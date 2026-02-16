Ακριβότερο φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι – Πόσο θα κοστίσουν οι λαγάνες, ο χαλβάς και τα θαλασσινά

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν φέτος οι καταναλωτές για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι, καθώς οι τιμές στα θαλασσινά και τα παραδοσιακά προϊόντα έχουν πάρει την ανιούσα. Η ακρίβεια επηρεάζει τόσο τα νωπά όσο και τα κατεψυγμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς στο Καπάνι της Θεσσαλονίκης, το χταπόδι φέτος πωλείται στα 24 ευρώ/κιλό από τα 18 ευρώ/κιλό πέρυσι. Το καλαμάρι ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία, φτάνοντας τα 22 ευρώ/κιλό από 17 ευρώ/κιλό, οι γαρίδες ανατιμήθηκαν από τα 12 στα 14 ευρώ/κιλό, ενώ το θράψαλο παρουσιάζει αύξηση 1,8 ευρώ, φτάνοντας τα 7,8 ευρώ/κιλό από 6 ευρώ/κιλό την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αύξηση καταγράφει και η τιμή του χαλβά, ο οποίος φέτος πωλείται στα 12 ευρώ/κιλό από 9 ευρώ/κιλό πέρυσι Οι ελιές κυμαίνονται στα 8 ευρώ/κιλό από 7,4 ευρώ/κιλό αντίστοιχα και ο ταραμάς πωλείται προς 21 ευρώ/κιλό από 19 ευρώ/κιλό.

Όπως αναφέρουν επαγγελματίες, οι αυξήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας.

Πόσο θα κοστίσει φέτος η λαγάνα

Σε ό,τι αφορά τη λαγάνα, η τιμή της διατηρείται σταθερή σε σχέση με πέρυσι, στα 2,50-2,60 ευρώ το τεμάχιο. Οι 620 αρτοποιοί του νομού Θεσσαλονίκης αναμένεται να φουρνίσουν την Καθαρά Δευτέρα πάνω από 500.000 λαγάνες την Καθαρά Δευτέρα.

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ) και επικεφαλής του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας», Έλσα Κουκουμέρια, η πλειονότητα των καταναλωτών παραμένει πιστή στην κλασική επιλογή. «Το 90% των καταναλωτών ‘ψηφίζει’ την παραδοσιακή λαγάνα», σημειώνει και διευκρινίζει ότι διατίθενται και γεμιστές εκδοχές με ελιές, πιπεριές και μανιτάρια, οι οποίες πωλούνται, όπως και πέρυσι, από 3 έως 3,20 ευρώ το τεμάχιο.

Για την κίνηση της Καθαράς Δευτέρας, η κ. Κουκουμέρια εμφανίζεται αισιόδοξη και εκτιμά ότι οι καταναλωτές θα επισκεφθούν τον φούρνο της γειτονιάς τους, «γιατί η λαγάνα πρέπει να τρώγεται ζεστή», λέει.

Η παρασκευή της παραδοσιακής, χειροποίητης λαγάνας αποτελεί διαδικασία περίπου 12 ωρών. Οι φούρνοι θα λειτουργήσουν από τις 21:00 το βράδυ της αμέσως προηγούμενης ημέρας, της Κυριακής, έως τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να καλύψουν ζήτηση που φτάνει κατά μέσο όρο τα 700 τεμάχια ανά κατάστημα.

