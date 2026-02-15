coinbase:-Από-τα-κέρδη-στις-ζημίες-και-το-crypto-winter

Η Coinbase Global (COIN) δείχνει πόσο άμεσα μεταφέρεται η ψύχρανση της αγοράς crypto στα οικονομικά μεγέθη ακόμη και των πιο πολυσχιδών πλατφορμών.

Με τις τιμές των tokens να υποχωρούν και τη συναλλακτική δραστηριότητα να ατονεί, τα έσοδα δ’ τριμήνου μειώθηκαν πάνω από 20% στα 1,8 δισ. δολάρια. Η εταιρεία πέρασε σε καθαρές ζημίες 667 εκατ. δολαρίων, έναντι κερδών 1,3 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως εξαιτίας λογιστικών ζημιών από την πτώση της αξίας των κρυπτονομισμάτων και των σχετικών επενδύσεων που διακρατεί.

Η μετοχή παραμένει περίπου -37% χαμηλότερα από τις αρχές του έτους ενώ έχει χάσει πάνω από το 68% της αξίας της από τα υψηλά του Ιουλίου. Το σκηνικό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό με το Bitcoin να έχει διορθώσει σχεδόν 50% από το υψηλό Οκτωβρίου, περιορίζοντας την όρεξη των retail traders.

Ανταγωνιστές όπως η Gemini Space Station περιορίζουν διεθνείς δραστηριότητες και προσωπικό, ενώ η Robinhood Markets ανακοίνωσε πτώση 38% στα έσοδα crypto. Η Coinbase επιχειρεί να μειώσει την εξάρτηση από το spot trading, επεκτεινόμενη σε options, με την εξαγορά της Deribit, αλλά και σε μετοχές και prediction markets. Το στοίχημα πλέον είναι αν αυτά τα έσοδα μπορούν να εξομαλύνουν τους κύκλους μεταβλητότητας.

Διαγραμματικά δείχνει να κατευθύνεται προς τη σημαντική στήριξη των 140 – 120 δολαρίων (τώρα 164 δολ.). Κάτω από εκεί δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το χάος των 35 δολαρίων.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

