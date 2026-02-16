Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και HELLENIQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων.

Η τελετή των υπογραφών έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Εκ μέρους των παραχωρησιούχων, τις συμβάσεις υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Σταύρος Παπασταύρου, Ανδρέας Σιαμισίης, Gavin Lewis και Άρης Στεφάτος © EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

«Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, πριν την τελετή υπογραφής, σημειώνοντας ότι τα τέσσερα μπλοκ που αναμένεται να γίνουν έρευνες καλύπτουν μια μεγάλη περιοχή.

Το πρόγραμμα εξερεύνησης ξεκινά σε 47.000 τ.χλμ, ωστόσο στη συνέχεια, το εύρος θα διπλασιαστεί. «Η Ελλάδα καταλαβαίνει τον ρόλο που παίζουν οι υδρογονάνθρακες. Γι αυτό και έχουμε επενδύσει αρκετά σε σωλήνες μεταφοράς, εργοστάσια κι όλες αυτές οι επενδύσεις», λέγοντας ότι η χώρα μας πλέον εξάγει ρεύμα.

«Η ιστορική απόφαση να σταματήσει η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο δίνει ευκαιρία στη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει έτοιμη την υποδομή. Ο Κάθετος Διάδρομος θα είναι πολύ καλή εναλλακτική ηστο φυσικό αέριο της Ρωσίας», είπε.

Πέραν του κ. Μητσοτάκη, τοποθετήσεις έγιναν από τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τον Γκάβιν Λιούις, εκ μέρους της Chevron και τον διεθύνοντα σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέα Σιάμιση.

Μετά την τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η παρουσίαση των βασικών αξόνων του ερευνητικού προγράμματος και των επόμενων βημάτων.