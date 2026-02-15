uber:-Επεκτείνεται-σε-7-νέες-ευρωπαϊκές-αγορές-στον-τομέα-διανομής-φαγητού

Τσεχία, Ελλάδα, Ρουμανία, Αυστρία, Δανία, Φινλανδία και Νορβηγία οι χώρες που θα γίνει η κίνηση.

Η Uber σχεδιάζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον τομέα των παραδόσεων σε επτά νέες ευρωπαϊκές χώρες μέσα στη φετινή χρονιά, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες εντείνουν τις προσπάθειές τους στη δισεκατομμυρίων ευρώ αγορά διανομής φαγητού, ανέφερε την Κυριακή η Financial Times.

Η αμερικανική εταιρεία θα λανσάρει υπηρεσίες σε αγορές όπως η Τσεχία, η Ελλάδα και η Ρουμανία, στο πλαίσιο μιας κίνησης που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκτιμά ότι θα αποφέρει επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ακαθάριστες κρατήσεις (gross bookings) μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η Σούζαν Άντερσον, επικεφαλής του τομέα διανομών παγκοσμίως στην Uber, δήλωσε στην εφημερίδα ότι έχει έρθει η στιγμή να «ανεβάσουμε τον πήχη, να ταράξουμε τα νερά και να προσφέρουμε καλύτερη αξία σε όλη την κατηγορία».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Financial Times, η κίνηση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης επέκταση στην Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Uber συμφώνησε να εξαγοράσει τον τομέα διανομών της τουρκικής Getir από τον βασικό μέτοχο Mubadala με έδρα τα ΗΑΕ, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στην τουρκική αγορά.