Μητσοτάκης:-Η-Ελλάδα-κάνει-άλμα-στην-ενέργεια,-η-διαθέσιμη-περιοχή-για-έρευνες-στη-χώρα-θα-διπλασιαστεί

Για ένα «άλμα» που κάνει η χώρα στον τομέα της ενέργειας έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας στρατηγική τη σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ κατά την τελετή υπογραφών για τις συμφωνίες μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-HelleniQ Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

«Συναντηθήκαμε σήμερα εδώ για να καλωσορίσουμε και επίσημα τη Chevron στην Ελλάδα. Όταν το 2019 αναλάβαμε την εξουσία, στα συρτάρια βρήκαμε ένα πρόγραμμα εξερεύνησης που είχε ξεμείνει εκεί, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Έκτοτε αυτό το αλλάξαμε και κυρώσαμε συμφωνίες που είχαν υπογραφεί στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν προχωρήσει», ανέφερε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης. «Κάναμε μια σεισμική έρευνα σε μεγάλο εύρος, μεγαλύτερο από ό,τι είχε γίνει τα τελευταία 10 χρόνια, για να χαρτογραφήσουμε ακόμα καλύτερα τις προοπτικές που έχουμε», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές LNG, αγωγούς και εργοστάσια μετατροπής, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δημιουργούν νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες. Η Ελλάδα πλέον μπορεί να παράξει και να προμηθεύσει φυσικό αέριο στις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής.

«Όταν κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εξερεύνησης, έχουμε περίπου 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά τις συμφωνίες θα έχουμε 94.000. Η περιοχή η οποία θα είναι διαθέσιμη για έρευνες στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί», τόνισε και πρόσθεσε ότι «δεν είναι μια απλή συμφωνία αυτό, αλλά είναι μια τεράστια ώθηση στην στρατηγική μας. Και φυσικά η Ελλάδα καταλαβαίνει πολύ το ρόλο που παίζουν οι υδρογονάνθρακες σε ολόκληρο το σύστημα και τον ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.