Εφημερίδα-sozcu:-«Μεταξύ-των-υπουργών-του-Μητσοτάκη-στο-ΑΣΣ-ήταν-και-η-Σοφία-Ζαχαράκη-που-θύμιζε-μοντέλο»

Τον θαυμασμό τους από την παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, εξέφρασαν τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης.
Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης στον ΣΚΑΪ, το Σάββατο 14/2 η Sozcu σημείωσε πως στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσφέρθηκαν μεταξύ άλλων ιμάμ μπαϊλντί και τσιγ κιοφτέ (ωμός κιμάς με μπαχαρικά). «Μεταξύ των 10 υπουργών που παρευρέθηκαν ήταν και η υπουργός Παιδείας της Ελλάδας Ζαχαράκη που θύμιζε μοντέλο», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα.
