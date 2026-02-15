Κώτσηρας:-Με-μειώσεις-στη-φορολογία-αυξάνουμε-το-διαθέσιμο-εισόδημα-των-πολιτών

Την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, που με πολύ κόπο χτίσαμε ως κοινωνία, τη γυρίζουμε πίσω στον κάθε Έλληνα πολίτη αναφέρει ο ΥΦΥΠΕΘΟ.

Στις μειώσεις φόρου που φέρνει η φορολογική μεταρρύθμιση και στη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου για τη διευκόλυνση των πολιτών επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, φέτος οι πολίτες θα δουν σημαντικές μειώσεις στη φορολογία. Ήδη οι μισθωτοί του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ιδίως νέοι και οικογένειες με παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι λαμβάνουν αυξήσεις μέσω της μειωμένης παρακράτησης φόρου. Επιπλέον, ελάφρυνση φόρου θα έχουν οι πολίτες χάρη στη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς της περιφέρειας θα επωφεληθούν από τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στο 50%, ενώ γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025 θα έχουν μηδενικό τεκμαρτό εισόδημα. Περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες που ζουν σε οικισμούς έως 1500 κατοίκων θα δουν φέτος μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%, ενώ τον επόμενο χρόνο ο ΕΝΦΙΑ για αυτούς θα μηδενιστεί.

«Την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, που με πολύ κόπο χτίσαμε ως κοινωνία», «τη γυρίζουμε πίσω στον κάθε Έλληνα πολίτη», «διασφαλίζοντας το δημοσιονομικό περιβάλλον», όχι από δογματισμό, αλλά διότι «δεν θέλουμε να μεταφέρουμε τα βάρη στην επόμενη γενιά», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. «Με προσοχή και μέθοδο χτίζουμε πάνω σε αυτά που έχουμε πετύχει αυτά τα χρόνια υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε ο κ. Κώτσηρας και υπογράμμισε το «άλμα αξιοπιστίας» της Ελλάδας, γεγονός που φαίνεται και από την εκλογή του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup.

H υποβολή φορολογικών δηλώσεων ξεκινά φέτος στις 16 Μαρτίου με νομοθετημένο σταθερό πλαίσιο, με κλιμακωτή έκπτωση ως κίνητρο έγκαιρης υποβολής και με τον αριθμό των προσυμπληρωμένων δηλώσεων να αυξάνεται για τη διευκόλυνση των πολιτών. Όλα αυτά συνθέτουν ένα «καθαρότερο, ομαλότερο, πιο διαφανές και πιο ταχύ φορολογικό πλαίσιο», που βοηθάει τόσο την πολιτεία όσο και την καθημερινότητα των φορολογουμένων, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σταθεροί κανόνες ισχύουν πλέον και για την καταβολή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα, μετά τη νομοθέτηση της δυνατότητας άρσης της ακινησίας οχημάτων από την 1η Απριλίου κάθε έτους, σημείωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Κώτσηρας.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, η οποία, όπως είπε, έχει διπλό χαρακτήρα: αφενός φέρνει έσοδα στο κράτος που επιστρέφουμε στους πολίτες και αφετέρου στέλνει μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ενδεικτικά, το κενό ΦΠΑ βρίσκεται πλέον κάτω του 10%, αποδεικνύοντας ότι η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS φέρνει αποτέλεσμα και ότι διαμορφώνεται μια νέα κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία.