    Τσίπρας σε Κακλαμάνη: Η Βουλή να αγοράσει τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

    «Προτείνω, το Ίδρυμα της Βουλής να αγοράσει αυτές τις φωτογραφίες, ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της, αλλά και ως τεκμήριο του ηρωισμού με τον οποίο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τη λαίλαπα της ναζιστικής κατοχής»

