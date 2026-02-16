ΕΑΤ:-Άμεση-πρόσβαση-στα-κονδύλια-της-ΕΕ,-νέα-δάνεια-για-αγρότες-πριν-το-Πάσχα

Αναβαθμίζεται και αλλάζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στα σκαριά ένα καινούριο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον αγροτικό τομέα.

Να αλλάξει ριζικά ρόλο ετοιμάζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του pillar assessment από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πιστοποίηση αυτή θα της επιτρέψει να διαχειρίζεται απευθείας κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και όχι μέσω διαμεσολαβητών όπως η ΕΤΕπ ή το αρμόδιο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Εντός της επόμενης εβδομάδας ολοκληρώνεται το πρώτο επίπεδο ελέγχου, με στόχο η ΕΑΤ να λάβει την πιστοποίηση πριν το καλοκαίρι. Όπως ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους «μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης θα είμαστε ο πρώτος ελληνικός οργανισμός με την εν λόγω πιστοποίηση».

Η αναβάθμιση θα επιτρέψει στην ΕΑΤ να συγκεντρώσει περισσότερα πρόσθετα δισεκατομμύρια ευρώ από αδιάθετα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία διαφορετικά θα χάνονταν από τον Αύγουστο και μετά που κλείνει το πρόγραμμα.

Το μεγαλύτερο κέρδος της ΕΑΤ όμως είναι ότι τα χρήματα από τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επιστρέφονται για επαναχρησιμοποίηση, σε αντίθεση με τις απλές επιχορηγήσεις. Αυτό σημαίνει πως οι πόροι δεν χάνονται, όπως μπορεί να συμβεί με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά «ξαναπέφτουν» στην πραγματική οικονομία μέσω νέων, πιο αποδοτικών προγραμμάτων. Με την ολοκλήρωση του pillar assessment, τα διαθέσιμα κονδύλια θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο, ενισχύοντας τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Στροφή στον αγροτικό κόσμο και Περιφέρεια

Στα σκαριά βρίσκεται επίσης ένα καινούριο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον αγροτικό τομέα, με έμφαση στους νέους αγρότες.

Σημείο-κλειδί του προγράμματος είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης για αγορά γης, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε όσους θέλουν να εισέλθουν στον αγροτικό κλάδο.

Ο σχεδιασμός αναμένεται έτοιμος πριν το Πάσχα και η διάθεσή του λίγο μετά, με την Ελλάδα να αποτελεί μια από τις πρώτες χώρες της ΕΕ με τόσο μεγάλο εργαλείο αποκλειστικά για τη γεωργία.

Στόχος είναι το πρόγραμμα να έχει εύκολα κριτήρια εισαγωγής, ανάλογα με το Ταμείο Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που παρέχει άτοκη χρηματοδότηση 60-75% της συνολικής δανειοδότησης. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΑΤ να φέρει τη χρηματοδότηση στην επαρχία, δίνοντας τέλος στη συγκέντρωση πόρων στα αστικά κέντρα.