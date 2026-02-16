Επικοινωνία-Μητσοτάκη-με-τον-Πρόεδρο-των-Ηνωμένων-Αραβικών-Εμιράτων:-Στο-επίκεντρο-οι-διμερείς-σχέσεις-των-δύο-χωρών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσής τους στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της συνεργασίας και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης προς όφελος των δύο χωρών και των λαών τους.

Αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

