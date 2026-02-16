Θεοχάρης: Υπήρχε σχέδιο για δραχμή το 2015 – Είχαν επαφές με εταιρείες για να τυπώσουν χαρτονομίσματα

Στην καταγγελία για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου επιστροφής στη δραχμή την περίοδο πριν από το δημοψήφισμα του 2015, προχώρησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο Ertnews, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο περιλάμβανε παράλληλα νομίσματα, προετοιμασία μη πληρωμής δημοσίων υπαλλήλων και επαφές με εταιρείες εκτύπωσης χαρτονομισμάτων.

Ο κ. Θεοχάρης, αναφερόμενος στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και στο κλίμα που επικρατούσε λίγο πριν από το δημοψήφισμα, υποστήριξε ότι είχε καταγγείλει στη Βουλή την ύπαρξη σχεδίου επιστροφής στο εθνικό νόμισμα και ότι τότε δέχθηκε απειλές.

«Κατήγγειλα στη Βουλή ότι υπήρχε σχέδιο οργανωμένο για τη δραχμή και σηκώθηκε τότε από τα υπουργικά έδρανα η κα Φωτίου και με απείλησε με εισαγγελέα. Είπε “υπάρχουν και εισαγγελείς κ. Θεοχάρη”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το είχε πει πριν από το δημοψήφισμα.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ έντονες ημέρες», σημειώνοντας ότι σε τηλεοπτική εκπομπή είχε τον κ. Κατρούγκαλο να τον ειρωνεύεται, λέγοντας: «δεν ακούω τις μηχανές να τυπώνουν δραχμές». Όπως υποστήριξε, «όλα αυτά μετά από λίγες εβδομάδες επιβεβαιώθηκαν και από τον κ. Βαρουφάκη. Θυμάστε το ηχητικό».

Σε ερώτηση αν φοβήθηκε ότι η χώρα κινδυνεύει, απάντησε ότι πριν από το δημοψήφισμα θεωρούσε πως για να επανέλθει η χώρα έπρεπε ο τότε πρωθυπουργός να υπαναχωρήσει από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. «Έκανε ένα δημοψήφισμα το οποίο 24 ώρες μετά το πήρε πίσω και κάνοντας αυτή τη στροφή το πλήρωσε η χώρα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η διαπραγμάτευση οδήγησε σε χειρότερο αποτέλεσμα από αυτό που θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από την προσφυγή στις κάλπες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των «παράλληλων νομισμάτων», λέγοντας: «Υπήρχε ολόκληρο σχέδιο. Ήταν ολόκληρο σχέδιο για να πάμε στη δραχμή. Τα παράλληλα νομίσματα του Βαρουφάκη, θα πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά τα τρία τέταρτα ψηφιακά ηλεκτρονικά να μην μπορείτε να τα κάνετε τίποτα μόνο να πληρώνετε φόρους. Δεν θα πληρωνόσασταν για ένα μήνα γιατί προπληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπήρχε κανονικό σχέδιο».

Ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε ακόμη ότι διέθετε συγκεκριμένες πληροφορίες από πρόσωπα εντός υπουργείων: «Είχα συγκεκριμένους πληροφοριοδότες μέσα από τα υπουργεία που μου έλεγαν συγκεκριμένα μέτρα που ήταν έτοιμοι να κάνουν. Διατίμηση στα φάρμακα, να μην πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για έναν μήνα».

Αναφερόμενος στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, σημείωσε ότι «έσωσε εκείνη την περίοδο μια φορά τη χώρα» και πρόσθεσε ότι είχε επικοινωνία μαζί του.

Όπως είπε: «Εγώ μίλησα τότε με τον κ. Στουρνάρα, με πήρε να με ρωτήσει και ο ίδιος γιατί είχε κι εκείνος πληροφορίες από την δική του πλευρά ότι χτυπούσαν τις πόρτες των εταιρειών που τυπώνουν χαρτονομίσματα για να δουν που μπορούν να πάνε να τυπώσουν. Και μάλιστα όχι σε αυτή την πλευρά του ημισφαιρίου, της υφηλίου».

Σχολιάζοντας το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι διάβασε αποσπάσματα, εκτιμώντας πως δεν πρόκειται για απομνημονεύματα αλλά για «την αρχή ενός πολιτικού πρότζεκτ», με στόχο –όπως είπε– την επανένωση πολιτικών δυνάμεων και την επιστροφή του κ. Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.