Παύλος-Μαρινάκης:-«Η-Άννα-Ψαρούδα-Μπενάκη-υπηρέτησε-το-δημόσιο-βίο-με-αξιοπρέπεια»

«Με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε την ‘Αννα Ψαρούδα Μπενάκη, μια σπουδαία νομικό και πολιτικό, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Η πορεία της υπήρξε ταυτισμένη με τη σοβαρότητα και τη θεσμική προσήλωση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής των Ελλήνων, άφησε το δικό της διακριτό αποτύπωμα, τιμώντας τον κοινοβουλευτισμό και συμβάλλοντας στη θωράκιση της λειτουργίας του κοινοβουλίου. Υπηρέτησε το δημόσιο βίο με αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στις αξίες της δημοκρατίας» συμπληρώνει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της υπογραμμίζοντας: «η μνήμη και η παρακαταθήκη της θα μας συνοδεύουν».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

