Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ – Θετικοί οι πολίτες στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Πρώτη δύναμη παραμένει η Νέα Δημοκρατία, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα η ΝΔ συγκεντρώνει 30,1%, με τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (13,2%) να διαμορφώνεται στις 16,9 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,1% και την ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,9%. Στην πέμπτη θέση είναι το ΚΚΕ με 9,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έκτο κόμμα με 5,6%.

Ακολουθούν τα κόμματα που βρίσκονται κάτω του ορίου εισόδου στη Βουλή (3%). Το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής 2,3%, η Νίκη με 2,2%, η Νέα Αριστερά με 2,2% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%. Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 8,6%.

Αντίστοιχα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ καταγράφεται στο 23,2% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 8%, το ΚΚΕ με 7,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,6% ενώ η Νίκη και το ΜέΡΑ25 από 2,3% η καθεμία. Η Νέα Αριστερά εμφανίζεται στο 0,5%, η Φωνή Λογικής στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 1,1%. Το «Άλλο» φτάνει το 10,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,5%.

Περιορίζεται η δυναμική Καρυστιανού και Τσίπρα – Χαμηλές πτήσεις για Σαμαρά

Στο μέτωπο των υπό ίδρυση κομμάτων, η πιθανότητα ψήφου σε ένα νέο κόμμα του κ. Τσίπρα καταγράφεται ως πολύ και αρκετά ισχυρή με 17,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την κ. Καρυστιανού ανιχνεύεται στο 19,2%, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η συνολική δυνητική ψήφος για τον κ. Σαμαρά αποτυπώνεται στο 5,8%.

Τι λένε οι πολίτες για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Όσον αναφορά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, το 43,9% των συμμετεχόντων στην έρευνα την αξιολογεί θετικά, έναντι 49,2% που θεωρεί ότι το αποτέλεσμα που παρήγαγε ήταν μάλλον αρνητικό.

Την ίδια στιγμή, το 57,6% πιστεύει ότι η χώρα μας πρέπει να ακολουθήσει μια πιο διεκδικητική πολιτική έναντι της Τουρκίας, την οποία η πλειοψηφία σε ποσοστό 76,4% συνεχίζει να θεωρεί ως μια χώρα απειλητική για τα ελληνικά συμφέροντα.

Θετικοί οι πολίτες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σε ό,τι αφορά, την αναθεώρηση του Συντάγματος, οι προτάσεις του πρωθυπουργού εμφανίζουν θετική αποδοχή από την πλειονότητα των πολιτών.

Συγκεκριμένα, το 71,4% υποστηρίζει την τροποποίηση του άρθρου 86, το 69,1% τη δυνατότητα των ανώτατων δικαστηρίων να αποφασίζουν για την ηγεσία τους, το 64,6% την καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το 62,4% τη γενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

