Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, February 16
    Κακλαμάνης-για-φωτογραφίες-εκτελεσθέντων-Καισαριανής:-Η-Βουλή-θα-προσπαθήσει-να-τις-πάρει,-αν-δεν-υπάρχει-κώλυμα
    Κακλαμάνης για φωτογραφίες εκτελεσθέντων Καισαριανής: Η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει, αν δεν υπάρχει κώλυμα

    Κακλαμάνης για φωτογραφίες εκτελεσθέντων Καισαριανής: Η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει, αν δεν υπάρχει κώλυμα

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε πως αν δεν υπάρχει κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. 

    «Η Βουλή δεν έχει καμία δουλειά, είναι δουλειά του υπουργείου Πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η Bουλή έχει προϋπολογισμό για αυτά. Αντίστοιχη επιστολή (σωστή) έστειλε τώρα και το ΚΚΕ.

    Εγώ θα ζητήσω την Πέμπτη να με εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να ελέγξουμε τη γνησιότητα φωτογραφιών», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης. 

    Και σημείωσε: «Υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει»
     

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com