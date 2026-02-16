«Έπεσαν» οι υπογραφές με Chevron – Helleniq Energy για τους υδρογονάνθρακες – Μητσοτάκης: «Η χώρα κάνει άλμα»

Η σημασία των σημερινών υπογραφών αποτυπώνεται πρωτίστως στη σημαντική διεύρυνση των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται σε έρευνα.

Ως ένα «άλμα» για την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την υπογραφή των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap των ερευνών από Chevron & Helleniq Energy – Το ορόσημο για γεωτρήσεις

Κατά την τελετή της υπογραφής, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως όταν η κυβέρνησή του ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2019, παρέλαβε ένα πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων που, αν και στρατηγικά ήταν σωστό στα χαρτιά, δεν είχε τη δυναμική που απαιτούνταν. Το όραμα, είπε, υπήρχε αλλά δεν είχε υλοποιηθεί με την απαραίτητη αποφασιστικότητα.

«Από την πρώτη ημέρα αλλάξαμε αυτή την κατάσταση. Προχωρήσαμε άμεσα στην κύρωση συμφωνιών που είχαν υπογραφεί στο παρελθόν αλλά δεν είχαν προχωρήσει. Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες σεισμικές έρευνες – περισσότερες μέσα σε έναν χρόνο από όσες είχαν γίνει την προηγούμενη δεκαετία – ώστε να χαρτογραφήσουμε καλύτερα τις προοπτικές που διαθέτουμε», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως πριν από λίγους μήνες, στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσουμε στη διάνοιξη της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα μετά από περισσότερα από 40 χρόνια. «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα – θα έλεγα μάλιστα ένα άλμα. Τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα στα οποία εισέρχονται η Chevron και η Hellenic Energy καλύπτουν μια τεράστια έκταση. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα ερευνών μας κάλυπτε περίπου 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με τη συμφωνία αυτή, η έκταση αυξάνεται στα 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα – σχεδόν διπλασιάζεται με μία υπογραφή η διαθέσιμη προς έρευνα περιοχή της χώρας», συμπλήρωσε.

Και υπογράμμισε: «Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη συμφωνία. Αποτελεί σημαντική ενίσχυση και κρίσιμο στοιχείο της συνολικής ενεργειακής μας στρατηγικής. Κατανοούμε πλήρως τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες – και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν για πολλά ακόμη χρόνια. Γι’ αυτό και έχουμε επενδύσει σημαντικά σε αγωγούς φυσικού αερίου, σταθμούς συμπίεσης, τερματικούς σταθμούς LNG και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο. Οι επενδύσεις αυτές προχωρούν παράλληλα με τις στρατηγικές μας επιλογές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα αξιοποιεί δυναμικά το ηλιακό και αιολικό της δυναμικό, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε εξελιχθεί σε σημαντικό εξαγωγέα».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο δημιουργεί σημαντικές νέες ευκαιρίες για τη χώρα.

«Η Ελλάδα διαθέτει έτοιμες υποδομές για να βοηθήσει τους γείτονές της να αποκτήσουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο μέσω νέων διαδρομών. Πιστεύουμε ακράδαντα στον Κάθετο Διάδρομο ως εναλλακτική λύση στο ρωσικό αέριο. Καθώς η Ευρώπη μειώνει τις ρωσικές προμήθειες, ο διάδρομος αυτός θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία. Θέλουμε επίσης να παράγουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Η Ευρώπη το χρειάζεται και εμείς θέλουμε να συμβάλουμε στην κάλυψη αυτής της ανάγκης. Είμαστε, λοιπόν, ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Chevron στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια εταιρεία με μακρά ιστορία στους υδρογονάνθρακες και σημαντική εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η είσοδός της στην Ελλάδα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ισχυρής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, μιας σχέσης που ενισχύεται διαρκώς», πρόσθεσε.

Και κλείνοντας επεσήμανε: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι υπάρχει μέχρι να το διερευνήσουμε. Πιστεύουμε όμως σε αυτή την προσπάθεια. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε μαζί μας, τόσο τη Chevron όσο και τη Hellenic Energy, τον εθνικό μας ενεργειακό πρωταθλητή, ως εταίρους. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία!».

Η παρουσίαση των συμβάσεων

Η ανακοίνωση της Helleniq Energy

Ανακοίνωση σχετικά με την σύμβαση μίσθωσης που υπεγράφη μεταξύ της Helleniq Energy και της Chevron την Ελληνική Δημοκρατία σχετικά με την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές που βρίσκονται νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου εξέδωσε η εταιρεία.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, η 100% θυγατρική της HELLENiQ UPSTREAM Συμμετοχών Α.Ε. (“HELLENiQ UPSTREAM”) σε συνεργασία με τη Chevron, υπέγραψε σήμερα Συμβάσεις Μίσθωσης με την Ελληνική Δημοκρατία σχετικά με την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές που βρίσκονται νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η νέα αυτή σύμβαση παραχώρησης συμπληρώνει το χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής της Εταιρείας στην Ελλάδα.

Η κοινοπραξία, στην οποία η Chevron κατέχει μερίδιο 70% (εντολοδόχος) και η HELLENiQ UPSTREAM μερίδιο 30%, επιλέχθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Ελληνικό Δημόσιο το 2025.

Οι τέσσερις υπεράκτιες περιοχές – «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Μπλοκ Α2» – καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων Μίσθωσης, ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε ερευνητικές εργασίες σε τρεις φάσεις, με στόχο την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι περιοχές που θα ερευνηθούν αφορούν θαλάσσια περιβάλλοντα με σύνθετες γεωλογικές δομές, και μεγάλου βάθους – που ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 1.500 μέτρα.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης τελούν υπό την κύρωσή τους με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων».

Πηγές ΥΠΕΝ: Ο εντοπισμός ικανού κοιτάσματος θα σημάνει εκτιμώμενο ποσοστό 40% υπέρ του Δημοσίου

Μετά τις υπογραφές των συμβάσεων, πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφεραν πως «οι νέες παραχωρήσεις εντάσσονται στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας και την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού για την ανάπτυξη του εθνικού προγράμματος υδρογονανθράκων, με στόχο η Ελλάδα να αποκτήσει ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά, και να αποκομίσει τα πολλαπλά οφέλη ανακάλυψης πιθανών αποθεμάτων».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως σε επίπεδο άμεσου οικονομικού οφέλους, ο εντοπισμός ικανού κοιτάσματος θα σημάνει εκτιμώμενο ποσοστό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου της τάξης του 40%, κατά μέσο όρο, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των μισθωμάτων (royalties) σε περίπτωση παραγωγής υδρογονανθράκων, φόρο εισοδήματος 20%, περιφερειακό φόρο 5%, καθώς και τα μπόνους υπογραφής των Συμβάσεων Μίσθωσης και παραγωγής, τις ετήσιες στρεμματικές αποζημιώσεις, και τα έξοδα εκπαίδευσης. Οι ελάχιστες εγγυημένες δαπάνες της Κοινοπραξίας ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ στην πρώτη φάση ερευνών (συλλογή δισδιάστατων δεδομένων), τα 24 εκατ. ευρώ στη δεύτερη (τρισδιάστατα δεδομένα), και τα 100εκατ. ευρώ στην τρίτη φάση (ερευνητική γεώτρηση).

Με την προσθήκη των νέων περιοχών, η έκταση της ελληνικής επικράτειας όπου έχουν πραγματοποιηθεί ήδη ή θα διεξαχθούν έρευνες για υδρογονάνθρακες αυξάνεται από 47.905 τ.χλμ. σε συνολικά σε 94.094 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός που μεγεθύνει κατ’ αντιστοιχία σημαντικά και τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η διάρκεια διεξαγωγής ερευνών στις νέες παραχωρήσεις έχει μειωθεί από οκτώ και πλέον χρόνια σε μόνο επτά – τρία χρόνια για την πρώτη φάση των ερευνών και από δύο για τη δεύτερη και την τρίτη. Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο επισπεύδει την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος υδρογονανθράκων, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει και το κόστος, ανέφεραν οι πηγές του ΥΠΕΝ.