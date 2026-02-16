Ανακαλείται-το-καθεστώς-πρόσφυγα-από-τον-πρόεδρο-της-Πακιστανικής-Κοινότητας-στην-Ελλάδα,-Τζαβέντ-Ασλάμ

Εν τω μεταξύ η περίπτωση του Ασλάμ δεν είναι η μόνη η οποία έχει απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα, αφού ανάμεσα σε αυτούς τους 33 που αναφέρει το υπουργείο είναι και ο 20χρονος Ιρακινός ο οποίος είχε επιτεθεί σε οδηγό στο μετρό της Αθήνας και είχε αντισταθεί στις αστυνομικές δυνάμεις που προσέτρεξαν για τη σύλληψή του τον περασμένο Οκτώβριο.

Μάλιστα για την συγκεκριμένη υπόθεση Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση, με επιστολή της, είχε εκφράσει τις ευχαριστίες της στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και τον διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Μάριο Καλέα.

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η πρόσφατη υπόθεση που είχε αποκαλύψει το thetimes|-.gr, όταν ανακλήθηκε το άσυλο Παλαιστινίου ο οποίος –όπως προέκυψε από βιντεοληπτικό υλικό– εμφανιζόταν να πανηγυρίζει για τις σφαγές της Χαμάς και να φωτογραφίζεται δίπλα στον Ισμαήλ Χανίγιε.

Η ανάκληση της διεθνούς προστασίας του Τζαβέντ Ασλάμ εντάσσεται στη γραμμή που έχει χαράξει το υπουργείο το τελευταίο διάστημα υπό την καθοδήγηση του κ. Πλεύρη.

Επί της διαδικασίας ουσιαστικά απεστάλη κλήση με την οποία η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου τον ενημερώνει για την ανάκληση του καθεστώτος και τον καλεί εντός 15 εργάσιμων ημερών, όπως ορίζει ο νόμος, να προβεί, εφόσον το επιθυμεί, σε κατάθεση τυχόν αντιρρήσεων μέσω υπομνήματος για την αξιολόγηση τους πριν την τελική έκδοση της απόφασης. Εάν και εφόσον αμφισβητήσει την απόφαση τότε η υπόθεσή του θα εξεταστεί στον β΄ βαθμό.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κλείνει ένας κύκλος που επί χρόνια παρέμενε ανοιχτός – διοικητικά, δικαστικά, πολιτικά – και ανοίγει ένας άλλος, αυτός της επιστροφής στο Πακιστάν.

Έτσι, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το thetimes|-.gr ο Ασλάμ, ένα πρόσωπο που έχει υπάρξει επανειλημμένα «παρών» στη δημόσια συζήτηση για το μεταναστευτικό βλέπει την διεθνή προστασία του να ανακαλείται και παίρνει τον δρόμο της απέλασης.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας, όταν το Υπουργείο δημοσιοποίησε μια ενημέρωση η οποία, με την πρώτη ανάγνωση, έμοιαζε καθαρά «τεχνοκρατική» και αφορούσε στο πόσες ανακλήσεις ασύλου έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια και πόσο αυτές έχουν εντατικοποιηθεί ειδικά μετά τις οδηγίες του κ. Πλεύρη. Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εκκίνησε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου για 33 πολίτες τρίτων χωρών, προερχόμενους από χώρες όπως η Συρία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και το Ιράκ.

Ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ (Javed Aslam)είναι ανάμεσα σε αυτούς των οποίων το άσυλο ανακαλείται μετά την οδηγία που έχει δώσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης για επανεξέταση υποθέσεων διεθνούς προστασίας.

Ποιος είναι ο Javed Aslam

Ο Τζαβέντ Ασλάμ είναι μια γνωστή φυσιογνωμία για όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα του μεταναστευτικού. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε τηλεοπτικές εκπομπές, έχει μιλήσει για τους Πακιστανούς που ζουν στην Ελλάδα, έχει σχολιάσει πολιτικές επιλογές και κοινωνικά ζητήματα, συχνά με τρόπο που προκαλούσε αντιδράσεις.

Σύμφωνα με παλαιότερη συνέντευξή του, ο Τζαβέντ Ασλάμ αναφέρει ότι βρίσκεται στην Ελλάδα περίπου 30 χρόνια, ότι έχει σπουδές στις πολιτικές επιστήμες, ότι ζει σε συνοικία της Αθήνας με σύζυγο και ενήλικη κόρη, και ότι υπηρετεί ως εκλεγμένος πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα «Η Ενότητα», από το 2005, εκπροσωπώντας κατά δήλωσή του δεκάδες χιλιάδες Πακιστανούς/ές.

Ο ίδιος είχε βρεθεί το 2019 δίπλα στον Δημήτρη Βίτσα όταν ο τότε υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής είχε υποσχεθεί ιθαγένεια στους Πακιστανούς που ζουν στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει προκαλέσει συζητήσεις με τις τοποθετήσεις του όταν την ίδια περίοδο είχε κάνει λόγο για επιθέσεις σε μετανάστες κατά τη διάρκεια αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου απειλώντας πως «και οι μετανάστες έχουν χέρια και μπορούν να τα σηκώσουν και κάποια στιγμή στις απειλές που δέχονται να απαντήσουν».

Σε δηλώσεις του το 2021, ευχαρίστησε την ελληνική Πολιτεία για τη λειτουργία του τζαμιού στον Βοτανικό, αλλά σημείωσε: «Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μιναρές, για να δείξουμε την ύπαρξή μας. Δεν είμαστε αόρατοι».

Σε συνέντευξή του πέρσι δήλωσε μάλιστα πως ως πακιστανική κοινότητα ζητούν ένα τζαμί ανά 300-400 μετανάστες με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι στην Ελλάδα ζουν 500.000 μουσουλμάνοι, ζητώντας δηλαδή την κατασκευή περισσοτέρων από 1.000 τζαμιών.

Για τον ίδιο υπάρχουν αναφορές ότι εμφανίζεται σε βιντεοληπτικό υλικό να συζητά –με αναφορά σε θρησκευτικό πλαίσιο– ζητήματα όπως ο γάμος μεταξύ εξαδέλφων και να επικαλείται τη Σαρία ως «κανόνα» που, κατά τη δική του προσέγγιση, θα έπρεπε να βρίσκει εφαρμογή ακόμη και στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχει καταθέσει κάποιο επίσημο αίτημα για κάτι τέτοιο.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ ωστόσο, έχει ιστορικό που έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές και τη Δικαιοσύνη με αφορμή δίωξή του και κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν στο Πακιστάν.

Μετά από εσωτερικές αντιπαραθέσεις και καταγγελίες στην πακιστανική κοινότητα, ο ίδιος προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά για τις απαγωγές/εξαφανίσεις Πακιστανών στην Αθήνα και ακολούθως το 2006, συνελήφθη λόγω εκκρεμούς «ερυθρού» εντάλματος/σήματος και αιτήματος έκδοσης από το Πακιστάν προς την Ελλάδα με κατηγορία ότι ήταν διακινητής μεταναστών.

Η πρεσβεία του Πακιστάν στην Ελλάδα μάλιστα διατηρούσε έγγραφο της Interpol από το 2015 για τον Τζαβέντ Ασλάμ στην ιστοσελίδα της όπου αναφέρονται οι πλέον καταζητούμενοι.

Λίγους μήνες αργότερα, η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε ομόφωνα το αίτημα των πακιστανικών αρχών για την έκδοση του Τζαβέντ Ασλάμ, εκτιμώντας ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα για το οποίο ζητείται.

Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος απέρριψε έφεση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ενάντια στην άρνηση έκδοσής του στο Πακιστάν καθώς έκρινε ότι οι αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις ενέπιπταν στο πλαίσιο της «απατηλής διέγερσης σε μετανάστευση» και είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Τον Μάιο του 2012 συνελήφθη εκ νέου, έπειτα από ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι αρχές του Πακιστάν για την ίδια υπόθεση. Κατέθεσε όμως αίτημα πολιτικού ασύλου, το οποίο έγινε δεκτό.

Από εκείνο το σημείο και μετά ξεκινά μια αντιπαράθεση με τον Πακιστανό πρέσβη στην Αθήνα, Χαλέντ Οσμάν: συλλήψεις, αιχμηρές ανακοινώσεις και υπονοούμενα.

Τον Αύγουστο του 2015, ο Τζαβέντ Ασλάμ συλλαμβάνεται εκ νέου για εξύβριση και αντίσταση κατά της αρχής. Τότε είχε βρεθεί να επιβαίνει σε όχημα το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας οι οποίες είχαν αποσυρθεί. Τότε μάλιστα ο Τζαβέντ Ασλάμ είχε μηνύσει αστυνομικό για ρατσιστική επίθεση και ο αστυνομικός από την πλευρά του απάντησε με μήνυση.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, συλλαμβάνεται και πάλι μαζί με δέκα ακόμη μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας στην Αθήνα μετά από κινητοποιήσεις για να φύγει ο πρέσβης του Πακιστάν από την Αθήνα.

Λίγους μήνες αργότερα μετά από μήνυση που καταθέτει ο πρόξενος του Πακιστάν στην Αθήνα για συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση και απειλή, ο Τζαβέντ Ασλάμ συλλαμβάνεται για μια ακόμα φορά από αστυνομικούς του Α.Τ Συντάγματος.

Η διαδρομή: άσυλο, έφεση Μηταράκη, απορρίψεις και επιστροφή του φακέλου στο προσκήνιο

Η υπόθεση του Aslam, όπως προκύπτει από τα στοιχεία δεν ήταν «ευθεία γραμμή». Υπήρξαν διοικητικές κρίσεις, υπήρξαν δικαστικές κινήσεις και –σημαντικό πολιτικά– υπήρξε και καθαρή παρέμβαση από προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου.

Συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης είχε ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Μάρτιος 2021) κατά της παροχής ασύλου στον Ασλάμ. Ωστόσο, εκείνη η προσπάθεια δεν ανέτρεψε τελικά την κατάσταση.

Τι άλλαξε τώρα; Το σήμα που εκπέμπει το υπουργείο είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο «δεύτερης ανάγνωσης» για περιπτώσεις που, για διάφορους λόγους, είχαν παραμείνει σε καθεστώς προστασίας παρά την ύπαρξη επιβαρυντικών δεδομένων ή σκιών.

Και ο Θάνος Πλεύρης, σύμφωνα με το υλικό του υπουργείου, φέρεται να έχει δώσει σαφή εντολή στις υπηρεσίες για επανεξέταση περιπτώσεων όπου υπάρχει ποινική εμπλοκή «με κάθε τρόπο».

Για το υπουργείο, η ανάκληση στην περίπτωση Aslam λειτουργεί ως μήνυμα ότι το κράτος δεν θα αφήνει «διπλά καθεστώτα»: «άλλο η προστασία του πραγματικού πρόσφυγα και άλλο η παραμονή υπό προστασία προσώπων που συγκεντρώνουν σοβαρά ερωτήματα» αναφέρουν στο thetimes|-.gr πηγές του υπουργείου.