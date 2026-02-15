Κυρανάκης:-Έως-το-τέλος-του-2027-θα-έχουν-παραληφθεί-οι-23-νέοι-συρμοί-της-hellenic-train

Σε 17 μήνες από σήμερα ξεκινά η σταδιακή έλευση των πρώτων ολοκαίνουργιων συρμών της Hellenic Train και έως το τέλος του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και η ένταξη σε κυκλοφορία και των 23, αναφέρει σε συνέντευξή του στο - ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Πρόκειται, όπως εξηγεί, για ένα απολύτως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τον ιταλικό όμιλο, με σαφείς ρήτρες και συνέπειες. Για πρώτη φορά, αν δεν τηρηθεί, το Δημόσιο έχει ρητό δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Δεν μιλάμε για γενικές υποσχέσεις· μιλάμε για επενδύσεις με όρους, έλεγχο και ευθύνη.

Από τα 23 νέα τρένα που προβλέπει η συμφωνία, τα 11 είναι προαστιακού τύπου και τα 12 υπεραστικά. Αυτό σημαίνει μια αναλογία περίπου 50-50. Σχεδόν τα μισά από τα καινούργια τρένα κατευθύνονται απευθείας στον Προαστιακό, σε ένα δίκτυο, που τα τελευταία χρόνια έχει μείνει πίσω, παρότι εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενους, φοιτητές και οικογένειες. Γιατί ο σιδηρόδρομος, όπως τονίζει ο κ Κυρανάκης, δεν κρίνεται μόνο στις μεγάλες διαδρομές. Κρίνεται κάθε πρωί, στην αποβάθρα, από το αν το τρένο έρχεται στην ώρα του και αν είναι καθαρό και αξιόπιστο. Εκεί χτίζεται ή χάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Αναφέρεται και σε όλα τα νέα συστήματα ασφαλείας που μπαίνουν στον σιδηρόδρομο, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το ETCS αποτελεί μια πρόσθετη, κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας, η οποία δεν περιλαμβανόταν καν στη σύμβαση 717.

Κύριε υπουργέ, πότε θα έρθουν τα πρώτα από τα καινούργια τρένα που περιλαμβάνει η συμφωνία σας με την Hellenic Train και πότε θα έρθει το σύνολό τους;

Σε 17 μήνες από σήμερα ξεκινά η σταδιακή έλευση των πρώτων ολοκαίνουργιων συρμών και έως το τέλος του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και η ένταξη σε κυκλοφορία και των 23. Πρόκειται για ένα απολύτως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τον ιταλικό όμιλο, με σαφείς ρήτρες και συνέπειες. Για πρώτη φορά, αν δεν τηρηθεί, το Δημόσιο έχει ρητό δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Δεν μιλάμε για γενικές υποσχέσεις· μιλάμε για επενδύσεις με όρους, έλεγχο και ευθύνη.

Η διαφορά με το παρελθόν είναι ουσιαστική. Η προηγούμενη σύμβαση δεν υποχρέωνε την εταιρεία να φέρει ολοκαίνουργια τρένα. Αυτό άλλαξε μέσα από σκληρή, πολύμηνη διαπραγμάτευση, που κατέληξε σε επενδυτικό πακέτο 420 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 308 εκατ. ευρώ αφορούν στην προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων συρμών. Πρόκειται για την πρώτη αγορά νέων τρένων μετά το 2004.

Και κάτι ακόμη κρίσιμο: τα χρήματα αυτά προέρχονται από τον ιταλικό κρατικό προϋπολογισμό, όχι από τους Έλληνες φορολογούμενους. Πρώτα εξασφαλίσαμε την παραγγελία των νέων τρένων και μετά κυρώσαμε τη συμφωνία στη Βουλή. Αυτό είναι το νέο μοντέλο: από την ανοχή και την ασάφεια, σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις με χρονοδιάγραμμα, ρήτρες και λογοδοσία.

Τα νέα συστήματα ασφαλείας όπως ο γεωεντοπισμός και το ETCS πότε θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν;

Η «ορατότητα» δεν είναι επικοινωνιακό σύνθημα. Είναι μια καθαρή τομή με το χθες, με το μπλάνκο, τις χειρόγραφες σημειώσεις και τη λειτουργία «στο περίπου». Το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού λειτουργεί ήδη πιλοτικά και μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμο και στους πολίτες. Για πρώτη φορά, ο επιβάτης θα μπορεί να βλέπει ότι τα τρένα δεν κινούνται «στα τυφλά», αλλά με πλήρη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ακρίβεια λίγων εκατοστών. Με ψηφιακή καταγραφή κάθε κίνησης, περνάμε από την αβεβαιότητα στη διαφάνεια. Αυτή είναι η ουσία της μεταρρύθμισης και ίσως γι’ αυτό, από την πρώτη ημέρα, συνάντησε σφοδρή αντίδραση από μέρος της αντιπολίτευσης.

Σε ό,τι αφορά το ETCS, ο επιτρόχιος εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί σε όλα τα τρένα που κινούνται στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Με την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης μετά τον Daniel, το καλοκαίρι του 2026 ο κεντρικός άξονας θα λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Δεν μιλάμε για μερικές αποσπασματικές βελτιώσεις, αλλά για μια προσπάθεια με σκοπό ένα πλήρως θωρακισμένο σύστημα.

Παράλληλα, η εκπαίδευση των μηχανοδηγών περνά σε νέα εποχή, με σύγχρονους προσομοιωτές ETCS και πρακτικές δοκιμές, ώστε η τεχνολογία να συνοδεύεται από πραγματική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το ETCS αποτελεί μια πρόσθετη, κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας, η οποία δεν περιλαμβανόταν καν στη σύμβαση 717.

Όταν ολοκληρωθεί το καλοκαίρι η αποκατάσταση της γραμμής που καταστράφηκε από τον Daniel, σε συνδυασμό και με τον ερχομό των νέων τρένων και τη λειτουργία όλων των συστημάτων, πόσο θα μειωθεί η χρονική διάρκεια του δρομολογίου Αθήνα -Θεσσαλονίκη;

Το πρώτο μεγάλο ορόσημο είναι η πλήρης αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής στη Θεσσαλία μετά τον Daniel. Το επόμενο είναι η έλευση των νέων τρένων και η λειτουργία όλων των σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας. Όταν αυτά επιτευχθούν και συνδυαστούν, ο στόχος είναι καθαρός και μετρήσιμος: Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες.