Θεοδωρικάκος:-Με-τον-Αναπτυξιακό-Νόμο-στηρίζουμε-την-ελληνική-περιφέρεια,-νέες-θέσεις-εργασίας-και-μείωση-των-ανισοτήτων

«Με την στήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης αλλάζουμε το παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Ενισχύουμε τη βιομηχανία, τις εξαγωγές και την καινοτομία, ώστε να έχουμε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική, διότι αυτό μπορεί να δώσει καλύτερους μισθούς στους εργαζόμενους».

Τα παραπάνω τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, χθες, στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Ημαθίας στη Βέροια.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο υπουργός σημείωσε:

«Κάνουμε πράξη το όραμά μας για μια πιο παραγωγική Ελλάδα, με περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, με μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων. Μας ενδιαφέρει να αναπτύσσεται όλη η Ελλάδα, κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Νοιαζόμαστε για όλους και αυτό πρέπει να είναι το πρόταγμα της επόμενης τετραετίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος στρέφεται στη μεταποίηση, στην εξωστρέφεια, στην αγροδιατροφή, στις μεγάλες επενδύσεις και στις νέες τεχνολογίες.

«Τα λεφτά θέλουμε να τα δώσουμε στην περιφέρεια, στην Ελλάδα που ζει από τον πρωτογενή τομέα και από την αναπτυσσόμενη βιομηχανία». Προσέθεσε μάλιστα πως 112 επενδυτικά σχέδια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου – τα μισά εκ των οποίων στη Μακεδονία μας και τη Θράκη – θα λάβουν 290 εκατ. ευρώ ενισχύσεις και θα δημιουργηθούν 1.600 νέες θέσεις εργασίας.

Αναφερόμενος στο Νομό Ημαθίας, επισήμανε πως «θα συνεργαστούμε μαζί για ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την Ημαθία. Με τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και ένα συνεκτικό σχέδιο εξωστρέφειας ώστε να πολλαπλασιαστούν οι τουριστικές ροές και να έρθουν νέες επενδύσεις. Παράλληλα, να υλοποιηθούν αρδευτικά έργα που θα υποστηρίξουν τον πρωτογενή τομέα».

Για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε «πως όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα ενταθούν τα ψέματα, η δημαγωγία, οι συκοφαντίες, η λάσπη και ο λαϊκισμός σε βάρος της παράταξής μας», για να συνεχίσει πως «η ΝΔ είναι η μεγάλη πατριωτική παράταξη της ευθύνης, της σοβαρότητας και της προοπτικής. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης στην κάλπη, οι Έλληνες θα επιλέξουν ξανά την σταθερότητα».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης από τα 2019 μέχρι σήμερα, όπου δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 38%, μειώθηκαν 83 φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, μειώθηκε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και η φορολογία κατά 2 μονάδες από την αρχή του έτους.

«Μέλημά μας είναι η στήριξη της ελληνικής οικογένειας», δήλωσε. Παράλληλα, όπως τόνισε «κάναμε τις ένοπλες δυνάμεις μας πανίσχυρες, σταματήσαμε τις ροές των παράνομων μεταναστών με τον φράχτη στον Έβρο και την αντιμετώπιση της ασύμμετρης απειλής, μετατρέπουμε την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη».

Σημειώνεται ότι παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Ημαθίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, καθώς και οι βουλευτές του νομού, Τάσος Μπαρτζώκας και Στέλλα Αραμπατζή.