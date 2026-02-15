Ομπάμα-κατά-της-ice:-Οι-επιχειρήσεις-στη-Μινεσότα-θυμίζουν-δικτατορικά-καθεστώτα

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε χθες Σάββατο τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, συγκρίνοντάς τις με ενέργειες που διαπράττονται «σε δικτατορίες».

«Η κακοποιά συμπεριφορά των πρακτόρων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι βαθιά ανησυχητική και επικίνδυνη», είπε ο κ. Ομπάμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πόντκαστ του πολιτικού σχολιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κόεν, που πρόσκειται στους δημοκρατικούς.

Ο 64χρονος πρώην πρόεδρος έκανε λόγο για μεθόδους «που είχαμε δει στο παρελθόν σε αυταρχικές χώρες και σε δικτατορίες».

Στη Μινεάπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία Μινεσότα, χιλιάδες πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίες μετανάστευσης (ICE) και της αστυνομίας συνόρων (CBP) εξαπολύουν τις τελευταίες εβδομάδες εφόδους που η κυβέρνηση του νυν προέδρου, του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζει ως εκστρατεία κατά του εγκλήματος. Μεγάλος αριθμός μεταναστών, όπως και αρκετοί Αμερικανοί, συνελήφθησαν προτού ανακοινωθεί το τέλος της επιχείρησης αυτή την εβδομάδα.

Η Ρενέ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι, αμερικανοί υπήκοοι, σκοτώθηκαν από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων τον περασμένο μήνα στη Μινεάπολη, η πρώτη προσπαθώντας να παρεμποδίσει έφοδο της ICE, ο δεύτερος προσπαθώντας να προστατεύσει γυναίκα που απώθησε βίαια αστυνομικός κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Οι θάνατοι αυτοί προκάλεσαν κύμα αγανάκτησης και μεγάλες διαδηλώσεις, ιδίως επειδή η κυβέρνηση Τραμπ επέρριψε στα θύματα «εσωτερική τρομοκρατία».

Ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) είχε ήδη επικρίνει τον Ιανουάριο τη δράση της αστυνομίας μετανάστευσης, καλώντας να υπάρξει αντίδραση των συμπολιτών του καθώς θεμελιώδεις αξίες τους υφίστανται «επίθεση», όπως το έθεσε.

Στη χθεσινή συνέντευξη, εξήρε την αντίσταση που προβάλλεται στις επιχειρήσεις της ICE.

Οι πολίτες που συμμετέχουν, εξήγησε, «λένε, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, ‘αυτή δεν είναι η Αμερική στην οποία πιστεύουμε’ και θα αντισταθούμε, θα αντιδράσουμε λέγοντας την αλήθεια, με κάμερες και με ειρηνικές διαδηλώσεις».

«Αυτός ο ηρωικός και επίμονος αγώνας από πλευράς του απλού κόσμου, παρά τις θερμοκρασίες υπό το μηδέν, αυτό πρέπει να μας δίνει ελπίδα», πρόσθεσε ο κ. Ομπάμα. «Όσο έχουμε κόσμο όπως αυτός, νομίζω θα το ξεπεράσουμε αυτό».

Ο Τομ Χόμαν, δεξί χέρι του προέδρου Τραμπ, ανήγγειλε την Πέμπτη τον τερματισμό των επιχειρήσεων στη Μινεσότα.

Οι δημοκρατικοί συνεχίζουν να απαιτούν να αλλάξει δραστικά ο τρόπος δράσης της ICE, ιδίως να απαγορευτεί στους πράκτορες να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπα και να διαθέτουν υποχρεωτικά ένταλμα σύλληψης πριν από οποιαδήποτε σύλληψη μετανάστη.

Οι ηγέτες τους στο Κογκρέσο απειλούν σε διαφορετική περίπτωση να μην εγκρίνουν το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026 του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης.