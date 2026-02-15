wall-street:-Ρεκόρ-τζίρου,-ρεκόρ-προσδοκιών

Η επενδυτική αυτοπεποίθηση στις ΗΠΑ αγγίζει πολυετή υψηλά. Σύμφωνα με το ινστιτούτο Gallup, το 50% των πολιτών αναμένει άνοδο του χρηματιστηρίου στο επόμενο εξάμηνο – η δεύτερη υψηλότερη ένδειξη από το 2020 και πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του 45%.

Την ίδια στιγμή, μόλις το 25% βλέπει πτώση. Ωστόσο, το ίδιο ποσοστό – 50% – εκτιμά ότι η ανεργία θα αυξηθεί, επίπεδο που είχε καταγραφεί τελευταία φορά το 2009. Η απόσταση ανάμεσα στην αισιοδοξία για τις μετοχές και στον φόβο για την οικονομία είναι ασυνήθιστα μεγάλη.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται από τη δραστηριότητα. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος στις αμερικανικές μετοχές εκτοξεύθηκε κατά +50% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 1,03 τρισ. δολαρίων. Πάνω από 19 δισ. μετοχές αλλάζουν χέρια ημερησίως, ενώ σε 14 από τις 20 συνεδριάσεις του μήνα ο όγκος ξεπέρασε τα 18 δισ. τεμάχια. Η συμμετοχή είναι καθολική: ιδιώτες, hedge funds, market makers και αλγοριθμικά συστήματα τροφοδοτούν τη ρευστότητα.

Σε επίπεδο θεμελιωδών, με το 47% των εταιρειών να έχει ανακοινώσει αποτελέσματα, τα λειτουργικά κέρδη δ’ τριμήνου του S&P 500 εμφανίζονται αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας το 12ο συνεχόμενο τρίμηνο θετικής μεταβολής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έντονης συναλλακτικής δραστηριότητας, υψηλής επενδυτικής αυτοπεποίθησης και σταθερής κερδοφορίας, ο S&P 500 βρίσκεται σε κρίσιμο διαγραμματικό σημείο, όπου η επόμενη κίνηση θα καθορίσει αν η δυναμική θα μετατραπεί σε νέο ανοδικό κύκλο ή σε φάση αποφόρτισης.

Ο δείκτης λοιπόν δε θα πρέπει στις επόμενες συνεδριάσεις να προσπεράσει καθοδικά τη ζώνη των 6.770 με 6.700 μονάδες ώστε να διατηρήσει στο βραχυχρόνιο οπτικό του πεδίο την περιοχή των υψηλών των 7.020 με 7.000 μονάδων. Στην περίπτωση όμως που τμήσει πτωτικά το εν λόγω εύρος τότε θα ανοίξει ο δρόμος για τιμές κάτω από τις 6.600 μονάδες.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 15, 2026