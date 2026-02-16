Διεγράφη-από-την-ΚΟ-του-ΠΑΣΟΚ-ο-Παρασκευαΐδης

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ έθεσε τον βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μετά από πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του, που προκάλεσαν έντονη ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές. Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί ότι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

Ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης το τελευταίο διάστημα είχε προκαλέσει αλλεπάλληλες αντιδράσεις με δημόσιες δηλώσεις του.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η πρόσφατη τοποθέτησή του, στην οποία εμφανίστηκε ανοιχτός ακόμη και σε συνεργασία με «δικτατορικά καθεστώτα» ή «και με τον διάβολο», εφόσον, όπως είπε, η χώρα κινδυνεύει. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν να προστεθούν σε προηγούμενες παρεμβάσεις του που είχαν προκαλέσει έντονη δυσφορία στο εσωτερικό του κόμματος.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του κ. Παρασκευαΐδη:

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχε καταλογίσει ευθύνες και στο ΠΑΣΟΚ για τη χρεοκοπία της χώρας, είχε δηλώσει σε ημερίδα ότι «αν μας βρουν οι Τούρκοι απροετοίμαστους, θα μας σφάξουν όλους», ενώ είχε ταχθεί κατά της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια με αμφιλεγόμενες διατυπώσεις.

