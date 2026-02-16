Η-Ουγγαρία-ζητά-βοήθεια-από-την-Κροατία-μετά-τη-διακοπή-της-ροής-ρωσικού-πετρελαίου-μέσω-Ουκρανίας

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία ζήτησαν από την Κροατία να βοηθήσει στην παράδοση ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, μετά από διακοπή των ροών μέσω Ουκρανίας και αντικρουόμενες κατηγορίες για την ανάληψη ευθύνης.

Μια ρωσική επίθεση στον αγωγό Druzhba στην Ουκρανία στις 27 Ιανουαρίου διέκοψε τις ροές προς την Ανατολική Ευρώπη, δήλωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών του Κιέβου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X με πυροσβέστες και αυτό που χαρακτήρισε ως υποδομή του αγωγού Druzhba να καίγεται, προσθέτοντας ότι η Ουγγαρία δεν είχε σχολιάσει δημόσια το περιστατικό επειδή η Ρωσία φέρει την ευθύνη.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σιγιάρτο απέρριψε τη Δευτέρα τους ισχυρισμούς του Κιέβου, λέγοντας ότι η Ουκρανία δεν είχε επαναλάβει τη διαμετακόμιση πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba για πολιτικούς λόγους, προσθέτοντας ότι αυτός και η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας Ντενίσα Σάκοβα ζήτησαν τη βοήθεια της Κροατίας για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου.

«Ζητάμε από την Κροατία να επιτρέψει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω του αγωγού Adria, καθώς η εξαίρεση από τις κυρώσεις μας παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου δια θαλάσσης σε περίπτωση διακοπής των παραδόσεων μέσω αγωγών», έγραψε ο Σιγιάρτο στο X.

«Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μιας χώρας δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί ιδεολογικό ζήτημα. Ως εκ τούτου, αναμένουμε από την Κροατία, σε αντίθεση με την Ουκρανία, να μην θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας για πολιτικούς λόγους».

Το Κίεβο δεν έχει απαντήσει στα σχόλια του Σιγιάρτο και η κρατική ουκρανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz δεν απάντησε σε αιτήματα για άμεσο σχόλιο.

Η ανταπόκριση της Κροατίας

Ο υπουργός Οικονομίας της Κροατίας, Άντε Σουσνιάρ, άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα του θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το αίτημα της Ουγγαρίας.

«Η Κροατία δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο ο εφοδιασμός με καύσιμα της Κεντρικής Ευρώπης. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην επίλυση της οξείας διαταραχής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία της θα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ και τους κανονισμούς του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία βασίζονται στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο και έχουν αντισταθεί στις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τερματισμό αυτών των ροών στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διακοπή των εσόδων από την ενέργεια που χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, εν τω μεταξύ, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Μόσχα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αντιτίθεται επίσης στην ένταξη του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει επίσης σφυρηλατήσει δεσμούς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Όρμπαν τη Δευτέρα, έχοντας επισκεφθεί τη Σλοβακία την Κυριακή, όπου η ενέργεια ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε με τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίκο και τον πρόεδρο Πίτερ Πελεγκρίνι.

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι συμφωνεί με τον Φίτσο, ο οποίος κατηγόρησε την Ουκρανία ότι καθυστερεί την επανεκκίνηση του αγωγού Ντρούζμπα για να προσπαθήσει να πιέσει την Ουγγαρία να εγκαταλείψει την αντίθεσή της στην πιθανή μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

- Reuters