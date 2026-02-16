Καναδάς:-Η-Τζάνις-Σαρέτ-αναλαμβάνει-επικεφαλής-διαπραγματεύτρια-εμπορίου-με-τις-ΗΠΑ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε τη Δευτέρα τον διορισμό της δημόσιας υπαλλήλου Τζάνις Σαρέτ ως της επόμενης επικεφαλής διαπραγματεύτριας για το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Σαρέτ θα ενεργεί ως ανώτερη σύμβουλος του Πρωθυπουργού και του Ντόμινικ ΛεΜπλάνκ, του υπουργού που είναι αρμόδιος για το εμπόριο Καναδά-ΗΠΑ, σχετικά με την επερχόμενη αναθεώρηση της Συμφωνίας Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Ο Καναδάς στέλνει περίπου το 70% των εξαγωγών του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η CUSMA, γνωστή και ως Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά, είναι μια ηπειρωτική εμπορική συμφωνία που έχει προστατεύσει μεγάλο μέρος των εξαγωγών του Καναδά από τους δασμούς των ΗΠΑ. Είναι προς κοινή αναθεώρηση έως την προθεσμία της 1ης Ιουλίου.

«Με τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στη δημόσια πολιτική και τη διπλωματία, η Τζάνις Σαρέτ προσφέρει εξαιρετική ηγεσία, εμπειρογνωμοσύνη και βαθιά δέσμευση στην προώθηση των συμφερόντων του Καναδά», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

«Ως Επικεφαλής Διαπραγματευτής Εμπορίου, θα προωθήσει τα καναδικά συμφέροντα και μια ενισχυμένη εμπορική και επενδυτική σχέση που ωφελεί τους εργαζόμενους και τις βιομηχανίες τόσο στον Καναδά όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Σαρέτ έχει υπηρετήσει δύο φορές ως γραμματέας του Ιδιωτικού Συμβουλίου και γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο γραμματέας του Ιδιωτικού Συμβουλίου είναι ο επικεφαλής της δημόσιας διοίκησης στον Καναδά.

- Reuters