ΑΑΔΕ: Έρχεται το υπερόπλο ΔΕΟΣ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Σάρκα και οστά αναμένεται να πάρει στα μέσα Μαρτίου η νέα υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ, πέρυσι τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως «ΔΕΟΣ», η οποία θα «μάχεται» κάθε μορφή οικονομικού εγκλήματος.

Η δράση της νέας διεύθυνσης είναι ευρεία καθώς θα εστιάζει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, τη δασμοφοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή και τον έλεγχο κίνησης κεφαλαίων. Στο στόχαστρο και η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, προδρόμων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών αλλά και η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης, καθώς και θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις αρμοδιότητες της νέας ελεγκτικής υπηρεσίας είναι και ο εντοπισμός αδήλωτης εργασίας και εν γένει παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας με αντίστοιχη ενημέρωση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η νέα διεύθυνση αναμένεται να στελεχωθεί με 80 νέους ελεγκτές με αρμόδια Επιτροπή να έχει αναλάβει το έργο αξιολόγησης και επιλογής των προσώπων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και την εμπειρία τους.

Γενικότερα, στους στόχους της «ΔΕΟΣ» περιλαμβάνονται οι έρευνες και οι έλεγχοι πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων. Παράλληλα, θα παρακολουθεί την εξέλιξη της φορολογικής απάτης προκειμένου να αντιμετωπίζει σύγχρονες μεθόδους απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Οι αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες της «ΔΕΟΣ» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι:

· έρευνα, αποκάλυψη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

· δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής.

· διενέργεια ερευνών για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε κάθε είδους νομικές οντότητες σε όλη την επικράτεια, με έμφαση στον εντοπισμό και στην απενεργοποίηση του ενδοκοινοτικού Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων, καθώς και τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων κυκλικής απάτης (carousel fraud).

· υποβολή μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα για υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν ολοκληρωθεί.

· διενέργεια φορολογικών ελέγχων στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).

Οι περιφερειακές μονάδες

Η έδρα της «ΔΕΟΣ» θα είναι στην Αθήνα. Ωστόσο θα στηρίζεται σε τρεις κατηγορίες περιφερειακών μονάδων οι οποίες θα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα :

• οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας θα αναλάβουν την αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ηλεκτρονικού εγκλήματος, διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών.

• οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) θα λειτουργήσουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, εστιάζοντας στην καταπολέμηση μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

• οι Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ) Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στο λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή.

Παράλληλα προβλέπεται η διεθνής συνεργασία με OLAF, INTERPOL και EUROPOL. Ειδικό τμήμα θα λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), διευκολύνοντας την αμοιβαία διοικητική συνεργασία μέσω διεθνών δικτύων όπως το CARIN.