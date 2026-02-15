Η-Βρετανία-θα-αναπτύξει-τμήμα-του-βόρειου-στόλου-της-χώρας-έως-την-Αρκτική,-ανακοίνωσε-ο-Στάρμερ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει εντός του έτους τη ναυαρχίδα του Βασιλικού Ναυτικού, το αεροπλανοφόρο «HMS Prince of Wales», μαζί με τα συνοδευτικά του σκάφη, στο Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική, ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το Σάββατο.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι το αεροπλανοφόρο, αξίας 3 δισ. λιρών, θα επιχειρεί μαζί με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, «σε μια ισχυρή επίδειξη της δέσμευσής μας για την ευρωατλαντική ασφάλεια».

Η ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου (carrier strike group) αποτελεί ένα σχηματισμό πολεμικών πλοίων, ο οποίος στην περίπτωση του Βασιλικού Ναυτικού περιλαμβάνει: Ένα αεροπλανοφόρο, 40 αεροσκάφη, μία φρεγάτα, ένα αντιτορπιλικό, ένα υποβρύχιο και ένα πλοίο ανεφοδιασμού.

Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η αντίστοιχη ομάδα κρούσης, είναι πολύ μεγαλύτερη, και περιλαμβάνει περισσότερα αντιτορπιλικά και φρεγάτες, καθώς και 70 αεροσκάφη.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε αν χρειαστεί»

Ο Βρετανός ηγέτης τόνισε ότι, ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος, η εθνική στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνά της. «Αυτό είναι το νέο φυσιολογικό», είπε.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να δημιουργήσει μια «σκληρή δύναμη» και να είναι έτοιμη να πολεμήσει, εάν χρειαστεί. «Αυτό είναι το νόμισμα της εποχής, πρέπει να μπορούμε να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και ναι, αν χρειαστεί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας», δήλωσε ο Στάρμερ.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ασφάλειά της και να διαφοροποιηθεί χωρίς να επιδιώκει να αντικαταστήσει πλήρως την Ουάσινγκτον, η οποία παραμένει ένας ζωτικός αμυντικός εταίρος.

«Μιλάω για μια οπτική ασφάλειας της Ευρώπης και μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αυτονομίας που δεν προοιωνίζεται την αποχώρηση των ΗΠΑ», ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός.