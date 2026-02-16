Ανδρουλάκης: Eπέλεξε να μην τεντώσει το σχοινί της εσωκομματικής αντιπαράθεσης – «Μήνυμα ελήφθη»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το μήνυμα της καταλλαγής που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης ελήφθη απο όλες τις φυλές του ΠΑΣΟΚ με αποτελεσμα η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου της Κυριακής να κινηθεί σε ηπιους τόνους στο εσωκομματικό πεδίο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την ομιλία του έδωσε το ρυθμό και έστειλε μήνυμα ενότητας για να μπει τέλος στην εσωστρέφεια που ταλανίζει την παράταξη, θέτοντας ως πολιτικό ορόσημο για την αλλαγή το Συνέδριο – βατήρα του Μαρτίου.

“Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για ένα κρίσιμο πολιτικό ορόσημο. Tο επικείμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα είναι η αφετηρία ενός μεγάλου αγώνα. Αγώνα που θα δώσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή”, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που έθεσε ώς στόχο την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές.

“Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας όσο ισχυρός και αν είναι αυτός που έχει παρανομήσει.”

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αποφάσισε να μην τεντώσει το σχοινί της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, ενώ έκανε κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες και άνοιγμα για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ χωρίς ηγεμονισμούς.

“Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει έναν πλατύ δρόμο Συμπαράταξης.

Χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς ηγεμονισμούς.

Με σεβασμό στη διαφορετικότητα, αλλά με κοινό στόχο την πολιτική αλλαγή”.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έριξε σφοδρά πυρά στην Κυβέρνηση για σκάνδαλα και ατιμωρησία, ενώ τα βέλη του έστρεψε στα κυοφορούμενα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού σε δύο σημεία της ομιλίας του, με το πασοκικό κοινό να τον χειροκροτεί.

“Η ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας….Σε αυτή την συγκυρία, λοιπόν, το πραγματικό ζήτημα για την κοινωνία δεν είναι ο «συστημισμός –αντισυστημισμός» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αρκετές συζητήσεις και μουρμούρα πάντως στα πράσινα πηγαδάκια προκάλεσε το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε όσα είχε να πει και έφυγε σχεδόν αμέσως από την αίθουσα χωρίς να ακούσει τις τοποθετήσεις των εσωκομματικών του αντιπάλων με τους καλοπροαίρετους να κάνουν λόγο για αδιαθεσία του προέδρου και αλλους να μην καλοβλέπουν το γεγονός.

Στις απουσίες που συζητήθηκαν στα πηγαδάκια ήταν αυτή του Γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλου που σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε οικογενειακώς στο εξωτερικό αλλά και του βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που επέλεξε να περάσει το Σαββατοκύριακο στην εκλογική του Περιφέρεια και όχι στη Συγγρού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κορυφαία στελέχη της παράταξης είχαν ετοιμάσει διαφορετικές τοποθετήσεις εν αναμονή της στάσης του προέδρου και τελικά επέλεξαν να τραβήξουν το χαρτί των ήπιων παρεμβάσεων, με διακριτή ωστόσο στάση απο την ηγεσία σε συγκεριμένα ζητήματα.

Χάρης Δούκας: Να αποτελεί απόφαση Συνεδρίου η μη συγκυβέρνηση με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας έβαλε επίσης ως στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρωτιά στις εκλογές, σημείωσε ότι η μάχη που δίνεται είναι για την παράταξη και όχι για τις καρέκλες,σημείωσε ότι

“Αν παίζουμε μόνο με τους συσχετισμούς, το Συνέδριο δεν θα αφήσει τίποτα πίσω. Θα το πάρει ο αέρας, πριν καν φυσήξει ” ενώ επανέφερε στην συζήτηση την πρόταση του για ψήφισμα στο Συνέδριο για τη μη συνεργασία με την ΝΔ

“Δεν θα συγκυβερνήσουμε με την Ν.Δ. μετά τις εκλογές. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Δεν θα αποδεχτούμε τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες πολιτικές, που μας οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο. Μόνο έτσι θα είμαστε πολιτικά αξιόπιστοι.Έχουμε την ευθύνη να ψηφίσουμε και να σφραγίσουμε έτσι,αυτή τη στρατηγική δέσμευση στο Συνέδριο.

Οποιος έχει αντίθετη πρόταση να την καταθέσει. Μη φοβηθεί. Ανοιχτά. Όχι όμως να μας λένε ότι αφήστε πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα και θα σας πούμε μετά τις εκλογές. Τα θέματα που αγγίζουν το DNA της παράταξης, δεν μπορεί να είναι kinder έκπληξη, σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων που ζήτησε να ληφθούν και πρωτοβουλίες για προγραμματικό διάλογο με τα άλλα προοδευτικά κόμματα.

Παύλος Γερουλάνος: Σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις

Τον πήχη στην κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ έβαλε ο Παύλος Γερουλάνος, που μίλησε για μια μοναδική ευκαιρία να προσφέρει το ΠΑΣΟΚ στη χώρα την πολιτική αλλαγή με φυγή προς τα εμπρός και ορόσημο το Συνέδριο του Μαρτίου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος σημείωσε ότι σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίες.

«Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι πολιτική. Έχουμε ένα δυνατό πρόγραμμα… Εξαιρετικά σημαντικό. Παραμένει όμως ευάλωτο στην πολυφωνία. Είναι λογικό. Μέσα σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις», ενώ έριξε καρφιά σε συντρόφους που μπορεί να σκέφτονται το σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ με τα μάτια στραμμένα σε υπουργικούς θώκους. «Όποιος σκέφτεται συνεργασία με τη ΝΔ για να γίνει υπουργός, καλά θα κάνει να το ξεχάσει τώρα», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος.

Μιχάλης Κατρίνης: Η ενότητα θέλει σύνθεση και υπερβάσεις

«Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά και ειλικρίνεια μεταξύ μας», σημείωσε στην παρέμβασή του ο Μιχάλης Κατρίνης, που τόνισε ότι η ενότητα δεν σφυρηλατείται με συμφωνία σιωπής και έκανε κάλεσμα για συστράτευση, ξορκίζοντας τα «πασοκόμετρα».

«Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος” αλλά “Μητσοτάκης ή αλλαγή”. Και αυτή έρχεται μέσα από μια μεγάλη προγραμματική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας. Δεν είμαστε πειστικοί όταν λέμε “ψηφίστε μας και θα σας πούμε μετά τις εκλογές με ποιον θα επιδιώξουμε συνεργασία”. Έτσι δεν σχηματίζονται κοινωνικές πλειοψηφίες.

Συμφωνώ με τη διεύρυνση.

Το ΠΑΣΟΚ να κοιτάξει μπροστά, να γίνει και πάλι μεγάλο, πολυσυλλεκτικό και πλειοψηφικό.

Η ενότητα θέλει σύνθεση και υπερβάσεις.

Ανατίθεται ως ευθύνη σε όλους αλλά, κυρίως, αναλαμβάνεται ως ευθύνη από όλους μας, από πάνω προς τα κάτω. Δεν σφυρηλατείται μέσα από συμφωνίες σιωπής», σημείωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ηλείας.

Ευαγγελία Λιακούλη: Η ενότητα απαιτεί ελευθερία και σεβασμό

Η Δημοκρατία στο εσωτερικό μας δεν πρέπει να θεωρείται αδυναμία, σημείωσε η βουλευτής Λάρισας, που τόνισε μεταξύ άλλων ότι χρειάζεται σεβασμός στα συλλογικά όργανα. Η Ευαγγελία Λιακούλη αναφέρθηκε και στη διεύρυνση, που όπως είπε πρέπει να γίνει με σεβασμό στην ιστορία και στο ιστορικό βάρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας μάλιστα ότι το κίνημα δεν είναι ούτε συμπλήρωμα ούτε κόμμα διαμαρτυρίας.

«Η ενότητα απαιτεί ελευθερία και σεβασμό και ανιδιοτέλεια και όχι προσωπικές στρατηγικές. Απαιτεί να μην υπάρχει καχυποψία. Θέλουμε πραγματικό στρατό, όχι Δούρειους ίππους. Οι τυχοδιωκτισμοί σε μας δεν χωράνε. Ο πλουραλισμός στην παράταξη τη δική μας ήταν πάντα χρέος μας. Η Δημοκρατία στο εσωτερικό μας δεν πρέπει να θεωρείται αδυναμία. Δεν θα φτιασιδώσουμε το πρόσωπό μας, θα λέμε αλήθειες», τόνισε η πρώην γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Ηρακλής Δρούλιας: «Αστικός μύθος» ότι τα όργανα δεν συνεδριάζουν

Ο επικεφαλής του Οργανωτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «αστικό μύθο» ότι τα όργανα του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζουν και σημείωσε ότι στη δημόσια σφαίρα κυριαρχούν τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, ενώ άφησε αιχμές στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

«Η παράταξη δεν θα ανεχθεί κανέναν να έχει στρατηγική ήττας για την επόμενη μέρα.

Κανένας αλγόριθμος για συνέδρους, σεβόμενοι την ψήφο κάθε ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές», ανέφερε ο Ηρακλής Δρούλιας.

Μιχάλης Αεράκης: Να κάνουμε Σασμό

Ο γνωστός ηθοποιός και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ έστειλε μήνυμα για ενότητα και σημείωσε ότι η πολυγλωσσία είναι υπαίτια που δεν γυρνάει η βελόνα προς τα πάνω.

«Πάμε με ειρήνη, με ομόνοια, πάμε να ενωθούμε και να κάνουμε Σασμό», κατέληξε ο Μιχάλης Αεράκης, υπενθυμίζοντας το σίριαλ που τον έκανε γνωστό στο πανελλήνιο.

Θανάσης Γλαβίνας: Να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό

Με το βλέμμα στο εσωτερικό ακροατήριο αλλά με ενωτική διάθεση, ο Θανάσης Γλαβίνας τόνισε την ευθύνη που έχουν στο ΠΑΣΟΚ «να ξεπεράσουμε τον “κακό μας εαυτό”». Συμπλήρωσε ότι «οι όποιες διαφορές, σεβαστές και θεμιτές, είναι πολύ λιγότερες από όσα μας ενώνουν», καθώς «πολλές φορές αναπαράγεται μια εικόνα η οποία δεν μας αντιπροσωπεύει και πληγώνει τη βάση της παράταξης», σημείωσε το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που πάντως ξεκίνησε την ομιλία του αργά σε μια σχεδόν άδεια αίθουσα και επιστράτευσε το χιούμορ του, ξεκινώντας τον λόγο του με τη φράση: «Μόνο εμείς οι αθεράπευτοι με την πολιτική μείναμε ως τώρα», προκαλώντας χαμόγελα στην αίθουσα.

Παναγιώτης Δουδωνής: Η νέα γενιά απαιτεί ενότητα

Στην ανάγκη για ενότητα αλλά και πολιτική αυτονομία εστίασε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, που έκρουσε τον κώδωνα για μετωπική σύγκρουση.

«Εγώ ξέρω ότι όποιος έχει συνεχώς το μάτι του κολλημένο στο κοντέρ κινδυνεύει να τρακάρει. Αντί, λοιπόν, να κοιτάμε το κοντέρ – το δημοσκοπικό κοντέρ – να κοιτάμε τον στόχο. Και ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από το να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά να τη νικήσουμε έχοντας νικήσει πρώτα στο πεδίο των ιδεών. Και μπορούμε, γιατί έχουμε το πρόγραμμα αυτό, έχουμε τις ιδέες, έχουμε τα στελέχη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Θοδωρής Μαργαρίτης: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο Γιαννάκης ο ωραίος

Σαφή μηνύματα προς την ηγεσία έστειλε ο γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς, Θοδωρής Μαργαρίτης, που τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι εναλλακτικός πόλος, ότι η αυτονομία είναι στοιχείο τακτικής και όχι στρατηγικής και ότι το ΠΑΣΟΚ μόνο του δεν βγαίνει. «Η Ανανεωτική Αριστερά ήταν εδώ στο κόμμα του 4% και δεν είναι μουσαφίρης», ξεκαθάρισε.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι κίνημα αλλαγής, δεν είναι ο Γιαννάκης ο ωραίος. Εμείς, η Ανανεωτική Αριστερά, ήμασταν εδώ στο 4%, αλλά δεν είμαστε και μουσαφίρηδες — να μην υπάρχει αυτή η λογική του μουσαφίρη απέναντί μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μανώλης Χριστοδουλάκης: Η ευθύνη έχει διαβάθμιση με βάση τη θεσμική αρμοδιότητα

Επανεκκίνηση στην κομματική λειτουργία ζήτησε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που δεν παρέλειψε να ρίξει καρφιά για την αντιμετώπιση που είχε κεντρικά δύο χρόνια πριν για τη συμμετοχή του σε εκδήλωση για την Κεντροαριστερά με προσκεκλημένους στελέχη και από τον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που ο διάλογος με τα προοδευτικά κόμματα σήμερα έχει γίνει κεντρική κομματική γραμμή. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η ευθύνη για την εικόνα του κόμματος δεν μοιράζεται σε όλους το ίδιο.

«Είναι ευθύνη όλων μας η εικόνα που αποπνέουμε προς τα έξω. Η ευθύνη έχει διαβάθμιση με βάση τη θεσμική αρμοδιότητα».

Τόνια Αντωνίου: Να σταματήσει η πλάκα της υπονόμευσης

Ξεκάθαρα μηνύματα προς την ηγεσία έστειλε η Τόνια Αντωνίου, που τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει το κόμμα της σιωπής, αλλά και ότι η ενότητα δεν επιβάλλεται με φόβο αλλά κατακτάται με σεβασμό στην άλλη άποψη.

«Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα θα πάρει απόφαση ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη ΝΔ; Αν δεν παίρνουμε καθαρές αποφάσεις, θα το βρούμε μπροστά μας — με ενοχλεί πολιτικά και συναισθηματικά. Δεν μπορεί τα στελέχη να λένε στα κανάλια τι θα πει το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο. Είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό θέμα πολιτικού διαλόγου και αντιπαράθεσης;», αναρωτήθηκε στην ομιλία της η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.