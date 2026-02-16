Γιατί-η-Λεπέν-θα-καθορίσει-τη-διαδοχή-της-Λαγκάρντ-στην-ΕΚΤ

Πολλά σενάρια ήρθαν στο φως, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου κεντρικού τραπεζίτη Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ένα χρόνο πριν τη λήξη της θητείας του.

«Κάποιοι αποχωρούν για επαγγελματικούς λόγους, κάποιοι από φιλοδοξία, κάποιοι για λόγους στρατηγικής. Και μετά υπάρχουν εκείνοι που φεύγουν, παίζοντας ένα παιχνίδι ρίσκου», λένε Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς.

«Στην τελευταία κατηγορία εμπίπτει η αποχώρηση του Βιλερουά ντε Γκαλό από την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, 11 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του», λένε οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Ανεπίσημα, ο Βιλερουά ντε Γκαλό ήδη έχει βάλει στο μάτι τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά ο λόγος της παραίτησής του έχει σχέση με τον υπαρκτό πλέον, κίνδυνο να νικήσει ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, την άνοιξη του 2027».

Η Γαλλίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, πρόκειται να αποχωρήσει από το αξίωμά της στα τέλη Οκτωβρίου του 2027, κάτι που θα άφηνε την επιλογή του διαδόχου της στην ΕΚΤ στον επόμενο αρχηγό του Γαλλικού κράτους μετά τις προεδρικές εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες προτιμούν να επιλεγεί από τώρα ο διάδοχος της Λαγκάρντ από τον Εμανουέλ Μακρόν και όχι έναν πιθανό μελλοντικό ακροδεξιό πρόεδρο όπως η Μαρίν Λεπέν ή ο προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά.

Η επιλογή του διαδόχου της Λαγκάρντ

«Σε κάθε περίπτωση, ο Μακρόν και οι υπόλοιποι κορυφαίοι ηγέτες της ΕΕ, θέλουν να επιταχύνουν τη διαδικασία λήψης της απόφασης για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πριν την πιθανή ανάληψη του ελέγχου των Ηλυσίων από υποψηφίους του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού», τονίζουν στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι διπλωμάτες στις Βρυξέλλες.

«Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να ληφθούν αποφάσεις πριν από τις γαλλικές εκλογές», δήλωσε στο - ο Εμανουέλ Μενχ, καθηγητής στη Σχολή Χρηματοοικονομικών της Φρανκφούρτης και πρώην αξιωματούχος της Bundesbank . «Θα ήταν σίγουρα ευκολότερο με τον Μακρόν, παρά με τη Λεπέν ή τον Μπαρντελά, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, οι οποίοι έχουν ήδη δηλώσει ότι έχουν πολύ διαφορετικές ιδέες για το ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΚΤ», τονίζει ο Γερμανός καθηγητής.

«Από την οπτική γωνία των Βρυξελλών, η ανάληψη της γαλλικής προεδρίας από το κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία θεωρείται τρομακτική, δεδομένου ότι μια τόσο ευρωσκεπτικιστική δύναμη δεν ήταν ποτέ τόσο στην εξουσία, σε ένα ιδρυτικό μέλος της ΕΕ», λένε στη Ναυτεμπορική, ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές .

Υπενθυμίζουν μάλιστα, ότι η Μαρίν Λεπέν, όσο και αν έχει βάλει «πολύ νερό στο κρασί της», είχε προηγουμένως αγωνιστεί υπέρ της εξόδου της Γαλλίας από το ευρώ. Ο Μπαρντελά επίσης, δήλωσε πρόσφατα ότι το κόμματου θα ασκήσει πίεση στην ΕΚΤ να επανεκκινήσει την ποσοτική χαλάρωση ως τρόπο αντιμετώπισης του υπέρογκου γαλλικού δημοσίου χρέους και του ελλείμματος.

Η κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ

Παρασκηνιακά, άλλωστε, η κούρσα για τη διαδοχή της Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ έχει ήδη ξεκινήσει. Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων είναι η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ο Ολλανδός τραπεζίτης Κλάας Κνοτ, ο νυν πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, και ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος.

Η Γερμανία δεν έχει ποτέ εκλέξει πρόεδρο της ΕΚΤ και δεν αποκλείεται να διαπραγματεύεται από τώρα κάτι τέτοιο με τη Γαλλία.

Το Παρίσι από την πλευρά του δεν θα έβλεπε με κακό μάτι μια «συναλλαγή», με την ανάληψη από τη Γαλλία της προεδρίας της Κομισιόν, μόλις λήξει η θητεία της Γερμανίδας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το 2028. Ηδη, μάλιστα ακούγεται το όνομα της Κριστίν Λαγκάρντ, ως διαδόχου της φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν, Εκτός και αν η Λαγκάρντ εμφανιστεί αιφνιδίως ως υποψήφια για την Γαλλική προεδρία, απέναντι στην άκρα δεξιά.