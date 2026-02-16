Ευρωαγορές: Θετική η πρώτη ημέρα της εβδομάδας – Οι επενδυτές αξιολογούν τη Διάσκεψη του Μονάχου

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με κέρδη τη Δευτέρα 16/2, καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν τα βασικά σημεία της φετινής Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,13% στις 618,52 μονάδες στο κλείσιμο, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους τομείς σε θετικό έδαφος.

Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν ως εξής:

Γερμανικός DAX: -0,41% στις 24.812,50 μονάδες,

Βρετανικός FTSE 100: +0,26% στις 10.473,69 μονάδες,

Γαλλικός CAC: +0,06% στις 8.316,50 μονάδες,

Ισπανικός IBEX: +0,99% στις 17.848,00 μονάδες,

Ιταλικός MIB: -0,03% στις 45.419,20 μονάδες.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Dassault Systemes σταμάτησε προσωρινά τη Δευτέρα, μετά από μεγάλη πτώση. Η διακοπή ήρθε καθώς η χρηματιστηριακή AlphaValue μείωσε την αξιολόγηση από «Αγορά» σε «Μείωση», επικαλούμενη ανησυχίες για την εκμετάλλευση της τεχνητής νοημοσύνης και «ανησυχητική απώλεια δυναμικής» στον γαλλικό όμιλο λογισμικού. Οι μετοχές της έκλεισαν 10% χαμηλότερα.

Τα γεωπολιτικά και θέματα άμυνας βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Το γεγονός είδε αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επαναλαμβάνουν την ανάγκη για αυξημένες δαπάνες άμυνας, προκειμένου να επιταχυνθεί η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, με συζητήσεις ακόμη και για κοινή πυρηνική ασπίδα.

Παρά το πιο συμβιβαστικό ύφος του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο προς τους ευρωπαίους συμμάχους, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε το «βαθύ χάσμα» στη διατλαντική συνεργασία, προειδοποιώντας ότι η μεταπολεμική τάξη βασισμένη σε κανόνες «δεν υφίσταται πια».

Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ έως το 2027 και ότι η ημερομηνία ένταξης θα πρέπει να περιληφθεί σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Στα εταιρικά νέα, η βρετανική τράπεζα NatWest Group ενισχύθηκε 4,7%, καθώς ξεκίνησε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας 750 εκατ. λιρών (1,02 δισ. δολάρια).

Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές μετοχές ορυχείων σημείωσαν κάποιες από τις μεγαλύτερες απώλειες. Η Rio Tinto υποχώρησε 1% μετά την αναστολή εργασιών στο ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος Simandou στη Γουινέα, λόγω θανατηφόρου ατυχήματος. Η BHP Group έχασε 0,7%, η Glencore 0,3%, η Fresnillo 1% και η Anglo American 0,2%. Ο δείκτης FTSE Industrial Metals and Mining σημείωσε πτώση περίπου 0,6%.

Την τρέχουσα εβδομάδα θα ανακοινώσουν αποτελέσματα οι Airbus, Nestlé και Renault.

Στις ΗΠΑ, οι χρηματιστηριακές αγορές ήταν κλειστές τη Δευτέρα για την Ημέρα των Προέδρων.