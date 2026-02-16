Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, February 16
    ΑΑΔΕ:-Μη-διαθέσιμες-υπηρεσίες-για-Ε9-στις-19-Φεβρουαρίου
    ΑΑΔΕ: Μη διαθέσιμες υπηρεσίες για Ε9 στις 19 Φεβρουαρίου

    ΑΑΔΕ: Μη διαθέσιμες υπηρεσίες για Ε9 στις 19 Φεβρουαρίου

    Οικονομία 1 Min Read

    Εργασίες για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2026 θα εκτελέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

    Όπως ενημερώνει σχετικά:

    • Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης-ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2026 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026.
    • Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2027 δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ 9:00 και 13:00.
    • Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου, όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2025, θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com