

Πήραμε μια πρωτοβουλία που απλώνεται σε κάθε περιφέρεια της χώρας, σε κάθε κοινωνικό χώρο, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που αγωνιά για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας. Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει έναν πλατύ δρόμο Συμπαράταξης. Χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς ηγεμονισμούς. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα, αλλά με κοινό στόχο την πολιτική αλλαγή. Η ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό εμάς δεν μας αφορά.

Η Δημοκρατική Παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία, μέσα από τις αγωνίες της και μέσα από την προοπτική της για ένα καλύτερο αύριο.

Σε αυτή την συγκυρία, λοιπόν, το πραγματικό ζήτημα για την κοινωνία δεν είναι ο «συστημισμός – αντισυστημισμός».

Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια πολιτική δύναμη έχει το επεξεργασμένο Σχέδιο, το κατάλληλο Πολιτικό Προσωπικό και την αναγκαία Αξιοπιστία για να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Εμείς διαθέτουμε και τα τρία αυτά στοιχεία.

Ασκούμε δομική αντιπολίτευση με επεξεργασμένες θέσεις και συγκεκριμένες προτάσεις.

Το έχουμε αποδείξει στο κρίσιμο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

Εκεί όπου η κυβέρνηση έκανε τον Πόντιο Πιλάτο, επιτρέποντας καταχρηστικές πρακτικές funds και servicers, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογίες και πίεσε θεσμικά τη Νέα Δημοκρατία.

Με το ΠΑΣΟΚ η αγορά δανείων θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι εις βάρος του ελληνικού λαού. Θα σταματήσει να είναι ένα πάρτι αδιαφάνειας και κερδοσκοπίας.

Δεσμευόμαστε για άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας.Για αυστηρές ποινές σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών. Για 120 δόσεις για όλους και για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων για τους συνεπείς μέχρι το τέλος της ρύθμισης.

Καταθέσαμε, επίσης, επεξεργασμένο σχέδιο για το ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ, ένα ακόμα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί ιδίως τη νέα γενιά.

Με δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία.

Με κίνητρα και φοροελαφρύνσεις σε ιδιώτες για ένταξη κλειστών σπιτιών στη δεξαμενή.

Με πάγωμα της golden visa και μέτρα περιορισμού των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων.

Στόχος τα χαμηλότερα ενοίκια, για να πάψει η στέγαση να είναι ένα ακριβό προνόμιο για λίγους.

Με το ΠΑΣΟΚ η στέγαση θα γίνει ένα δικαίωμα για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και για τη Δημογραφική Αναγέννηση της πατρίδας μας, με αφορμή την επέτειο του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη.

Δεσμευόμαστε για μέτρα που εναρμονίζουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

Που δημιουργούν περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Και για Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό με έσοδα από το ειδικό καθεστώς φορολόγησης των υπερκερδών σε ολιγοπωλιακούς τομείς της αγοράς, όπως τράπεζες και ενέργεια.

Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε για τον κόσμο της εργασίας.

Έχουμε αποδείξει την πίστη μας στην αξία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού διαλόγου: με την τροπολογία που είχαμε καταθέσει τον Οκτώβριο 2025, προτείναμε την επαναφορά της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.

Κι αυτό διότι, χωρίς το εργαλείο της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία η εργοδοτική πλευρά δεν έχει υποχρέωση να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, άρα δεν μπορούν να ενισχυθούν ουσιαστικά οι συλλογικές συμβάσεις.

Επίσης, τρεις φορές καταθέσαμε τροπολογία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.Τρεις φορές, η κυβέρνηση την απέρριψε.

Όλα αυτά βέβαια για να γίνουν πράξη, χρειάζονται ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο για μια οικονομία ανθεκτική.

Που θα αξιοποιεί στοχευμένα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και θα κατευθύνει συντεταγμένα τις παραγωγικές δυνάμεις.

Χωρίς προνομιακή πρόσβαση στη χρηματοδότηση λίγων μόνο και εκλεκτών, όπως συνέβη με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σχεδιάζουμε έναν νέο αναπτυξιακό χάρτη που περιλαμβάνει:

Ενοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος).

Δημιουργία Ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Εθνικού Πλούτου, στο οποίο ενσωματώνεται το λεγόμενο «Υπερταμείο», ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση

Παραγωγική Ελλάδα σημαίνει και μια Ελλάδα με ενεργειακή ασφάλεια.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ναρκοθετήσει το ενεργειακό μέλλον της χώρας.

Μέσα από μια βεβιασμένη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση και μια αγορά με ολιγοπωλιακές πρακτικές, όπου παράγονται μεγάλες ποσότητες φθηνής πράσινης ενέργειας, οι οποίες όμως χάνονται λόγω έλλειψης αποθήκευσης και διασυνδέσεων.

Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ο τρόπος που έγινε η διανομή του ενεργειακού χώρου. Με το ΠΑΣΟΚ, και αυτό το πάρτι θα τελειώσει. Η ΔΕΗ θα επικεντρωθεί στην παροχή φθηνού ρεύματος, μειώνοντας το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Δεσμευόμαστε να δώσουμε πρόσβαση κατά προτεραιότητα στον εναπομείναντα ηλεκτρικό χώρο σε αυτοδιοίκηση και παραγωγούς, γιατί εμείς θέλουμε ενεργειακές κοινότητες παντού.

Είναι ένας ο βασικός τρόπος ώστε να μπορούν να συνεταιριστούν οι αγρότες μας, οι μεταποιητές και οι μικρομεσαίες για να μειώσουν το κόστος παραγωγής.

Όλα αυτά δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά απτό σχέδιο.

Με αυτές τις πολιτικές, είναι ξανά στο χέρι μας να διαμορφώσουμε ένα νέο, ισχυρό πολιτικό ρεύμα προόδου στην κοινωνία.

Μια δυναμική που εμπνέει και συσπειρώνει.

Μια δυναμική που οδηγεί στην πολιτική αλλαγή.

Φίλες και φίλοι,

Ζούμε σε μια εποχή τεκτονικών αλλαγών.

Σε μια ιστορική μετάβαση, όπου η νοσταλγία δεν αποτελεί κατάλληλη στρατηγική, αν θέλουμε να κερδίσουμε το μέλλον.

Οι παλιές βεβαιότητες καταρρέουν.

Οι ισορροπίες μετατοπίζονται βίαια και η πολιτική απειλείται να υποταχθεί στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις του χρήματος, της τεχνολογίας και της ισχύος.

Γεωπολιτική και γεωοικονομία διαπλέκονται σε έναν σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό, ενώ οι διεθνείς θεσμοί αδυνατούν να επιβάλουν κανόνες.

Η φιλελεύθερη δημοκρατία δοκιμάζεται ακόμη και στην καρδιά της Δύσης.

Όπως έλεγε ο Ούλωφ Πάλμε, «η δημοκρατία δεν μπορεί να επιβιώσει όταν η κοινωνική ανισότητα γίνεται κανονικότητα».

Η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται ενώπιον μιας πρωτόγνωρης αντίφασης:

Ενώ οι δημόσιες δαπάνες εκτοξεύονται σε ιστορικά ψηλά επίπεδα, λόγω δομικών μεταβολών στην παγκόσμια οικονομία -όπως η δημογραφική γήρανση και η ανάγκη για πράσινη μετάβαση- τα κράτη δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στα κευνσιανά εργαλεία του παρελθόντος.

Ο σύγχρονος κρατικός παρεμβατισμός είτε θα συνδεθεί με ένα νέο συμβόλαιο κοινωνικής δικαιοσύνης είτε θα αποκτήσει αυταρχικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ανάγκη για μια Ευρώπη με ομοσπονδιακή δομή, κοινή άμυνα και εξωτερική πολιτική, δεν είναι ιδεολογική πολυτέλεια. Αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Ελλάδα χρειάζεται μια πολυδιάστατη, μακρόπνοη εξωτερική πολιτική.

Με σαφείς στόχους: την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ,

τη θωράκιση των εθνικών μας δικαίων απέναντι στον αναθεωρητισμό της Άγκυρας,

την ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας,

την ενεργή παρουσία στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική.

Σχέσεις ισοτιμίας, όχι μοιρολατρικής αποδοχής αποφάσεων τρίτων.

Έχουμε χρέος να συζητάμε με όλους τους γείτονές μας, χωρίς όμως αυταπάτες.

Με σχέδιο και χωρίς προπαγάνδα για φτηνή εσωτερική κατανάλωση.

Ακούσαμε ότι πρώτη φορά στα χρονικά Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε στην Τουρκία το ζήτημα της άρσης του casus belli.

Τους ενημερώνουμε ότι το 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου, προσκεκλημένος του Ερντογάν στο Ερζερούμ και ενώπιον 150 Τούρκων διπλωματών, έθεσε χωρίς υπεκφυγές την άρση της απειλής πολέμου εναντίον της πατρίδας μας.

Αυτή είναι η αλήθεια!

Επίσης καταδικάζουμε απερίφραστα τη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Θεοχάρη, ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος.

Αυτή είναι η γραμμή της κυβέρνησης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν;

Για όλα φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία; Αυτό συνιστά μια πολύ επικίνδυνη θεώρηση.

Φίλες και φίλοι,

Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ιστορικά ότι μπορεί να σηκώσει τέτοια βάρη.

Η μεγάλη πολιτική αλλαγή που διεκδικούμε δεν εξαντλείται σε εναλλαγή προσώπων.

Πολιτική αλλαγή σημαίνει αναγέννηση ΚΑΙ της ίδιας της Πολιτικής.

Με ένα κόμμα ανοιχτό, συμμετοχικό, ψηφιακό, συλλογικό, που φέρνει ξανά την κοινωνία στο προσκήνιο.

Ένα λαϊκό και πατριωτικό Κίνημα που δίνει ισχυρή φωνή στους πολίτες, τους νέους, στον κόσμο της εργασίας, του πνεύματος και της δημιουργίας.

Γι’ αυτό τον λόγο, προχωράμε σε ψηφιακή διαβούλευση με τα μέλη και τους φίλους μας έως το Συνέδριο. Με προτάσεις που μπορούμε να επεξεργαζόμαστε και να έρχονται προς ψήφιση. Παράλληλα, διασφαλίζουμε τη Διαφάνεια στην κατανομή των συνέδρων.

Βάσει μιας πολύ απλής αρχής: ΠΑΣΟΚ υπάρχει εκεί που το ψηφίζει ο ελληνικός λαός!

Φίλες και φίλοι,

Ενότητα και αγώνας είναι η μόνη μας οδός για τη νίκη. Ενότητα, γιατί πρέπει να κατευθύνουμε όλες μας τις δυνάμεις στον κοινό αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία.

Και αγώνας, γιατί οφείλουμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Αυτή είναι η αξία του προσυνεδριακού διαλόγου. Αυτό είναι το χρέος όλων μας ΚΑΙ μετά το Συνέδριο. Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με τις λύσεις που προτείνει για κάθε πρόβλημα του απλού κόσμου.

Ο ελληνικός λαός δεν θέλει διαχείριση της παρακμής ούτε λόγια του αέρα.

Έχει ανάγκη μια Δημοκρατική Αλλαγή με σχέδιο.

Με μια νέα προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη.

Για πολλούς, η Πολιτική είναι μια πορεία συμβιβασμών που όταν θα έρθει η ώρα της εξουσίας μετατρέπονται σε αλυσίδες και βαρίδια. Για αυτό σας καλώ τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε έως το τέλος με πολιτική αυτονομία. Να συνεχίσουμε αταλάντευτα μια πορεία αρχών και αξιών. Για να είναι στο τέλος η νίκη μας, νίκη του ελληνικού λαού. Καλή μας δουλειά, καλή μας επιτυχία»