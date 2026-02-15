«Φίλος-του-Τραμπ»:-Πώς-ο-Αμερικανός-υπουργός-Εμπορίου-πέφτει-στα-μαλακά-για-τον-Έπσταϊν-λόγω-της-προσωπικής-σχέσης-του-με-τον-πρόεδρο-των-ΗΠΑ

Ένας οικονομολόγος κοντά σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές δήλωσε ότι ο Λούτνικ αντιμετωπίζεται εδώ και καιρό αρνητικά από μεγάλο μέρος της Wall Street χάρη στην πίεσή του προς τον Trump να υιοθετήσει δασμούς, και ότι οι αγορές μπορεί ακόμη και να αντιδράσουν θετικά αν αποχωρούσε από την κυβέρνηση.

«Κάθε Διευθύνων Σύμβουλος που θα σφίξει το χέρι του Λούτνικ θα θέλει να τα ξεπλύνει μετά».

Οι επικοινωνίες του Λούτνικ, που κατέχει μια ιδιαίτερα σημαντική θέση για την αμερικανική οικονομία, έχουν προβληματίσει και βάλει σε σκέψεις μεγάλα στελέχη της Wall Street, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς όπως λένε η αξιοπιστία του τίθεται υπό αμφισβήτηση καθώς αποκαλύφθηκε ότι είπε ψέματα για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Λούτνικ, ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που κατονομάζεται στα αρχεία του Έπσταϊν – εκτός του ίδιου του προέδρου – έχει δεχτεί πιέσεις για την παραίτησή του στο Καπιτώλιο, όπου ερωτήθηκε την Τρίτη κατά τη διάρκεια ακρόασης της Γερουσίας για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν και επιβεβαίωσε ότι επισκέφθηκε τον Έπσταϊν στο νησί του με την οικογένειά του για μεσημεριανό γεύμα. Σημειώνεται ότι, ο Λούτνικ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα που σχετίζεται με τον Έπσταϊν.

Μια ανασκόπηση του CNN στα έγγραφα του Έπσταϊν δείχνει πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο ανδρών, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσκλησης από τον Λούτνικ να παραστεί σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την Χίλαρι Κλίντον το 2015, μιας δωρεάς 50.000 δολαρίων από τον Έπσταϊν για ένα δείπνο το 2017 προς τιμήν του Λούτνικ, μιας επιχειρηματικής επιχείρησης στην οποία επένδυσαν και οι δύο το 2013, και πολλαπλών - στα οποία ο Λούτνικ κανόνισε μια επίσκεψη το 2012 στο διαβόητο νησί της Καραϊβικής του Έπσταϊν με τη σύζυγό του, τις νταντάδες και τα παιδιά του.

Η ανταλλαγή των μηνυμάτων δείχνει ότι ο νυν υπουργός Εμπορίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επικοινωνούσε με τον Έπσταϊν για περισσότερο από μια δεκαετία, αφότου ισχυρίστηκε ότι διέκοψε κάθε επαφή με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη που πέθανε το 2019.

«Όχι, δεν το γνωρίζω», απάντησε ο Έπσταϊν αφού ο βοηθός του προώθησε το συγκεκριμένο -.

«Γνωρίζετε ότι χτίζουν για να εμποδίσουν τη θέα στο πάρκο μας; Τι πρέπει να κάνουμε γι’ αυτό; Ο χρόνος είναι πολύτιμος», έγραψε ο Λάτνικ, ο οποίος ήταν τότε Διευθύνων Σύμβουλος σε χρηματιστηριακή εταιρεία.

Συγκεκριμένα, ο Λούτνικ έστειλε - στον βοηθό του Έπσταϊν τον Μάιο εκείνης της χρονιάς σχετικά με μια προτεινόμενη επέκταση της Συλλογής Φρικ, ενός μουσείου που βρισκόταν ένα τετράγωνο νότια των παρακείμενων μεζονετών του Λούτνικ και του Έπσταϊν στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με το CNN, όταν ο Χάουαρντ Λούτνικ αντιμετώπισε πρόβλημα το 2018, στράφηκε για βοήθεια στον γείτονά του, τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η αποκάλυψη ότι ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, είχε επικοινωνία αλλά και συνάντηση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της υπόθεσης του καταδικασμένου παιδόφιλου, που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, ένα στέλεχος της Wall Street δήλωσε στο CNN ότι ο νυν υπουργός Εμπορίου έχει γίνει βασικό κομμάτι της επιχειρηματικής πλευράς της κυβέρνησης Τραμπ, επομένως οι επενδυτές μπορεί να ανησυχήσουν αν τον εκδιώξουν.

«Το να είναι ο Λούτνικ εκτός κυβέρνησης θα προκαλούσε νευρικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Τον στηρίζει ο Λευκός Οίκος

Αλλά μέσα στον Λευκό Οίκο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Λούτνικ – ίσως ένας από τους λίγους υπουργούς που ο Τραμπ θεωρεί προσωπικό φίλο – θα αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε επιπτώσεις. Μάλιστα, ο Λούτνικ ταξίδεψε με τον πρόεδρο την Παρασκευή με το Air Force One στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, όπου ο Τραμπ επαίνεσε τον υπουργό Εμπορίου του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Αν η υποστήριξη του προέδρου προς τον Λούτνικ ποτέ κλονιστεί, δεν θα είναι για τα αρχεία Έπσταϊν, ένα ζήτημα που ο Τραμπ προσπάθησε ανεπιτυχώς να θάψει εδώ και μήνες, συμπεριλαμβανομένης της προτροπής του Αμερικανού νωρίτερα αυτόν τον μήνα να «ασχοληθεί με κάτι άλλο», δήλωσαν στο CNN άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις του Λευκού Οίκου.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ανέφερε σε δήλωσή του: «Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια αποτυχημένη προσπάθεια των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης να αποσπάσουν την προσοχή από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, όπως η εξασφάλιση τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε επενδύσεις, η επίτευξη ιστορικών εμπορικών συμφωνιών και η μάχη για τον Αμερικανό εργαζόμενο. Ο κ. και η κα Λούτνικ συναντήθηκαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2005 και είχαν πολύ περιορισμένες αλληλεπιδράσεις μαζί του τα επόμενα 14 χρόνια».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ διατηρεί απόλυτη εμπιστοσύνη στον υπουργό Λούτνικ επειδή υπήρξε ο πιο μετασχηματιστικός υπουργός Εμπορίου στη σύγχρονη ιστορία και είναι υπέρμαχος των πολιτικών εμπορίου και δασμών και της πολιτικής MAGA του Προέδρου».

«FOT»: Φίλος του Τραμπ

Η εμπλοκή του Λούτνικ στην υπόθεση Έπσταϊν, μολονότι δεν δείχνει ότι μπορεί να τον βλάψει νομικά, είναι πιθανό να αυξήσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο… αντιπάθειας με την οποία των αντιμετωπίζουν πολλοί από τους ανθρώπους που κινούνται στις παρυφές του Λευκού Οίκου.

Ο Λούτνικ γίνεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής μεταξύ των βοηθών που τον θεωρούν μια τραχιά προσωπικότητα που συχνά υποδαυλίζει τις χειρότερες παρορμήσεις του Τραμπ σε θέματα όπως οι δασμοί και που έχει την ικανότητα να βρίσκει τρόπους να είναι στο πλευρό του προέδρου, λένε καλά πληροφορημένες πηγές.

Ωστόσο, ακόμη και μεταξύ των πιο έντονων επικριτών του Λούτνικ, έχει υπάρξει ελάχιστη ορατή προσπάθεια να αξιοποιηθεί η διαμάχη για τον Έπσταϊν εναντίον του υπουργού Εμπορίου, κυρίως επειδή λίγοι πιστεύουν ότι θα κάνει τη διαφορά με το μόνο άτομο του οποίου η γνώμη έχει σημασία: Τον ίδιο τον πρόεδρο.

Ο Λούτνικ αποξένωσε μια πληθώρα συμβούλων και συμμάχων του Τραμπ λίγο μετά τις εκλογές του 2024 για την εκστρατεία του για να γίνει υπουργός Εμπορίου, η οποία πυροδότησε μια σκληρή παρασκηνιακή μάχη εναντίον του Σκοτ ​​Μπέσεντ που καθυστέρησε την απόφαση του Τραμπ για τον κρίσιμο ρόλο στο Υπουργικό Συμβούλιο για μέρες.

Σημασία πάντως έχει ότι ο ίδιος ο Τραμπ παρέμεινε ένθερμος υποστηρικτής του Λούτνικ. Είναι Νεοϋορκέζοι που γνωρίζονται εδώ και δεκαετίες και ένα άτομο που γνωρίζει τις εσωτερικές συζητήσεις είπε ότι ο Λάτνικ απολαμβάνει προστατευόμενου καθεστώτος ως «FOT» (Friend of Trump), δηλαδή Φίλος του Τραμπ.

Ερωτηθείς την Πέμπτη για τις αλληλεπιδράσεις του Λάτνικ με τον Έπσταϊν, ο Τραμπ είπε ότι δεν γνώριζε, ενώ υποβάθμισε τη δική του προηγούμενη σχέση με τον Έπσταϊν.

«Από ό,τι ακούω, ήταν εκεί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, και υποθέτω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι ήταν», είπε ο Τραμπ. «Δεν ήμουν. Δεν ήμουν ποτέ εκεί».

Συνάντηση για ποτά και ανταλλαγή τηλεφωνημάτων

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Λάτνικ δήλωσε στην New York Post σε μια συνέντευξη podcast ότι αυτός και η σύζυγός του αποφάσισαν να διακόψουν την επαφή με τον Έπσταϊν το 2005, αφού ο χρηματοδότης επέδειξε ένα τραπέζι μασάζ και έκανε υπονοούμενα ενώ έκανε ξενάγηση στους Λάτνικ λίγο αφότου είχαν μετακομίσει στο διπλανό σπίτι.

«Στα έξι ή οκτώ βήματα που χρειάζονται για να φτάσουμε από το σπίτι του στο δικό μου, η σύζυγός μου κι εγώ αποφασίσαμε ότι δεν θα ξαναβρισκόμουν ποτέ στο δωμάτιο με αυτό το αηδιαστικό άτομο», είπε ο Λάτνικ. «Έτσι, δεν ήμουν ποτέ ξανά στο δωμάτιο μαζί του, ούτε για κοινωνικές επαφές, ούτε για επαγγελματικές υποχρεώσεις, ούτε καν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αν αυτός ο τύπος ήταν εκεί, δεν θα πήγαινα, επειδή είναι αηδιαστικός».

Αλλά μια ανασκόπηση του CNN σε - στα αρχεία του Έπσταϊν δείχνει ότι τόσο ο Λάτνικ όσο και η σύζυγός του στην πραγματικότητα επικοινώνησαν με τον Έπσταϊν για πολλά χρόνια μετά, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών, επιχειρηματικών και φιλανθρωπικών θεμάτων.

Το 2011, τα - του Έπσταϊν δείχνουν ότι γίνονται διευθετήσεις για την πραγματοποίηση αρκετών κλήσεων μεταξύ του Έπσταϊν και του Λάτνικ.

«Ο Χάουαρντ Λάτνικ βρίσκεται σε αεροπλάνο με προορισμό το εξωτερικό. Το γραφείο του θα ήθελε να μάθει αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση όσο λείπει ή αν προτιμάτε να μιλήσετε μαζί του τη Δευτέρα 4 Απριλίου, όταν επιστρέψει», έστειλε - στον Έπσταϊν ένα άτομο με λογοκρισία τον Μάρτιο του 2011.

Τον επόμενο μήνα, ο Epstein ενημερώθηκε σε ένα - από έναν αποστολέα που είχε γράψει με σχολιασμό: «Ο Howard Lutnick απάντησε στην κλήση σας».

Σε ένα - του Οκτωβρίου 2011, ο βοηθός του Epstein έγραψε: «Για την ενημέρωσή σας, ο βοηθός του Howard Lutnick τηλεφώνησε ρωτώντας αν θα ήσασταν διαθέσιμος = να μιλήσετε με τον Howard σήμερα…»

Ένα ημερολόγιο με ραντεβού δείχνει ότι ο Epstein είχε κανονίσει μια συνάντηση για ποτά στις 5 μ.μ. με τον Lutnick την 1η Μαΐου 2011, 90 λεπτά πριν από ένα προγραμματισμένο δείπνο με τον Woody Allen και άλλους. Την επόμενη μέρα, κάποιος έστειλε - στον Epstein: «Το τηλέφωνο ήταν Howard Lutnicks, το πήραν».

Το 2012, ο Λούτνικ και η σύζυγός του έστειλαν μια σειρά από - συντονίζοντας ένα γεύμα με τον Έπσταϊν. Ο Λούτνικ ζήτησε συντεταγμένες για τον καπετάνιο του σκάφους του, προτείνοντας δείπνο και σημειώνοντας ότι συνοδευόταν από τη σύζυγό του, ένα άλλο ζευγάρι και τα τέσσερα παιδιά κάθε οικογένειας.

«Από τον Τζέφρι: ελάτε για μεσημεριανό το Σάββατο ή την Κυριακή; Μικρά st jamcs στον χάρτη, πίσω από τον όρμο του Χριστού», απάντησε ένας αποστολέας με σχολιασμό στον Λάτνικ.

Η σύζυγος του Λάτνικ επικοινώνησε με τον βοηθό του Έπσταϊν ρωτώντας πού να αγκυροβολήσουν, γράφοντας σε ένα επόμενο - ότι έφταναν με ένα «γιοτ 100 μέτρων».

Νόμιμο, αλλά όχι ηθικό

Στην ακρόαση της Γερουσίας την Τρίτη, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν από το Μέριλαντ πίεσε τον Λάτνικ για το μεσημεριανό γεύμα και τους προηγούμενους ισχυρισμούς του για διακοπή της επαφής το 2005.

«Το ζήτημα δεν είναι ότι έχετε εμπλακεί σε κάποια αδικοπραγία σε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά ότι παρουσιάσατε εντελώς λανθασμένα την έκταση της σχέσης σας μαζί του, στο Κογκρέσο, στον αμερικανικό λαό και στους επιζώντες των άθλιων εγκληματικών και αρπακτικών πράξεών του», είπε ο Βαν Χόλεν στον Λάτνικ.

Ο Λούτνικ παραδέχτηκε ότι επισκέφθηκε το νησί κατά τη διάρκεια των διακοπών του, αλλά είπε ότι δεν είδε τίποτα το περίεργο και ότι βρισκόταν εκεί μόνο για λίγο με την οικογένειά του.

«Πιθανώς συνολικά, και έχετε δει όλα αυτά τα έγγραφα από αυτά τα εκατομμύρια και εκατομμύρια έγγραφα, μπορεί να υπάρχουν 10 - που με συνδέουν μαζί του, πιθανώς περίπου 10 - που με συνδέουν μαζί του, σε μια περίοδο 14 ετών. Δεν είχα καμία σχέση μαζί του», είπε ο Λούτνικ. «Ελάχιστη σχέση είχα καμία με αυτό το άτομο», πρόσθεσε.

Οι συναλλαγές του Λούτνικ με τον Έπσταϊν συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια.

Το 2013, ο Λούτνικ και ο Έπσταϊν φαίνεται να έχουν επενδύσει μαζί μέσω των επιχειρηματικών τους οντοτήτων σε μια εταιρεία ανάλυσης διαφημίσεων, σύμφωνα με σύμβαση που περιλαμβάνεται στα αρχεία του Έπσταϊν.

Το 2015, ο Λάτνικ κάλεσε τον Έπσταϊν στην εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την Χίλαρι Κλίντον. Δεν είναι σαφές εάν ο Έπσταϊν παρευρέθηκε. Και το 2017, ο Έπσταϊν δώρισε 50.000 δολάρια σε ένα δείπνο προς τιμήν του Λάτνικ που διοργάνωσε η Ομοσπονδία UJA της Νέας Υόρκης.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Τζον Πόλσον, ο οποίος ήταν πρόεδρος του τμήματος Wall Street & Financial Services της UJA, έγραψε σε μια πρόσκληση μέσω - προς τον βοηθό του Έπσταϊν: «Ως Πρόεδρος του Τμήματος Wall Street, θέλω να βεβαιωθώ ότι ως στενός φίλος των Λάτνικ, είστε ενήμεροι για την εκδήλωση και έχετε την ευκαιρία να τους υποστηρίξετε».

Ο Έπσταϊν απάντησε: «50.000 από εμένα, ελπίζω οι δημόσιες σχέσεις να είναι εντάξει».

Πώς εμπιστεύεσαι αυτόν τον τύπο;

Η συμπερίληψη του Λάτνικ στα έγγραφα του Έπσταϊν προκάλεσε εκκλήσεις για την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα στο Καπιτώλιο, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή Τόμας Μάσι, του Ρεπουμπλικάνου από το Κεντάκι, ο οποίος συνυπέγραψε τη νομοθεσία που επιβάλλει την δημοσιοποίηση των αρχείων.

«[Ο Λούτνικ] είπε ότι γνώριζε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ένας αξιοκαταφρόνητος, αποτρόπαιος άνθρωπος και δεν είχε καμία σχέση μαζί του, και μετά διασκέδασε στο νησί του με τα παιδιά του, με αυτόν τον τύπο. Πώς εμπιστεύεσαι αυτόν τον τύπο;» είπε ο Μάσι την Τετάρτη.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τζον Θουν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Λάτνικ θα πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν, αλλά υποστήριξε ότι «εξαρτάται από τον αμερικανικό λαό» να πει εάν οι απαντήσεις του είναι “επαρκείς”».

Από την πλευρά της, η βουλευτής Νάνσι Μέις, Ρεπουμπλικανίδα από τη Νότια Καρολίνα, η οποία επίσης άσκησε πιέσεις για την δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν, δήλωσε ότι «ανησυχεί για όποιον θα έκανε παρέα με έναν καταδικασμένο παιδεραστή» όταν ρωτήθηκε για τον Λάτνικ.

«Λυπάμαι, αλλά εγώ δεν κάνω παρέα μαζί σου», είπε η Μέις.