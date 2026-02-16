Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, February 16
    Μπήκαν-οι-υπογραφές-της-Ελλάδας-με-τη-chevron-–-Μητσοτάκης:-Η-Ελλάδα-κάνει-άλμα-στον-τομέα-της-ενέργειας
    Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

    Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

    Πολιτική 3 Mins Read

    Υπογράφηκε η συμφωνία  μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και HELLENIQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο  ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων.

    Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας
    Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας
    Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

    Η τελετή των υπογραφών έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ελληνικό Δημόσιο  εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

    Εκ μέρους των παραχωρησιούχων, τις συμβάσεις υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος.

    ipografi_chevron__3_
    Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Σταύρος Παπασταύρου, Ανδρέας Σιαμισίης, Gavin Lewis και Άρης Στεφάτος © EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

    Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

    «Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, πριν την τελετή υπογραφής, σημειώνοντας ότι τα τέσσερα μπλοκ που αναμένεται να γίνουν έρευνες καλύπτουν μια μεγάλη περιοχή.

    Το πρόγραμμα εξερεύνησης ξεκινά σε 47.000 τ.χλμ, ωστόσο στη συνέχεια, το εύρος θα διπλασιαστεί. «Η Ελλάδα καταλαβαίνει τον ρόλο που παίζουν οι υδρογονάνθρακες. Γι αυτό και έχουμε επενδύσει αρκετά σε σωλήνες μεταφοράς, εργοστάσια κι όλες αυτές οι επενδύσεις», λέγοντας ότι η χώρα μας πλέον εξάγει ρεύμα.

    «Η ιστορική απόφαση να σταματήσει η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο δίνει ευκαιρία στη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει έτοιμη την υποδομή. Ο Κάθετος Διάδρομος θα είναι πολύ καλή εναλλακτική ηστο φυσικό αέριο της Ρωσίας», είπε.

    Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dggb0vft7ufd)

    Πέραν του κ. Μητσοτάκη, τοποθετήσεις έγιναν από τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τον Γκάβιν Λιούις, εκ μέρους της Chevron και τον διεθύνοντα σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέα Σιάμιση.

    Μετά την τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η παρουσίαση των βασικών αξόνων του ερευνητικού προγράμματος και των επόμενων βημάτων.

    Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dggb4bzp8zjd)

    Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

    Τα επόμενα βήματα

    Μετά την υπογραφή, οι συμβάσεις θα κατατεθούν τάχιστα στη Βουλή προς κύρωση. Στόχος είναι να ενεργοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα, ενώ θα προηγηθεί η έγκριση της Περιβαλλοντικής μελέτης η οποία αναμένεται από το β´ εξάμηνο του 2026.

    Οι παραχωρήσεις αφορούν τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», καθώς και τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ», όπου η κοινοπραξία έχει ήδη αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε λιγότερο από έναν χρόνο από την επιτάχυνση των κυβερνητικών επαφών με μεγάλους διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς των ΗΠΑ με στόχο την επανεκκίνηση των ερευνών και την προσέλκυση επενδύσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

    Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας
    Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η ειδική τελετή των υπογραφών
    Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας
    Gavin Lewis, Αντιπρόεδρος της Chevron και Κίμπερλι Γκιλφόιλ © ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
    Μπήκαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κάνει άλμα στον τομέα της ενέργειας

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com