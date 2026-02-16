Εθνική-Τράπεζα:-Απέκτησε-286.000-ίδιες-μετοχές-με-μέση-τιμή-14,9335-ευρώ/μετοχή

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 12.667.755 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,38% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η Εθνική Τράπεζα Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 06/02/2026 έως και 13/02/2026 απέκτησε συνολικά 286.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €14,9335 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €4.270.972,50.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

