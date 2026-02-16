ΔΕΗ-fibergrid:-Η-νέα-γεννήτρια-ταμειακών-ροών

Η ΔΕΗ μετατρέπεται σε ουσιαστικό παίκτη υποδομών στις τηλεπικοινωνίες, χτίζοντας το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Το PPC FiberGrid έχει ήδη περάσει από 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με πάνω από 1 εκατ. ready-for-service, και παρουσία σε 41 περιοχές, που αυξάνονται διαρκώς.

Στόχος είναι 3,8 εκατ. homes passed έως το 2028, εξέλιξη που δημιουργεί κρίσιμη μάζα σε μια αγορά όπου το FTTH αυξάνει ταχύτατα τη διείσδυσή του (από 3,3% το 2022 σε 14,2% το 2024). Το στρατηγικό πλεονέκτημα της ΔΕΗ είναι η αξιοποίηση της υφιστάμενης ενεργειακής υποδομής: ανάπτυξη υπέργεια μέσω στύλων διανομής, άρα χαμηλότερο κόστος και ταχύτερη υλοποίηση.

Παράλληλα, ο όμιλος έχει θέσει στόχο την επίτευξη 600.000 ενεργών συνδρομητών μέσα στην επόμενη τριετία, επιδιώκοντας γρήγορη κλιμάκωση της εμπορικής του βάσης. Πέρα από τα έσοδα λιανικής, το μοντέλο περιλαμβάνει και χονδρική (bitstream και dark fiber), δημιουργώντας δεύτερη πηγή ροών.

Η επέκταση στο FTTH προσθέτει μια δραστηριότητα με σταθερά, επαναλαμβανόμενα έσοδα πάνω σε ιδιόκτητη υποδομή, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί σε εθνική κλίμακα. Η συνύπαρξη λιανικής και χονδρικής διάθεσης (bitstream και dark fiber) διευρύνει το πεδίο αξιοποίησης του δικτύου, αυξάνοντας τις δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης και βελτιώνοντας το προφίλ των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Στη διαγραμματική ανάλυση βλέπουμε τη μετοχή να δοκιμάζει το επίπεδο αντίστασης των 20,60 με 20 ευρώ. Επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση θα ανοίξει τον δρόμο για κίνηση προς την περιοχή των 23 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 16, 2026