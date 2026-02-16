Η αόρατη κρίση παραγωγικότητας στην Ελλάδα: Διαρθρωτικό έλλειμμα σε μια οικονομία που αναπτύσσεται χωρίς να μετασχηματίζεται

Πώς το χαμηλό automation, το skills gap και η γήρανση του εργατικού δυναμικού ροκανίζουν το ΑΕΠ πριν το καταλάβουμε

Η ελληνική οικονομία καταγράφει τα τελευταία έτη ρυθμούς μεγέθυνσης που, συγκριτικά με τον μέσο όρο της ευρωζώνης, κρίνονται ικανοποιητικοί. Η αύξηση του ΑΕΠ κινείται στην περιοχή του 2–3%, η ανεργία έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα της κρίσης και οι επενδύσεις ενισχύονται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, η ανάλυση των διαρθρωτικών μεγεθών αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα: η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας παραμένει συστηματικά χαμηλή και η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι βραδεία.

Η παραγωγικότητα αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό διατηρήσιμης μεγέθυνσης. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, η ενίσχυση των πραγματικών μισθών, η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών και η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους εξαρτώνται καίρια από τη βελτίωση της παραγωγικότητας εργασίας και της ολικής παραγωγικότητας των συντελεστών (Total Factor Productivity – TFP). Χωρίς ουσιαστική άνοδο των μεγεθών αυτών, η ανάπτυξη παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς και σε δημογραφικές πιέσεις.

Παραγωγικότητα εργασίας: διαχρονική υστέρηση και περιορισμένη σύγκλιση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η παραγωγικότητα εργασίας στην Ελλάδα – μετρούμενη ως ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας – διαμορφώνεται περίπου στο 55–60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όρους ΑΕΠ ανά απασχολούμενο, η απόκλιση είναι μικρότερη, αλλά εξακολουθεί να υπερβαίνει το 30%.

Το κρίσιμο σημείο δεν είναι μόνο το επίπεδο, αλλά και ο ρυθμός σύγκλισης. Κατά την περίοδο μετά την κρίση χρέους, η ελληνική οικονομία δεν κατόρθωσε να επιτύχει ταχύτερη άνοδο της παραγωγικότητας μέσω αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, ενίσχυσης κεφαλαιακού εξοπλισμού και τεχνολογικής αναβάθμισης. Η αύξηση του ΑΕΠ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε κυκλικούς παράγοντες (τουρισμός, ιδιωτική κατανάλωση, δημόσιες επενδύσεις) και λιγότερο σε διαρθρωτική ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Η συμβολή της ολικής παραγωγικότητας συντελεστών παραμένει περιορισμένη. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία αυξάνει την παραγωγή κυρίως μέσω αύξησης απασχόλησης και κεφαλαίου και όχι μέσω βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης τους. Σε μακροχρόνιο ορίζοντα, το μοντέλο αυτό έχει σαφή όρια.

Αυτοματοποίηση και τεχνολογική υστέρηση

Η περιορισμένη παραγωγικότητα συνδέεται άμεσα με τον χαμηλό βαθμό αυτοματοποίησης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πυκνότητα βιομηχανικών ρομπότ ανέρχεται σε 219 ρομπότ ανά 10.000 εργαζομένους στη μεταποίηση, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος διαμορφώνεται σε 162. Αντίθετα, η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με πυκνότητα σημαντικά χαμηλότερη από τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης.

Η αυτοματοποίηση δεν αφορά μόνο τη βαριά βιομηχανία. Στη σύγχρονη οικονομία, περιλαμβάνει ψηφιακά συστήματα διαχείρισης, ανάλυση δεδομένων, αυτοματοποιημένες διαδικασίες logistics, χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε υπηρεσίες και υιοθέτηση cloud υποδομών. Η υστέρηση της Ελλάδας στη διάχυση αυτών των τεχνολογιών περιορίζει τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής ανά εργαζόμενο και ενισχύει την εξάρτηση από εργασιακά εντατικά μοντέλα χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

Δεξιότητες και ανθρώπινο κεφάλαιο: το διαρθρωτικό κενό

Η τεχνολογική υστέρηση συνδέεται άρρηκτα με το έλλειμμα δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Digital Skills & Jobs, μόλις το 52,4% του πληθυσμού 16–74 ετών στην Ελλάδα διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έναντι 55,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ (ICT specialists) στο σύνολο της απασχόλησης. Το 2024 το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 2,5% στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ανήλθε περίπου στο 5%. Στην Ισπανία το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 4,7%, ενώ στην Πορτογαλία 5,2%.

Η υστέρηση αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις:

Περιορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να υλοποιήσουν ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αυξάνει την εξάρτηση από εισαγόμενες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας.

Μειώνει τη διάχυση καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, παρατηρείται αναντιστοιχία δεξιοτήτων (skills mismatch), με υψηλό ποσοστό πτυχιούχων να απασχολείται σε θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης. Το φαινόμενο αυτό υπονομεύει την αποδοτικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου και περιορίζει τη συμβολή του στην παραγωγικότητα.

Συγκριτικός πίνακας: Ελλάδα – Ισπανία – Πορτογαλία

Η σύγκριση με χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας που αντιμετώπισαν αντίστοιχες δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις είναι ενδεικτική.

Δείκτης Ελλάδα Ισπανία Πορτογαλία Τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες (% πληθυσμού 16–74) 52,4% 66,2% 56,0% ICT specialists (% της απασχόλησης, 2024) 2,5% 4,7% 5,2% Πυκνότητα ρομπότ στη μεταποίηση (ανά 10.000 εργαζομένους) Πολύ χαμηλή Μεσαία Μεσαία

Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν επιτύχει σημαντική βελτίωση στις ψηφιακές δεξιότητες και στη συμμετοχή ICT ειδικοτήτων, στοιχείο που ενισχύει τη δυνατότητα τεχνολογικής αναβάθμισης των οικονομιών τους. Η Ελλάδα εμφανίζει σαφή απόκλιση και στους δύο δείκτες.

Δημογραφική δυναμική και δυνητική ανάπτυξη

Το δημογραφικό επιβαρύνει περαιτέρω την εικόνα. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πλέον γηράσκουσες κοινωνίες της Ευρώπης. Η μείωση του πληθυσμού εργασιακής ηλικίας περιορίζει το δυνητικό εργατικό δυναμικό και επιβαρύνει το ασφαλιστικό σύστημα.

Σε συνθήκες γήρανσης, η μόνη βιώσιμη οδός για διατήρηση ικανοποιητικών ρυθμών μεγέθυνσης είναι η ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας. Εάν η παραγωγικότητα αυξάνεται με ρυθμό κάτω του 1% ετησίως, η δυνητική ανάπτυξη δύσκολα θα υπερβεί το 1–1,5%. Αντιθέτως, ρυθμοί παραγωγικότητας της τάξης του 1,5–2% θα μπορούσαν να ενισχύσουν το δυνητικό ΑΕΠ και να δημιουργήσουν περιθώριο σύγκλισης.

Παραγωγικότητα και βιωσιμότητα χρέους

Η σχέση μεταξύ επιτοκίου και ρυθμού ανάπτυξης (r – g) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Σε περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων, η χαμηλή παραγωγικότητα περιορίζει την ικανότητα της οικονομίας να διατηρεί υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το κόστος δανεισμού.

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας λειτουργεί ως δομικός μηχανισμός μείωσης του λόγου χρέους προς ΑΕΠ μέσω αύξησης του παρονομαστή. Χωρίς αυτήν, η αποκλιμάκωση του χρέους εξαρτάται περισσότερο από δημοσιονομική πειθαρχία και ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες.

Συμπέρασμα

Η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με άμεση ύφεση. Ωστόσο, η ανάλυση των διαρθρωτικών μεγεθών καταδεικνύει ότι η παραγωγικότητα παραμένει ο αδύναμος κρίκος. Το τρίπτυχο χαμηλό automation, έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων και δημογραφική γήρανση συνιστά μακροοικονομικό κίνδυνο μεσοπρόθεσμα.

Η διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης 2–3% δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από αύξηση της αποδοτικότητας. Χωρίς διαρθρωτική ενίσχυση της παραγωγικότητας, η χώρα κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε τροχιά μέτριας μεγέθυνσης και περιορισμένης σύγκλισης.

Η «αόρατη κρίση» δεν θα εκδηλωθεί απότομα. Θα εκδηλωθεί ως σταδιακή απώλεια δυναμισμού, ως χαμηλότερη ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κραδασμούς και ως αδυναμία ταχείας ανάκαμψης σε περιόδους διεθνούς επιβράδυνσης.

Η αντιμετώπισή της απαιτεί συνεκτική στρατηγική τεχνολογικής αναβάθμισης, ενίσχυση δεξιοτήτων και μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου. Διαφορετικά, η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό πυρήνα θα παραμείνει ζητούμενο και όχι πραγματικότητα.