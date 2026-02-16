Κυριάκος-Πιερρακάκης:-Πρώτη-φορά-σε-eurogrοup-υπουργός-Οικονομικών-του-Καναδά

Την πρώτη στα χρονικά, συμμετοχή υπουργού Οικονομικών του Καναδά σε συνεδρίαση του Eurogroup, χαιρέτισε με την ιδιότητα του προέδρου του σώματος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε «εξαιρετική» την ανταλλαγή απόψεων με τον Καναδό υπουργό Οικονομικών François-Philippe Champagne «σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά και τις βασικές προτεραιότητες του Eurogroup»

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον υπουργό Οικονομικών του Καναδά στο Eurogroup για πρώτη φορά», δήλωσε ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Ο Καναδάς είναι ένας απαραίτητος εμπορικός και επιχειρηματικός εταίρος» συμπλήρωσε, τονίζοντας για το μέλλον ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της ισχυρής και πολύτιμης σχέσης».

Σε μια συμβολική και ουσιαστική πολιτική κίνηση, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων υπό την σκιά και των αμερικανικών δασμών.