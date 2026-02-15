Τσίπρας-σε-Κακλαμάνη:-Η-Βουλή-να-αγοράσει-τις-φωτογραφίες-από-την-εκτέλεση-των-200-κομμουνιστών

«Προτείνω, το Ίδρυμα της Βουλής να αγοράσει αυτές τις φωτογραφίες, ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της, αλλά και ως τεκμήριο του ηρωισμού με τον οποίο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τη λαίλαπα της ναζιστικής κατοχής»