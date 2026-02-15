Πώς-η-Λαγκάρντ-ενισχύει-το-βάρος-του-ευρώ-και-τον-παγκόσμιο-ρόλο-της-ΕΚΤ

Η ΕΚΤ θέλει να αυξήσει το βάρος του ευρώ στον ανταγωνισμό με τα μεγάλα παγκόσμια νομίσματα, ξεκινώντας από το δολάριο.

Σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να επεκτείνει τη διευκόλυνση ρευστότητας σε ευρώ σε όλες τις κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωζώνης, ανακοίνωσε η Κριστίν Λαγκάρντ από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Στόχος είναι η διευκόλυνση ρευστότητας σε ευρώ μέσω πράξεων repos σε όλες τις κεντρικές τράπεζες εκτός της ευρωζώνης, εκτός εάν εξαιρούνται λόγω νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή διεθνών κυρώσεων.

«Η ΕΚΤ πρέπει να δώσει στις κεντρικές τράπεζες που επιθυμούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ευρώ την εμπιστοσύνη ότι η ρευστότητα σε ευρώ θα είναι διαθέσιμη εάν τη χρειαστούν», τόνισε η Λαγκάρντ.

Με απλά λόγια, οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ θα έχουν πλέον συνεχή πρόσβαση σε ρευστότητα σε ευρώ, όχι μόνο μέσω προσωρινών πιστωτικών γραμμών.

«Πρέπει να καταστήσουμε τη διευκόλυνση αυτή πιο ευέλικτη και ευρύτερη όσον αφορά τη γεωγραφική της εμβέλεια και πιο σχετική» για τους επενδυτές που κατέχουν τίτλους σε ευρώ», πρόσθεσε η Λαγκάρντ.

Το 2020 η ΕΚΤ εισήγαγε αυτή τη διευκόλυνση συμφωνιών επαναγοράς για τις κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρωζώνης, ως προληπτική στήριξη για την αντιμετώπιση των αναγκών ρευστότητας που σχετίζονταν τότε με την πανδημία.

Σήμερα, η πρωτοβουλία της ΕΚΤ στοχεύει στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και στη σταθεροποίηση των αγορών. Οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες θα έχουν επομένως μεγαλύτερο κίνητρο να διατηρούν αποθεματικά σε ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είχε αποφασίσει πρόσφατα να ενισχύσει τη διευκόλυνση repos του Ευρωσυστήματος (γνωστή ως EUREP) για τις κεντρικές τράπεζες στον υπόλοιπο κόσμο «προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη και αποτελεσματική στην υποστήριξη της ομαλής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ», σύμφωνα με σημείωμα από τη Φρανκφούρτη.

Το ασταθές περιβάλλον

«Η ΕΚΤ πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ένα πιο ασταθές περιβάλλον», προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ στο Μόναχο. «Πρέπει να αποτρέψουμε μια κατάσταση έντασης που θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές πωλήσεις τίτλων σε ευρώ στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, κάτι που θα μπορούσε να εμποδίσει τη μετάδοση της νομισματικής μας πολιτικής», σημείωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανακοινώνοντας τη νέα ρύθμιση.

Σε περίπτωση που οι διεθνείς κεντρικές τράπεζες χρειαστούν ρευστότητα, θα μπορούν να δεσμεύσουν στην ΕΚΤ τίτλους σε ευρώ από τα αποθεματικά τους ως εγγύηση, λαμβάνοντας συνάλλαγμα από το Ευρωσύστημα. Αυτό θα εξαλείψει την ανάγκη οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες να πωλούν ομόλογα, προκαλώντας μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά.

«Αυτό το μέσο ενισχύει επίσης τον ρόλο του ευρώ», πρόσθεσε η Λαγκάρντ. «Η διαθεσιμότητα ενός δανειστή έσχατης ανάγκης για τις κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο αυξάνει την εμπιστοσύνη στις επενδύσεις, τον δανεισμό και τις συναλλαγές σε ευρώ, γνωρίζοντας ότι η πρόσβαση θα είναι εγγυημένη κατά τη διάρκεια αναταραχών στην αγορά».

Οι γεωπολιτικές προκλήσεις

Μέχρι σήμερα, το EUREP ήταν διαθέσιμο σε μια χούφτα κεντρικών τραπεζών στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Το ενισχυμένο μέσο θα είναι διαθέσιμο από το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούν να λάβουν έως και 50 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο κανονισμός, όπως διευκρίνισε η ΕΚΤ, «θα επιτρέψει στις κεντρικές τράπεζες σε δικαιοδοσίες εκτός της ζώνης του ευρώ να αντιμετωπίζουν γρήγορα τους κινδύνους έλλειψης ρευστότητας σε ευρώ. Στόχος αυτών των αλλαγών είναι να καταστήσουν το μέσο πιο ευέλικτο, ευρύτερο σε γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και πιο σχετικό με τους παγκόσμιους κατόχους τίτλων σε ευρώ».

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι «από την πρώτη εισαγωγή του EUREP το 2020, η παγκόσμια οικονομία έχει υποστεί βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές που συνδέονται με τη γεωπολιτική και τους μετασχηματισμούς στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Αυτές οι αλλαγές «έχουν αλλάξει τη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου και της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και υποδηλώνουν ότι το μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον θα παραμείνει αβέβαιο και ενδεχομένως πιο ασταθές. Οι συχνότερες χρηματοπιστωτικές διαταραχές και οι πιθανές αλυσιδωτές επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ζώνης του ευρώ θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής».

Οι δευτερογενείς συνέπειες

Οι διευκολύνσεις ρευστότητας όπως το EUREP συμβάλλουν στον μετριασμό των πιθανών αρνητικών δευτερογενών επιπτώσεων στις συνθήκες της ευρωπαϊκής αγοράς, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους αναταραχής στις αγορές χρηματοδότησης σε ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ. «Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να «αποφευχθεί μια κατάσταση όπου η ένταση θα οδηγήσει σε αναγκαστικές πωλήσεις τίτλων σε ευρώ στις παγκόσμιες αγορές χρηματοδότησης», κάτι που θα μπορούσε να βλάψει τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

«Σε ένα περιβάλλον αυξημένου κατακερματισμού και αβεβαιότητας, οι διευκολύνσεις ρευστότητας του Ευρωσυστήματος όπως το EUREP θα συνεχίσουν να διασφαλίζουν την έγκαιρη, συνεπή και άφθονη παροχή υποστηρικτικής χρηματοδότησης στις κεντρικές τράπεζες», τόνισε η Λαγκάρντ στο Μόναχο.

Προειδοποίησε άλλωστε ότι «οι εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πιθανό να γίνουν πιο συχνές» δεδομένου ότι «η βιομηχανική πολιτική γίνεται πιο δυναμική, οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται και οι αλυσίδες εφοδιασμού διαταράσσονται».