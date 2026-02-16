Δημοσκόπηση-gpo:-Σταθερά-πάνω-από-30%-η-ΝΔ,-δεύτερο-το-ΠΑΣΟΚ,-μικρή-πτώση-για-Τσίπρα-και-Καρυστιανού

Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της ιστοσελίδας iefimerida.gr, με το πολιτικό σκηνικό να διαμορφώνεται χωρίς μεγάλες ανατροπές, αλλά με ενδιαφέρουσες μετακινήσεις στις υπόλοιπες θέσεις.

Σύμφωνα με τη μέτρηση της GPO, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,1%, διατηρώντας την πρώτη θέση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,2%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,1%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 10,9%, το ΚΚΕ 9,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 5,6%.

Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 (2,5%), η Φωνή Λογικής (2,3%), η Νίκη (2,2%), η Νέα Αριστερά (2,2%) και το Κίνημα Δημοκρατίας (2,1%). Το «Άλλο Κόμμα» φτάνει το 8,6%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει 24,9%, με το ΠΑΣΟΚ στο 10,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 9,2% και η Ελληνική Λύση 9%, ενώ το ΚΚΕ ακολουθεί με 7,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 16% και το «Άλλο Κόμμα» στο 7,1%.

Σε ό,τι αφορά τη δυναμική νέων πολιτικών σχηματισμών, η πιθανότητα ψήφου σε ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα διαμορφώνεται στο 17,3%, ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού στο 19,2%, παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η αντίστοιχη δυναμική για τον Αντώνη Σαμαρά παραμένει χαμηλή, στο 5,8%.

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν δυνητική εκλογική επιρροή και όχι πρόθεση ψήφου.

Τι λένε οι πολίτες για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Τέλος, οι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση συγκεντρώνουν θετική ανταπόκριση: το 71,4% τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του άρθρου 86, το 69,1% υπέρ της δυνατότητας των ανώτατων δικαστηρίων να αποφασίζουν για την ηγεσία τους, το 64,6% υπέρ της εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το 62,4% υπέρ της γενικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.