Χαλκός: Δασμοί, αποθέματα και ενεργειακή μετάβαση

Το συμβόλαιο του χαλκού φαίνεται μετά την μεγάλη πτώση της τάξης του -15% από τα ιστορικά υψηλά των 6,58 δολαρίων ανά λίβρα να σταθεροποιείται πάνω από το όριο στήριξης των 5,63 δολαρίων.

Μια έντονη πτώση που συνδέθηκε κυρίως με τη ταυτόχρονη διόρθωση σε μετοχές και crypto φωτογραφίζοντας κινήσεις αναγκαστικής ρευστοποίησης, με τους αλγοριθμικούς trading μηχανισμούς να επιταχύνουν τις διακυμάνσεις.

Σύμφωνα με αναφορές αναλυτών η τιμή του χαλκού αναμένεται να επηρεαστεί βραχυπρόθεσμα από την επιβράδυνση της ζήτησης στη Κίνα ενόψει των αργιών του Lunar New Year. Ωστόσο, οι διαταραχές προσφοράς και οι δομικές ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης και των data centers τεχνητής νοημοσύνης στηρίζουν τις τιμές.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ συσσωρεύουν χαλκό σε ρυθμούς ρεκόρ. Τα αποθέματα στο Comex εκτοξεύθηκαν στις 589.081 short tons, αυξημένα κατά +6.400% από τον Ιούνιο του 2024 και 48% υψηλότερα από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2002.

Μαζί με τα εκτός χρηματιστηρίου, τα συνολικά αποθέματα προσεγγίζουν τα 1,1 εκατ. short tons, σχεδόν όση η ετήσια παραγωγή του τεράστιου ορυχείου Escondida στη Χιλή. Οι εισαγωγές των ΗΠΑ σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2025, υπό τον φόβο πιθανών δασμών.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

February 15, 2026