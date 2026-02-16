Κίμπερλι-Γκιλφόιλ:-«Η-Ελλάδα-βασικός-παίκτης-στην-ενεργειακή-μεταμόρφωση-της-Ευρώπης»

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η τοποθέτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την παρουσίαση της συμφωνίας μεταξύ της Chevron και της HELLENiQ ENERGY για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ και να βλέπω αυτό το επίτευγμα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την υπογραφή της συμφωνίας «ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο» και ορόσημο για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ.

Η κ. Γκιλφόιλ συνέδεσε τη συμφωνία με τη στρατηγική της Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι «υπό την ηγεσία του Donald Trump οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν ψηλά και αποδίδουν». Όπως είπε, η σημερινή υπογραφή αποτελεί «το τελευταίο κεφάλαιο» μιας πορείας που επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικού παράγοντα στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης και ως παράδειγμα ουσιαστικής διατλαντικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον στενό δεσμό μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η συμφωνία «αποκαλύπτει τον άρρηκτο δεσμό» των δύο οικονομιών. Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει διαμορφώσει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που επιβραβεύει την καινοτομία και προσελκύει επενδύσεις, κάτι που, όπως είπε, αναγνωρίζει και ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ.

Αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης

Η πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της χώρας ως πύλης εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι οι ροές αυτές ωφελούν τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την Ελλάδα. «Ενισχύουν τη διατλαντική συμμαχία και επανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής», σημείωσε. Κατέληξε δε με την ευχή: «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ».

Με φόντο τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και την ευρωπαϊκή αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η παρέμβαση της Αμερικανίδας πρέσβεως κατέστησε σαφές ότι η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ αποκτά πλέον στρατηγικό βάθος και μακροπρόθεσμη προοπτική.